Bomberos luchan por contener incendios en Los Ángeles ante el regreso de vientos

(Jae C. Hong / Associated Press)

Los bomberos se apresuraron el sábado a contener los incendios forestales antes de que regresen los vientos que podrían empujar las llamas hacia el Museo J. Paul Getty y la Universidad de California en Los Ángeles, mientras nuevas advertencias de evacuación dejaban a más propietarios en vilo.

Una feroz batalla contra las llamas estaba en curso en Mandeville Canyon, hogar de Arnold Schwarzenegger y otras celebridades no lejos de la costa del Pacífico, donde helicópteros en vuelo rasante arrojaban agua mientras el incendio avanzaba ladera abajo. Los bomberos en tierra usaban mangueras en un intento de repeler las llamas mientras el denso humo cubría la ladera cubierta de chaparrales.

El incendio Palisades en Mandeville Canyon en Los Ángeles el 11 de enero del 2025. (Jae C. Hong/AP)

En una sesión informativa, el jefe de operaciones de la agencia antiincendios de California CalFire, Christian Litz, dijo que el principal enfoque el sábado sería el incendio de Palisades que ardía en el área del cañón, no lejos del campus de la UCLA.

“Tenemos que ser agresivos allí”, expresó Litz.

La supervisora del condado, Lindsey Horvath, señaló que el área “tuvo otra noche de terror e infortunio inimaginables, y aún más angelinos fueron evacuados debido a la expansión hacia el noreste del incendio Palisades”.

Había solo brisas ligeras, pero el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los fuertes vientos Santa Ana — el némesis de los bomberos — podrían regresar pronto. Estos vientos han sido culpados de convertir incendios forestales en infernos que arrasaron barrios enteros en zonas donde no ha habido lluvias significativas en más de ocho meses.

El incendio también amenazaba con saltar la Interestatal 405, una arteria principal de tráfico en la zona, que podría convertirse en una puerta de entrada a áreas densamente pobladas en las colinas de Hollywood y el Valle de San Fernando.

ALTADENA, CA: Casas y vehículos quemados en el incendio Eaton en Altadena el viernes 10 de enero de 2025. (Christina House/Los Angeles Times)

A medida que los incendios se propagaban, el sombrío trabajo de buscar entre la devastación continuaba el sábado, con equipos realizando búsquedas sistemáticas en cuadrícula con perros rastreadores, indicó el jefe policial del condado Los Ángeles, Robert Luna. También se estaba estableciendo un centro de asistencia familiar en Pasadena, dijo Luna, quien instó a los residentes a respetar los toques de queda.

“Tenemos gente conduciendo y tratando de entrar solo para mirar. Manténganse alejados”, insistió. “Entendemos que esto es extremadamente estresante y absolutamente desafiante, pero agradecemos la cooperación del público mientras trabajamos juntos para superar esta crisis”.

Los incendios han consumido unas 145 kilómetros cuadrados (56 millas cuadradas — un área más grande que San Francisco. Decenas de miles de personas permanecían bajo órdenes de evacuación y nuevas evacuaciones fueron ordenadas el viernes por la noche en un área que incluye parte de la Interestatal 405 después de un rebrote en el lado este del incendio Palisades.

Desde que los incendios comenzaron a aparecer alrededor de una zona densamente poblada 40 kilómetros (25 millas) al norte del centro de Los Ángeles, han quemado más de 12.000 estructuras, un término que incluye casas, edificios de apartamentos, negocios, dependencias y vehículos. Aún no se ha identificado la causa de los incendios más grandes.

Luke Dexter se agacha entre los restos de la residencia de su padre el viernes 10 de enero de 2025 luego de que fue arrasada por un incendio en Malibú, California. (John Locher / Associated Press)

Los incendios aún arden, pero las estimaciones preliminares indican que podrían ser los más costosos en la historia de Estados Unidos. Una estimación preliminar de AccuWeather puso los daños y pérdidas económicas hasta ahora entre 135.000 millones y 150.000 millones de dólares.

