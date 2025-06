Alto al fuego parece mantenerse entre Irán e Israel

(Vahid Salemi / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un frágil alto el fuego entre Irán e Israel parecía mantenerse el martes después de tambalearse inicialmente, y el presidente estadounidense Donald Trump expresó su frustración con ambas partes, diciendo que han luchado “durante tanto tiempo y con tanta intensidad” que no saben lo que están haciendo.

Sin embargo, aun cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel dejó “en ruinas” el programa nuclear iraní, un nuevo informe de inteligencia estadounidense encontró que el programa sólo se ha retrasado unos pocos meses después de los ataques estadounidenses del fin de semana, según dos personas familiarizadas con la evaluación.

El informe preliminar emitido el lunes por la Agencia de Inteligencia de Defensa fue descrito a The Associated Press por dos personas familiarizadas con él. No estaban autorizadas a abordar el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Anuncio

EEUU Estadounidenses reaccionan a ataques de EEUU en Irán con preocupación y apoyo a Israel Uno de los primeros recuerdos de Layton Tallwhiteman es ver las noticias en la casa de su tío en Montana en 2003 y observar cómo Estados Unidos bombardeaba Bagdad para iniciar la guerra en Irak.

El informe también contradice las declaraciones de Trump , quien ha dicho que el programa nuclear iraní fue “completa y totalmente destruido”. La Casa Blanca calificó la evaluación como “totalmente incorrecta”.

Después de la hora en que se suponía que la tregua entraría en vigor, Israel acusó a Irán de lanzar misiles hacia su espacio aéreo, y el ministro de finanzas israelí prometió que “Teherán temblará”.

El ejército de Irán negó haber disparado contra Israel, informó la prensa estatal, pero se escucharon explosiones y sirenas de alerta en el norte de Israel a media mañana. Un funcionario militar israelí indicó que dos misiles iraníes fueron interceptados.

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia una cumbre de la OTAN que, en su opinión, ambas partes habían violado el incipiente acuerdo. Tuvo palabras particularmente duras para Israel, un aliado cercano, mientras insinuaba que Irán podría haber disparado contra el país por error.

Pero más tarde dijo que el acuerdo se había salvado.

“Israel no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras hacen un amistoso ‘saludo’ a Irán. Nadie resultará herido, el alto el fuego está en vigor”, insistió Trump en su publicación en Truth Social.

De hecho, la oficina de Netanyahu declaró que se abstuvo de lanzar un ataque más fuerte contra Irán después de hablar con Trump.

Doce días tensos

El conflicto, ahora en su 12mo día, comenzó cuando Israel atacó instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes, alegando que no podía permitir que Teherán desarrollara armas atómicas, y que temía que la República Islámica estuviera cerca. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico.

Si la tregua se mantiene, proporcionará un alivio global después de que Estados Unidos interviniera lanzando bombas rompebúnkers sobre instalaciones nucleares, un movimiento que generó la posibilidad de desestabilizar aún más la región.

Trump llamó a Netanyahu el domingo después del bombardeo estadounidense y le dijo que no esperara más ataques militares estadounidenses y que debería buscar una solución diplomática con Irán, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca.

La posición de Trump era que Estados Unidos había eliminado cualquier amenaza inminente planteada por Irán, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente sobre las delicadas conversaciones diplomáticas.

Israel amplió entonces los tipos de objetivos que estaba atacando.

Después de que Teherán lanzara un ataque de represalia limitado contra una base militar estadounidense en Qatar el lunes, Trump anunció el alto el fuego.

Un conflicto prolongado podría tener un amplio impacto económico si Irán cerrara el Estrecho de Ormuz, un importante canal para el transporte de petróleo.

China, que es el mayor socio comercial de Irán y su único cliente de petróleo restante, condenó los ataques estadounidenses y dijo que estaba preocupada por una “espiral de escaladas” sin un alto el fuego. Trump insinuó que el alto el fuego permitiría que el petróleo iraní siguiera fluyendo, diciendo en las redes sociales que China podría seguir comprando crudo a Irán.

