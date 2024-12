Proyecto agrícola en Sudáfrica ayuda a sordos a desarrollar habilidades y encontrar empleo

La empresaria Matebogo Victoria se comunica mediante un lenguaje de signos durante una entrevista con The Associated Press en el parque agrícola de Westonaria, cerca de Bekkersdal, al este de Johannesburgo, Sudáfrica, el viernes 11 de octubre de 2024.

JOHANNESBURGO. — En el parque agrícola de Westonaria, cerca de Bekkersdal, al este de Johannesburgo, los trabajadores agrícolas están ocupados labrando la tierra y plantando tomates y lechugas. A pesar del bullicio de actividad, reina el silencio en el parque.

La mayoría de las personas aquí son sordas y se comunican mediante lenguaje de señas.

Son miembros del colectivo agrícola Voiceout Deaf, iniciado por la emprendedora Matebogo Victoria, para crear una plataforma donde las personas sordas puedan desarrollar sus habilidades en agricultura y encontrar trabajo sostenible.

Victoria, quien tiene una discapacidad auditiva, comprendió perfectamente los desafíos que enfrentan las personas sordas al competir por oportunidades con sus contrapartes que no enfrentan el mismo desafío.

Mientras estudiaba en la Universidad Tecnológica de Tshwane en la capital del país, Pretoria, Victoria tenía que asistir a clases con un compañero oyente, ya que la universidad no podía hacer accesibles las conferencias para ella.

Es un desafío demasiado común para las personas sordas, según Victoria.

“El gobierno no tiene instalaciones para la comunicación (para personas sordas). Muchas personas sordas no terminaron la escuela. No pueden costear el viaje a escuelas lejanas, por lo que normalmente deciden dejar la escuela temprano”, dijo Victoria.

En toda Sudáfrica, hay 44 escuelas para sordos, que ofrecen el lenguaje de señas como asignatura y lo utilizan como medio de instrucción.

La mayoría están basadas lejos de donde viven los estudiantes, lo que a veces lleva a que abandonen la escuela ya que las familias luchan por costear los gastos de transporte.

Victoria, quien trabajaba anteriormente para Standard Bank, decidió dejar su trabajo corporativo y comenzar Voiceout como una forma de permitir que las personas sordas adquieran habilidades agrícolas.

“Hago las cosas simples para ellos, es como una familia cuando están aquí. Se sienten muy felices cuando están aquí, pero cuando salen de este espacio, se vuelve difícil para ellos”, dijo.

Para Sibongile Maake, la oportunidad de aprender agricultura en un espacio donde los compañeros de trabajo pueden comunicarse fácilmente con ella en lenguaje de señas fue transformacional.

También le ha brindado la oportunidad de ganarse la vida y depender menos de las subvenciones por discapacidad que paga el gobierno.

“Estoy feliz trabajando aquí, es un placer trabajar aquí en la granja. Estoy trabajando despacio pero seguramente y estoy aprendiendo mientras también recibo un salario. Puedo hacer cosas por mí misma, puedo costearme”, dijo Maake.

Otro trabajador, que dijo en lenguaje de señas que su nombre era John, mencionó que los desafíos de la comunicación reducían sus posibilidades de conseguir un trabajo, pero el proyecto Voiceout Deaf se convirtió en un salvavidas para él.

“La comunicación siempre es una barrera, así que venir aquí a la granja es mucho mejor porque pueden comunicarse en mi propio idioma, lo que hace la vida mucho más fácil para mí”, dijo John.

Él y otros trabajadores son responsables de diversas actividades en la granja, incluyendo la limpieza, arado, plantación y cosecha de los productos. La demanda de sus verduras fue tan grande que Voiceout Deaf ha tomado dos otras granjas, donde John y sus colegas también trabajan.

El proyecto está equilibrando cuentas: las granjas actualmente suministran algunos de los supermercados locales y cadenas de tiendas con productos frescos.

En otras provincias sudafricanas como Limpopo y North West, los gobiernos provinciales están considerando la agricultura como una fuente de capacitación y empleo para personas con discapacidades.

El sector agrícola está emergiendo como un consuelo para aquellos con discapacidades que también enfrentan los niveles críticos de desempleo en la economía más desarrollada de África.

Mientras recorre dando instrucciones y monitoreando actividades en la granja, que consta de 10 invernaderos, Victoria lamenta lo difícil que a menudo es para las personas que usan lenguaje de señas entender la jerga de las industrias desarrolladas.

La Junta del Idioma de Sudáfrica es responsable de establecer los estándares del país para el lenguaje de señas. Un organismo constitucionalmente mandado responsable de promover el desarrollo y uso de los idiomas sudafricanos, recientemente logró una victoria al hacer que el Parlamento aprobara el lenguaje de señas como el 12º idioma oficial de Sudáfrica.

Sin embargo, la junta a veces lucha por mantenerse al día con el lenguaje empresarial de rápida evolución, dice Victoria.

“La dificultad es que el lenguaje de señas no se ha desarrollado hasta el punto de que cubra la jerga técnica utilizada en varios sectores. Es lo mismo en agricultura. Hay ciertas palabras técnicas utilizadas que están en el lenguaje hablado pero no en el lenguaje de señas”, explica.

Pero más allá de cambiar las actitudes oficiales, Victoria quiere inspirar un cambio en los propios agricultores.

“Necesitamos que ellos (los agricultores sordos) piensen fuera de la caja sobre la agricultura. Necesitan estar empoderados para entender que la agricultura está involucrada en la producción de otros productos como pastas de dientes, perfumes, medicinas. Aquí es donde tenemos que improvisar y encontrar maneras de comunicarnos con ellos de la manera más simple posible”, dijo Victoria.