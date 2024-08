Terremoto de magnitud 4.4 sacude Los Ángeles y se siente en una amplia zona

Share via

Share via Close extra sharing options

Un terremoto de magnitud 4.4 con epicentro en El Sereno sacudió el área de Los Ángeles el lunes por la tarde.

El terremoto se sintió en una amplia franja del sur de California, pero no hubo informes inmediatos de daños importantes.

El terremoto provocó la ruptura de una tubería de agua en el Ayuntamiento de Pasadena, donde el agua se filtró durante aproximadamente una hora antes de que se cortara, dijo la portavoz de la ciudad, Lisa Derderian.

Anuncio

También provocó un problema con los ascensores del edificio y un empleado se quedó atrapado en uno de los vagones durante unos 20 minutos antes de que lo dejaran salir. Los ascensores permanecerán cerrados hasta que puedan ser reparados.

El departamento de bomberos está realizando estudios en toda la ciudad y se está enviando un ingeniero al Rose Bowl como medida de precaución para evaluar cualquier problema.

Los residentes deberían tomar el terremoto como un recordatorio para estar preparados ante un desastre mayor. La gente debería estar siempre alerta ante un terremoto más grande, dijeron las autoridades.

Darlene Hampton, asistente principal de oficina en la oficina del administrador de la ciudad de Pasadena, estaba ayudando a un residente en el Ayuntamiento cuando comenzó el temblor.

“Estaba teniendo un mal día”, dijo Hampton sobre la residente. “Pude calmarla y simplemente dijimos: ‘Todo va a salir bien, ¿no?’. Y luego se produjo el terremoto. Pero también estábamos rezando un poco”.

Todos los empleados y clientes pudieron salir del edificio de manera segura, dijo Hampton, y esperar afuera hasta que llegó el departamento de bomberos.

“Lo curioso es que, cuando ella estaba saliendo por la puerta, le dije: ‘¿Ves lo rápido que trabaja Dios?’”.

Botellas caen de los estantes de un Target de Alhambra luego de que un terremoto con epicentro en El Sereno sacudiera el sur de Estados Unidos. (Karen Kaplan/Los Angeles Times)

El temblor provocó una breve sacudida hacia arriba y hacia abajo que arrojó botellas de champú de los estantes del Target en Alhambra, así como el cartel de “queso rallado” de un pasillo refrigerado, y los compradores comenzaron a llamar a sus seres queridos para ver si estaban bien.

Botellas caen de los estantes de un Target de Alhambra luego de que un terremoto con epicentro en El Sereno sacudiera el sur de Estados Unidos. (Karen Kaplan / Los Angeles Times)

En Highland Park, las ventanas temblaron, los perros ladraron y el café se derramó de una mesa. En otras partes de Alhambra, las fotografías se cayeron de los estantes, los cajones se abrieron y los zapatos fueron arrojados de un perchero.

El temblor se produjo a las 12:20 p.m. El epicentro preliminar fue en El Sereno, a unos 1.000 pies al suroeste de Huntington Drive y Collis Avenue.

En toda la región, la gente sintió temblores lo suficientemente fuertes como para tirar artículos de los estantes, incluida una botella de hojas de laurel en Koreatown. El séptimo piso de la sede del Times en El Segundo, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, se tambaleó mientras las luces parpadeaban y los televisores colgados en las paredes se balanceaban. En el área de Los Feliz-East Hollywood, sonaron las alarmas de los autos, las velas se cayeron de las mesas y la gente exclamó: “¡Eso fue aterrador!”. Las ventanas de los negocios de Los Feliz se sacudieron.

En Silver Lake, una fuerte y aguda sacudida duró entre cinco y diez segundos y sacudió la campana extractora de una cocina. En una casa de Atwater Village, las ventanas temblaron y las paredes se sacudieron.

El Ayuntamiento de Pasadena tiene una fuga de agua del edificio después del terremoto del lunes. (KTLA)

En Arcadia, la gente sintió un movimiento de sacudida y balanceo que duró unos 20 segundos, como si pasara un tren cerca. Una persona en South Pasadena sintió una sacudida muy fuerte y aguda que la hizo caer debajo de la mesa, pero nada se rompió ni cayó. Una persona en Mid-City sintió una sacudida considerable en la planta baja.

La sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada de Caltech, dijo que el terremoto ocurrió en la misma red de fallas que produjo el terremoto de magnitud 5,9 de Whittier Narrows en 1987.

No quedó claro de inmediato si el terremoto se produjo en la falla de empuje de Puente Hills o en la falla de empuje de Lower Elysian Park, o quizás en un sistema secundario entre esas dos fallas, dijo Jones. Tanto la falla de empuje de Puente Hills como la falla de empuje de Lower Elysian Park están enterradas y no llegan a la superficie de la Tierra.

“Cuando hemos intentado obtener imágenes de ellos —lo cual no es fácil, ¿verdad?—... hemos visto una red. No vemos un sistema claro, sino varias hebras diferentes”, dijo Jones. “Tenemos que recordar que esto es sólo un 4½, y por lo tanto, asociarlo con una falla en particular siempre va a ser problemático”.

El terremoto no ocurrió en la falla Raymond, que puede ser claramente cartografiada, dijo Jones.

Muchos residentes del sur de California recibieron alertas en sus teléfonos advirtiendo que se aproximaba el terremoto, otra victoria para el sistema de alerta temprana de terremotos de la región . Algunos recibieron la advertencia justo después de la sacudida, ya que estaban bastante cerca del epicentro.

No hubo informes inmediatos de daños, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. El Departamento de Policía de South Pasadena no ha recibido ninguna llamada de servicio, salvo varios informes de alarmas domésticas que se activaron debido al terremoto.

Anthony Montiel, director de instalaciones del Centro para Personas Mayores de Lincoln Heights, dijo que no hubo informes de heridos ni llamadas de emergencia pidiendo ayuda.

Dijo que, en general, todos mantuvieron la calma, salvo él.

“Tengo más miedo que nadie, porque ellos son mayores y tienen más experiencia de vida”, dijo Montiel riendo.

“Fue como si un camión hubiera chocado contra el edificio. Fue como una sacudida fuerte que duró unos segundos, nada que ver con un terremoto”, añadió.

El Ayuntamiento de Pasadena tiene una fuga de agua del edificio después del terremoto del lunes. (KTLA)

Cuando un terremoto golpeó Bakersfield la semana pasada, millones de personas recibieron la alerta.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor del lunes se sintió en toda la cuenca de Los Ángeles y en lugares tan lejanos como San Diego y Ventura.

Quienes tengan iPhones pueden recibir alertas tempranas de terremotos descargando la aplicación gratuita MyShake , desarrollada por la Universidad de California en Berkeley y proporcionada en colaboración con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, que alerta a los usuarios de California, Oregón y Washington. El condado de San Diego también ofrece la aplicación gratuita SD Emergency , que incluye la herramienta de alerta temprana de terremotos ShakeReadySD.

Las personas que no tienen teléfonos inteligentes o no han instalado aplicaciones de alerta temprana aún pueden recibir alertas de terremotos en sus teléfonos celulares, pero solo para aquellos en los que se proyecta una magnitud o nivel de temblor más alto en su ubicación. Esas alertas se envían a través del sistema de alerta de emergencia inalámbrica, similar a las alertas Amber.

Los redactores del Times Héctor Becerra, Andrew J. Campa, Stephanie Chávez, Cindy Chang, Karen Kaplan, Maria L. La Ganga, Sandra McDonald, Brittny Mejía, Emily Alpert Reyes, Joseph Serna y Rachel Uranga contribuyeron a este informe.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.