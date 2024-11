La cuenta regresiva para votar en Los Ángeles; esto debe saber

(Paul Sancya / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Los habitantes de Los Angeles inscritos para votar podrán acudir a los diferentes centros ubicados en todo el condado, en un proceso que dio inicio con el voto temprano desde el 26 de octubre y que concluye la noche de este martes 5 de noviembre.

Con la información suministrada por la Oficina del Registro Civil del condado de Los Ángeles, a continuación le damos los detalles para cumplir con este derecho constitucional:

¿A qué hora abren y cierran los centros de votación en el condado de Los Ángeles?

Las urnas abren a las 7 de la mañana y cierran a las 8 de la noche.

¿Cuántos centros de votación están habilitados?

Se han establecido 648 centros de votación distribuidos en todas las ciudades del condado.

¿Puedo votar si no cumplí con la fecha límite para inscribirme?

Sí, cualquier votante elegible que no haya cumplido con el plazo del 21 de octubre aún puede votar en persona en cualquier centro de votación del condado de Los Ángeles a través del Registro Condicional de Votantes (CVR), un registro que se realiza el mismo día de la elección.

Según la Ley Electoral de California, el CVR permite que un posible votante se registre condicionalmente y emita su voto. Una vez que se encuentre en un centro de votación, se le entregará una boleta CVR para que marque sus elecciones. Cuando el votante esté listo para emitir su voto, entregará esa boleta al trabajador electoral para verificar su elegibilidad durante el período de escrutinio oficial. Una vez que el registrador del condado verifique la elegibilidad, se contará la boleta.

Anuncio

¿Cómo puedo ahorrar tiempo e ir preparado antes de llegar al centro de votación?

Una opción es ingresar al portal lavote.gov.isb para descargar una muestra de balota interactiva. Esta es una versión digital que permite seleccionar sus opciones y que genera un “poll pass” en código QR. Sus selecciones se pueden transferir desde el “poll pass” hacia los dispositivos de los centro de votación en donde se marca la papeleta de forma digital.

¿Cuándo se puede emitir un voto provisional?

El voto provisional se ejerce cuando el nombre de la persona no se encuentra en el padrón electoral o cuando parece que el elector está votando en el lugar incorrecto, entre otras razones. La votación provisional se ha utilizado en California desde 1984. Una vez sufragada, se coloca una boleta electoral provisional en un sobre rosado y se asegura para su procesamiento. Las boletas provisionales se cuentan después de que los funcionarios electorales hayan confirmado la validez del registro del elector y que el elector aún no haya votado en la elección.

“La votación provisional garantiza que a ningún elector debidamente registrado se le niegue el derecho a emitir su boleta electoral si el nombre de ese elector no está en la lista debido a errores administrativos, de procesamiento, de computadora u otros”, subraya la Oficina de Registro Civil del condado en su portal web.

Me inscribí para votar por correo postal, pero no envié la boleta; ¿qué puedo hacer?

Si usted tiene su boleta, puede acudir a cualquiera de los más de 400 buzones autorizados para depositar su boleta. También puede entregar su boleta en cualquiera de los 648 centros de votación ubicados en todo el condado, puede identificar el más cercano en: locator.lavote.gov.

Tengo otras preguntas, ¿a dónde puedo acudir para que me orienten?

Puede llamar al Registro Civil del condado de Los Ángeles al número: (800) 815-2666 o ingrese al portal: lavote.gov.

¿Qué otra institución puede ayudarme?

Si tiene preguntas sobre la boleta electoral, visite el sitio vote411.org/es de la Liga de Mujeres Votantes. Al llenar el formulario, con su nombre y dirección postal, encontrará el contenido de la boleta y su casilla de votación, entre otra información valiosa.