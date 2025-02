Lanzan campaña ‘un día sin inmigrantes’ que impacte en el ámbito económico de EE.UU.

Share via

En medio de la ola de arrestos y deportaciones de la administración Trump, jóvenes activistas lanzaron en redes sociales una convocatoria para que este lunes 3 de febrero la comunidad latina no compre, no trabaje y no vaya a la escuela, como un mensaje al presidente y funcionarios del gobierno federal para que entiendan que los inmigrantes son fundamentales con su mano de obra y consumo en la economía de Estados Unidos.

El mensaje inicial lo compartió el hondureño Osman Villa el lunes 27 de enero. En su cuenta de Instagram, con más de 20 mil seguidores, colocó una hoja volante con fondo rojo y blanco con el texto en letras grandes “Un día sin inmigrantes”.

“Nuestra fuerza está en nuestra unión”, escribió Villa, residente en la zona de Washington D.C.

“Alcemos la voz por nuestros derechos y nuestras familias. Somos esenciales, somos fuertes, somos comunidad”, añadió el joven en su publicación.

Una encuesta del Departamento del Trabajo asegura que, entre 2020 y 2022, el 42% de los empleados agrícolas no tenían permiso de trabajo. Es justamente el sector que, desde el 20 de enero, al regresar Trump a la Oficina Oval ha sido golpeado, ya que los campesinos al enfrentarse a la ola de arrestos recientes han optado, en su mayoría, a no presentarse a sus labores.

Los agricultores estadounidenses reconocen que cualquiera de las políticas que reduzcan la fuerza laboral pondría a esta industria en serios problemas.

El llamado para este lunes ha generado respuestas de personas en la área de Washington D.C. y sus alrededores, Illinois, Texas, Georgia y California, entre otros estados.

“Queremos que se mire el impacto económico y que nuestra gente se haga sentir”, indicó Roxana Damas, activista radicada en el norte de California que se sumó a Villa el miércoles 29 de enero.

“Creemos que la unión se puede demostrar no comprando, no yendo a trabajar, no yendo a la escuela, a su discreción”, agregó Damas, de ascendencia salvadoreña.

En un principio este llamado se perdió entre la vorágine de publicaciones en las redes sociales, sin embargo entre el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero se movió el mensaje como una bola de nieve que rueda por la montaña.

Durante el domingo, 2 de febrero, la convocatoria circulaba en diferentes plataformas en inglés y español.

“No eres inmigrante pero puedes mostrar apoyo a tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus amigos o simplemente a la gente que trabaja todos los días para tener comida en su mesa”, compartió la mexicana Alyna MartiCarra en su cuenta de Facebook con más de 84 mil seguidores.

Flor Martínez, activista conocida por sus movilizaciones en campos agrícolas, alentó a más de 356 mil seguidores en Instagram en un mensaje en inglés a que demuestren su solidaridad con la comunidad inmigrante.

“Tampoco deberíamos gastar nuestro dinero en el futuro. Tenemos poder en nuestras compras, ellos no son nada sin nuestro dinero y trabajo”, advirtió la activista mexicana.

En Estado Unidos viven alrededor de 11.3 millones de personas indocumentadas, según el Migration Policy Institute.

En conjunto, la producción económica total de los latinos —con y sin documentos— generaron 3.7 trillones de dólares en Estados Unidos en 2022, superando la marca histórica de 3.2 trillones de dólares establecida en 2021, según el informe publicado en 2024 por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.