Israel acusó a Irán de violar alto al fuego

El acuerdo tuvo un comienzo difícil.

Un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato de conformidad con sus regulaciones militares sostuvo que Irán lanzó dos misiles contra Israel horas después del inicio de la frágil tregua. Ambos fueron interceptados, dijo el funcionario.

La televisión estatal iraní informó que el ejército negó haber disparado misiles después del inicio del alto el fuego, mientras acusaba a Israel de realizar ataques.

Uno de esos ataques mató a un destacado científico nuclear, Mohammad Reza Sedighi Saber, en la residencia de su suegro en el norte de Irán, informó la televisión estatal iraní.

La frustración de Trump con los ataques de la madrugada era palpable mientras hablaba con los periodistas antes de partir hacia La Haya. Dijo que ambas partes habían violado el acuerdo y usó una palabrota para enfatizar su punto.

“Básicamente tenemos dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duro que no saben qué ca... están haciendo”, expresó.

Tras hostilidades se anunció un importante avance

Netanyahu sostuvo que Israel había acordado un alto el fuego bilateral con Irán, en coordinación con Trump, después de que el país lograra todos sus objetivos de guerra, incluyendo eliminar la amenaza de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

Hablando en una declaración televisada, Netanyahu enumeró los logros de Israel en la guerra, incluyendo sus ataques contra generales y científicos. Dijo que Israel destruyó instalaciones nucleares en Natanz e Isfahán, junto con el reactor de agua pesada de Arak. Agradeció a Trump por su ayuda.

No está claro qué papel jugó el líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en las conversaciones. Expresó anteriormente en las redes sociales que no se rendiría.

Trump dijo el martes que no buscaba un cambio de régimen en Irán, dos días después de haber planteado por primera vez la idea.

“No quiero eso”, dijo Trump a los periodistas en el avión oficial Air Force One. “El cambio de régimen trae caos e, idealmente, no queremos ver mucho caos”.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo a Fox News que Estados Unidos e Irán ya están en discusiones preliminares sobre la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Describió las conversaciones directas y a través de intermediarios como “prometedoras”.

Antes de que se anunciara el alto el fuego, el ejército israelí señaló que Irán lanzó 20 misiles hacia Israel. La policía dijo que dañaron al menos tres edificios residenciales en la ciudad de Beersheba. Los socorristas dijeron que recuperaron cuatro cuerpos de un edificio y estaban buscando más. Al menos 20 personas resultaron heridas.

Afuera, los restos de autos quemados cubrían las calles. Vidrios rotos y escombros cubrían el área. La policía dijo que algunas personas resultaron heridas mientras estaban dentro de las habitaciones reforzadas de sus apartamentos, que están diseñadas para resistir cohetes pero no impactos directos de misiles balísticos.

Previamente el lunes, Irán lanzó un ataque limitado con misiles contra una base militar estadounidense en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares. Estados Unidos fue advertido por Irán con anticipación, y no hubo bajas.

Drones atacaron bases militares en Irak durante la noche, incluidas algunas que albergan tropas estadounidenses, dijeron el ejército iraquí y un funcionario militar estadounidense el martes.

Un alto funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que las fuerzas estadounidenses habían derribado drones que atacaban Ain al-Assad en el oeste de Irak y en una base junto al aeropuerto de Bagdad, mientras que otro se estrelló.

No se reportaron bajas y ningún grupo se atribuyó los ataques en Irak. Algunas milicias iraquíes respaldadas por Irán habían amenazado previamente con atacar bases estadounidenses si Estados Unidos atacaba a Irán.

El conflicto ha matado a centenares

En Israel, al menos 28 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas en la guerra. Los ataques israelíes en Irán han matado al menos a 974 personas y herido a otras 3.458, según el grupo Human Rights Activists, con sede en Washington.

El grupo, que ha proporcionado cifras detalladas de bajas de los disturbios en Irán, dijo que de los muertos 387 eran civiles y 268 miembros de las fuerzas de seguridad.