El viernes, muchos residentes regresaron en estado de shock. Para algunos, fue la primera mirada a la cruda realidad de lo que se había perdido mientras la región de 13 millones de habitantes enfrenta el desafío ominoso de superar el desastre y reconstruir.

Bridget Berg, quien estaba en el trabajo cuando vio en la televisión cómo su casa en Altadena estallaba en llamas, regresó por primera vez con su familia dos días después “para enfrentar la realidad”.

Sus pies crujían sobre los trozos rotos de lo que había sido su hogar durante 16 años.

Humo procedente de incendios forestales se eleva sobre la autopista 110 de Los Ángeles, el jueves 9 de enero de 2025. (Etienne Laurent / Associated Press)

Sus hijos tamizaban los escombros en la acera, encontrando una maceta de barro y algunos recuerdos mientras buscaban grabados japoneses en madera que esperaban recuperar. Su esposo sacó su mano de los escombros cerca de la chimenea aún en pie, sosteniendo un trozo de madera petrificada que le había pasado su abuela.

“Está bien, está bien”, expresó Berg tanto para sí misma como para los demás mientras evaluaba la destrucción, recordando la terraza y la piscina desde donde su familia veía los fuegos artificiales. “No es como si solo nosotros perdimos la casa. Todos perdieron su casa”.

Han comenzado las acusaciones políticas, así como las investigaciones. El gobernador Gavin Newsom ordenó el viernes a los funcionarios estatales determinar por qué un reservorio de 117 millones de galones (440 millones de litros) estaba fuera de servicio y algunos hidrantes se habían secado. Mientras tanto, la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, dijo que el liderazgo de la ciudad falló a su departamento al no proporcionar suficiente dinero para la lucha contra incendios. También criticó la falta de agua.

“Cuando un bombero llega a un hidrante, esperamos que haya agua”, declaró.

Al menos 11 personas han muerto, cinco en el incendio Palisades y seis en el incendio Eaton, según la oficina del médico forense del condado. Los funcionarios dijeron que esperaban que ese número aumentara a medida que los perros rastreadores buscaran en los vecindarios nivelados y los equipos evaluaran la devastación, y el viernes las autoridades establecieron un centro donde las personas podrían reportar a los desaparecidos.

El desastre afectó hogares de personas de todas las capas de la sociedad: desde camareros hasta estrellas de cine. El gobierno aún no ha publicado cifras sobre el costo de los daños, pero las empresas privadas han estimado que ascenderá a decenas de miles de millones. The Walt Disney Co. anunció el viernes que donará 15 millones de dólares para responder a los incendios y ayudar a reconstruir.

Las llamas afectaron escuelas, iglesias, una sinagoga, bibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos y lugares emblemáticos locales, incluida la casa de campo occidental de Will Rogers y una mansión de estilo Queen Anne en Altadena que fue encargada por el adinerado cartógrafo Andrew McNally y había estado en pie desde 1887.

Por primera vez, los bomberos avanzaron el viernes por la tarde en el incendio Eaton al norte de Pasadena, que ha quemado más de 7.000 estructuras. Los funcionarios dijeron que la mayoría de las órdenes de evacuación para la zona habían sido levantadas.

La alcaldesa de los Ángeles, Karen Bass, expresó que varios incendios más pequeños también fueron detenidos.

Las cuadrillas habían estado ganando terreno el viernes en el incendio Palisades, que quemó 5.300 estructuras y es el más destructivo en la historia de la ciudad.

Tropas de la Guardia Nacional de California llegaron a las calles de Altadena antes del amanecer para ayudar a proteger la propiedad en la zona de evacuación por incendios, y se impusieron toques de queda nocturnos para prevenir saqueos después de varios arrestos anteriores.

El nivel de devastación es impactante incluso en un estado que regularmente enfrenta incendios forestales masivos.

El viernes, el príncipe Henrique y su esposa Meghan visitaron el Centro de Convenciones de Pasadena para ayudar a distribuir alimentos a los evacuados.

El duque y la duquesa de Sussex, que viven a unos 145 kilómetros (unas 90 millas) al norte del área de Los Ángeles, también enumeraron organizaciones que apoyan a las víctimas de incendios en su sitio web.