A pesar de la discriminación, migrante enaltece a Oaxaca utilizando la historia de su padre

La vida en el estado de Oaxaca marcó a Ariadna Sánchez Hernández. En esa región del sur de México dejó a sus padres cuando emigró a Estados Unidos, ahí están sus raíces. En ese territorio conoció también la discriminación. A pesar de haber vivido esa experiencia agridulce, Ariadna no se amilanó y ahora a través de su trabajo literario eleva la cultura de su tierra.

Sentada junto a una mesa de metal y bajo una sombrilla, en el patio de su vivienda en el Valle de San Fernando, esta joven inmigrante oaxaqueña de delgada figura y color de piel canela cuenta que ha esquivado los estereotipos, y se ha armado de valor para emerger como una voz de su comunidad utilizando su creatividad para contar historias. En 2022 publicó su poemario Visitas inesperadas y ahora llega con el libro infantil titulado La jugada del día.

La jugada del día, a presentarse oficialmente el 26 y 27 de abril en el Festival de Libros de Los Angeles Times, es un homenaje póstumo a su padre, Juan Manuel Sánchez Sánchez, quien se destacó como beisbolista profesional y que al fallecer súbitamente el 8 de junio de 2024 utilizó la escritura como catarsis, dando origen a esta historia bellamente ilustrada por Trinidad Olarte y publicada por Alegría Publishing.

“Me volqué en la escritura, lo vi como un refugio”, confesó la autora de 43 años que viste un huipil o blusa importada de San Juan Cotzocón, una región de la sierra de Oaxaca. El texto nace del dolor, pero con mucho amor. Inicialmente tenía la intención de escribir para liberarse nada más, ya que aunque el día estuviera soleado, en su interior era gris. “La jugada del día nace de esa revolcada que la vida me dio”, añadió.

Ariadna Sánchez Hernández publicó en 2022 el poemario Visitas inesperadas y en abril de 2025 llega con el libro infantil titulado La jugada del día. (James Carbone / Para Los Angeles Times en Español)

Este libro no solo le rinde homenaje a su padre, también le sirve a Ariadna para poner en alto su identidad oaxaqueña. En cada página de la obra va relatando detalles de la vida de su progenitor, un hombre nacido en Ejutla de Crespo, y al mismo tiempo va mostrando paisajes, lugares, valores comunitarios, gastronomía y memorias que evocan ese terruño clavado en el alma.

En cada lugar en donde presenta sus libros, Ariadna viste ropa tradicional de Oaxaca. Es normal verla lucir un huipil, una enagua —o falda— y huaraches, como le llaman a las sandalias: tiene unas de pelo de borrego y otras de pelo de cabra. Para ella, utilizar esta indumentaria es un mensaje de resistencia, es una manera de mostrarle al mundo lo que es, sin necesidad de emplear un lenguaje verbal.

En el municipio de Ejutla de Crespo, ubicado a 40 millas al sur de Oaxaca de Juárez, capital del estado, esto es algo cotidiano. En el pasado, en esta localidad se hablaba el idioma zapoteco, pero a raíz de la discriminación que vivieron sus bisabuelos y bisabuelas, abandonaron la lengua materna para evitarle las burlas a sus descendientes.

“Fue como un escudo para no sufrir lo que otras generaciones sufrieron”, explicó.

A pesar del rechazo que sufrió esta comunidad debido al idioma, los habitantes mantuvieron sus tradiciones. Su abuela paterna, Carmela, utilizaba sus trenzas con listones negros, vestía falda y delantal, sin dejar sus huaraches. Algo que hasta el día de su muerte llevó con orgullo y que Ariadna aprendió con su ejemplo.

Ariadna Sánchez Hernández muestra los dos libros que ha publicado con Alegría Publishing. (James Carbone / Para Los Angeles Times en Español)

Ariadna es la mayor de cinco hijos. Su familia, tanto por el lado de su padre como de su madre, vivía de la carnicería. Era un oficio que todos en su hogar aprendieron. Es decir, destazaban cerdos y luego vendían la carne en el mercado municipal. Este trabajo sirvió para cubrir las necesidades básicas de los integrantes de la familia.

La primera experiencia fuera de su comunidad fue cuando ingresó a la universidad, en la capital del estado. Sus compañeros eran de tez más clara, eran hijos de empresarios o profesionales. Ella viajaba a diario, utilizaba taxi y autobús, hasta llegar a la Universidad del Golfo de México, en donde estudiaba la licenciatura en Turismo.

Desde un principio le resultó difícil encajar con sus compañeros. A la hora del almuerzo, mientras sus amigos compraban suculentas comidas, ella sacaba sus centavos para comprar una torta y un refresco. El resto del presupuesto era exacto para cubrir el transporte de regreso a casa.

“Había compañeros que te decían derecho: ‘Ah eres de Ejutla, vienes del pueblo’. Dándome a entender que yo no pertenecía ahí porque no era citadina”, confesó sobre esa experiencia que la hizo sentirse discriminada. “Mis compañeros no eran personas que iban al día, mi familia tenía que vender su marrano en el mercado para poder sacar los gastos”.

