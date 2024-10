No más etiquetas de ‘sell by’: Newsom firma ley que estandariza las etiquetas de los paquetes de alimentos

Share via

Share via Close extra sharing options

¿Cuándo caduca realmente ese alimento? Pronto lo sabremos.

El fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley 660 de la Asamblea (AB 660), que estandariza el etiquetado de los paquetes de alimentos.

Las etiquetas tendrán que decir “best if used by” (“mejor si se usa antes de”) para indicar la máxima frescura del producto o “use by” (“usar antes de”) para indicar cuándo un producto alimenticio ya no es seguro para el consumo.

La ley también prohíbe a los minoristas utilizar etiquetas de venta al público que simplemente indican cuándo se debe rotar el stock y que pueden confundir a algunos consumidores.

Anuncio

“Todos hemos tenido que preguntarno si nuestra comida sigue siendo buena”, dijo la autora del proyecto de ley, la Asambleísta Jacqui Irwin, demócrata de Ventura, en una declaración.

Dijo que la firma de la AB 660 “es un paso monumental para mantener el dinero en los bolsillos de los consumidores y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente y al planeta”.

Según Californians Against Waste (Californianos Contra el Desperdicio), o CAW, un grupo que copatrocinó la AB 660, hoy en día los supermercados tienen más de 50 etiquetas de fecha con frases diferentes.

“El uso inconsistente de frases como “Sell By”, “Expires On”, “Freshest Before”, (“vende antes de”, “se vence en”, “ consumo más fresco antes de”) y otras hace que el sistema sea imposible de utilizar para los consumidores que no quieren tirar alimentos en buen estado o enfermar a sus familias”, afirmó Erica Parker, asociada de políticas de CAW, en una declaración. “El resultado es una gran cantidad de desperdicio de alimentos (los californianos tiran seis millones de toneladas de desperdicios de alimentos cada año) y la confusión sobre las etiquetas de fecha es una de las principales causas”.

La AB 660 se basa en el trabajo realizado por el ex Asambleísta David Chiu, ahora fiscal de la ciudad de San Francisco, quien escribió la ley de 2017 firmada por el entonces Gobernador Jerry Brown que ordenaba al estado promover la adopción voluntaria de las etiquetas de “use by” (“consumir antes de”) y “best if used by” (“preferiblemente antes de”) aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU.

“Estoy encantado de ver que con la firma del gobernador en la AB 660, la Asambleísta Irwin ha finalizado un trabajo que se ha estado preparando durante años. Como autor original de la primera ley de etiquetado de fechas de alimentos de California en 2017, aplaudo a la Asambleísta Irwin por su persistencia en asegurar que las etiquetas de fecha estandarizadas reduzcan la confusión de los consumidores y el desperdicio de alimentos”, dijo Chiu en una declaración.

La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

___

(c)2024 the Merced Sun-Star (Merced, Calif.) / Distributed by Tribune Content Agency, LLC.