Cada vez que puede, Ariadna Sánchez Hernández viste ropa tradicional de Oaxaca. Es normal verla lucir un huipil, una enagua —o falda— y huaraches. (James Carbone / Para Los Angeles Times en Español)

Ariadna se graduó en mayo de 2024 de la licenciatura en Español en la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN), ahí mismo cursa en la actualidad el primer año de la maestría en Español. Su objetivo es convertirse en profesora universitaria enseñando el idioma de Miguel de Cervantes.

Ella recuerda que desde que cursaba la secundaria en su tierra natal llevaba un diario, en el que escribía pensamientos y reflexiones en diferentes libretas. En su mente nunca se le cruzó la idea de publicar un libro. Al llegar la pandemia, tomó un curso en línea de escritura creativa a mediados de 2020. Así fue como incursionó en la poesía y en 2022 publicó su obra Visitas inesperadas.

En sus palabras, todo ha surgido de forma espontánea. Al regresar del entierro de su padre, quien falleció de un paro cardíaco, no sabía cómo lidiar con el dolor. Sufrió ataques de ansiedad y no podía conciliar el sueño. En su mente se mezclaban las memorias de su padre y la imagen del féretro con los 4 cirios en la casita donde nació y creció su progenitor.

En su afán de aminorar ese sufrimiento, ella comenzó a escribir y en las primeras líneas aparecía el nombre de su padre. Juan Manuel Sánchez Sánchez jugó béisbol con los equipos Tigres de México y Alacranes de Durango entre 1978 y 1983. En su natal Ejutla era conocido por sus jonrones. Su talento natural brilló en los campos deportivos de la región.

“La carrera deportiva de Juan Manuel no solo es un testimonio de su extraordinario talento, sino también una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de jugadores”, se lee en el libro La jugada del día.

Ariadna Sánchez Hernández firma uno de sus libros en la sala de su casa en North Hollywood. (James Carbone / Para Los Angeles Times en Español)

Lo que ha hecho Ariadna causa un gran impacto en su comunidad, aseguró María Guadalupe García. Esta mujer, líder comunitaria originaria del municipio San Juan Tabaá, llegó a Los Ángeles en 2004. Por su experiencia, el reto que tienen los migrantes oaxaqueños es transmitir su idioma, historia y tradiciones a sus hijos nacidos en Estados Unidos.

“A veces nos cuesta decirle a nuestros hijos: estas son nuestras costumbres. Por eso es importante lo que Ariadna hace con sus libros, porque involucra a la comunidad y anima a los jóvenes a que valoren lo que tienen”, indicó García, asegurando que la obra de su compatriota sirve para reforzar y enseñar la cultura oaxaqueña a las nuevas generaciones.

A los amantes del béisbol, cuando se habla de deportistas destacados de origen mexicano rápidamente les resuenan nombres como Fernando Valenzuela, Adrián González o Esteban Loiza. Ahora, gracias a La jugada del día las hijas y los hijos de migrantes oaxaqueños podrán encontrar el nombre de Juan Manuel como un referente en su comunidad.

Lo que este libro logra, afirma la antropóloga Xóchitl C. Chávez, es romper estereotipos y que los hijos de migrantes puedan verse reflejados en la historia de este beisbolista que nació en Ejutla de Crespo, y que los jóvenes que quieran practicar este deporte sepan que si se proponen alcanzar una meta la pueden alcanzar.

“Este libro sirve para decir que el béisbol también está en Oaxaca y que la comunidad es capaz a pesar de los estereotipos”, valoró Chávez, profesora en la Universidad de California en Riverside. “Enseña a los hijos de inmigrantes a sentirse orgullosos de donde son sus padres”, agregó la académica que para la tesis de su doctorado investigó la práctica de la Guelaguetza entre los migrantes en Santa Cruz y Los Ángeles.

En la puerta del refrigerador y en la sala de su casa, Ariadna tiene fotografías de su padre. También guarda un guante, un pantalón y una camisa que utilizó en la época de beisbolista profesional. Otro recuerdo es una pelota que tiene junto a un televisor, ubicada a un lado de una gorra del campeonato logrado por los Dodgers en 2024.

“Le iba siempre a los Dodgers”, aseguró la escritora sobre la afición de su difunto padre.

Ariadna Sánchez Hernández guarda como recuerdo una pelota que fue firmada por su padre. (James Carbone / Para Los Angeles Times en Español)

Ariadna se estableció en Los Ángeles en 2004, un año después de casarse con José, quien la trajo a Estados Unidos con residencia.

En medio de la ola de manifestaciones racistas recientes, esta autora piensa que su obra puede transmitir esperanza y considera que ella no está exenta de los ataques porque su color de piel, su huipil y sus huaraches la delatan. Sin embargo, plantea que todos los migrantes están en el mismo barco y por medio de su libro no solo quiere que su comunidad se sienta orgullosa, sino que también espera inspirar.

Las personas que deseen comprar el libro y fotografiarse con Ariadna, la podrán encontrar en el quiosco #28 del Festival de Libros de LA Times a realizarse en la Universidad del Sur de California este 26 y 27 de abril de 10 am a 5 pm.