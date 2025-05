Víctimas del accidente aéreo de San Diego: Figuras de la industria musical, el batería de Devil Wears Prada, un fotógrafo

El Cessna 550 volaba hacia el aeropuerto ejecutivo Montgomery-Gibbs de San Diego a primera hora de la mañana del jueves, en medio de una densa niebla.

Por razones que aún se investigan, el avión se estrelló contra un barrio residencial, provocando múltiples incendios y dejando un enorme campo de escombros.

Murieron las seis personas que viajaban en el avión.

Un portavoz de Sound Talent Group, una agencia musical con sede en el condado de San Diego, confirmó al Times que la empresa había perdido a tres empleados.

Entre ellos estaban el cofundador de la compañía Dave Shapiro y la asociada de reservas Emma Huke, dijo el viernes la oficina del médico forense del condado de San Diego.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro cofundador, compañeros y amigos”, rezaba un comunicado de la compañía. “Nuestros corazones están con sus familias y con todos los afectados por la tragedia de hoy. Muchas gracias por respetar su privacidad en estos momentos”.

Las autoridades dicen que una subida de tensión en el aeropuerto inutilizó el sistema meteorológico y las luces de la pista en el momento del accidente.

Esto es lo que sabemos de las víctimas:

Dave Shapiro, 42

Dave Shapiro (Sound Talent Group)

La presencia digital de Shapiro encapsulaba el espíritu de un aventurero. Era agente musical, piloto de avión y helicóptero, marido y saltador BASE retirado, según su biografía de Instagram.

Shapiro, que cofundó Sound Talent Group en 2018, también fundó Velocity Aviation, una empresa que ofrece recorridos de vuelos panorámicos en San Diego y Homer, Alaska. La compañía de aviación también se especializa en arrendamiento de aeronaves, consultoría de ventas de aeronaves, vuelos en ferry e instrucción de vuelo, según el sitio web de Velocity Aviation.

Shapiro tomó su primera clase de vuelo en 2005, cuando era un ejecutivo de 22 años en el negocio de la música, e inmediatamente quedó «enganchado a todo lo relacionado con la aviación», se lee en el sitio web.

Shapiro también era propietario de un restaurante, un sello discográfico y una empresa de fabricación de mercancías.

“De salto BASE a vuelo acrobático, de helicópteros a bimotores, de instructor de vuelo a perfeccionamiento, a Dave no le importa nada mientras pueda estar en el cielo», se lee en el sitio web de Velocity Aviation. «Con más de 15 años de experiencia de vuelo, miles de horas registradas y más de un millón de millas voladas, Dave continúa haciendo crecer su experiencia y compartiéndola con la comunidad de la aviación a través de los muchos servicios que Velocity Aviation ofrece”.

Vídeos en Instagram le muestran realizando volteretas y otras maniobras acrobáticas mientras pilota un avión. En 2020, publicó una foto de sus licencias de piloto anunciando que había sido certificado como piloto de transporte de aerolíneas.

“Para los que no son pilotos, esta es la licencia por encima de comercial. Aunque tengo una carrera y no planeo cambiarla, siempre quiero aprender más y ser mejor piloto”, escribió en el pie de foto. “¡Pasé el check ride hace un par de meses y recibí mi certificado por correo! Hice la prueba en una serie de citación 525 por lo que ahora estoy calificado para los jets CJ también. Tiempos divertidos”.

Volar era más que un negocio para Shapiro. También fue un elemento de uno de los mayores hitos de la vida: su boda.

En 2016, Shapiro y su esposa se subieron a un avión rojo brillante montado con esquís para sobrevolar el Parque Nacional Denali en Alaska y llegar a su ceremonia. La pareja se dio el “sí, quiero” en el glaciar Kahiltna: la novia con un vestido dorado de lentejuelas y el novio con un traje oscuro y una camiseta de Iron Maiden.

La esposa de Shapiro detalló la vertiginosa celebración en un relato publicado en Internet, que terminaba con un mensaje de adoración a su novio: «mi hermoso marido, gracias por existir y te quiero mucho más».

El jueves se publicaron en las redes sociales numerosas muestras de condolencia por Shapiro. El veterano de la industria musical trabajó como mánager y promotor de bandas y en otras funciones en la música metalcore, pop-punk y emo rock estadounidense.

“Fue mi mánager y agente durante años y una gran parte de mi carrera como productor y músico”, escribió Carson Slovak en Facebook. “Era una persona verdaderamente buena y una inspiración para innumerables personas. Sus contribuciones a la industria musical son legendarias y su espíritu caritativo tuvo un profundo efecto en muchos. Tengo el corazón roto y estoy conmocionado”.

Bill D’Arcangelo, mánager de artistas en Mid Atlantic Management, dijo en un post en Facebook que Shapiro era “un pilar de la industria musical que nunca será replicado ni reemplazado”.

Emma Huke, 25

Emma Lynn Huke (Huke family)

Originaria del condado de Orange, Huke era asociada de contratación de Sound Talent Group. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Oregón en 2022, según una biografía publicada por la empresa.

Era una ávida bailarina y formó parte de un equipo de baile ganador de un campeonato nacional en el instituto católico Santa Margarita de Rancho Santa Margarita.

También sentía un profundo amor por la música en directo, lo que la llevó a realizar varias prácticas en la industria musical antes de unirse a Sound Talent Group en 2024. Sus artistas favoritos eran Taylor Swift y The 1975, según su biografía.

“Emma también llevó esa pasión por la música en vivo a su trabajo”, dijo la compañía en un comunicado. “Era inteligente y organizada, y ayudaba a STG a planificar y promocionar sus giras más importantes. Clientes y amigos llamaban a Emma una fuerza de la naturaleza, y era un alma hermosa que traía alegría y una luz a todos en su presencia.”

Celina Marie Rose Kenyon, 36

Kenyon, fotógrafa profesional de San Diego, se especializó en fotografía musical y fotografió a muchos artistas y famosos, como Jelly Roll, Paris Hilton y Lisa y Vic Fuentes, según sus cuentas en las redes sociales.

Su trabajo apareció en Paper Magazine, Variety, Rock Sound, AP Magazine, Off the Rails, Pump, Flannelle y otras publicaciones, según su sitio web profesional.

En una declaración proporcionada a NBC7 News, su padre, Bryan Charles Feldman, dijo que Kenyon regresaba a San Diego de un rodaje y optó por volar en privado con la tripulación en lugar de tomar un vuelo comercial para poder estar de vuelta a tiempo para llevar a su hija a la escuela.

“El legado de Celina es su hija y su pareja, sus padres, así como innumerables miembros de su familia», declaró. “Nuestra familia está devastada más allá de estas palabras. El mundo ha perdido una hermosa luz brillante”.

Kendall Fortner, 24

Kendall Fortner (Fortner family)

El amor de Fortner por la música se alimentó a una edad temprana, cuando su padre la llevaba a conciertos. Se crió en Santa Clarita y asistió a West Ranch High School, según un comunicado de su familia. Se licenció en Empresariales por la Universidad Estatal de San Diego en 2021 y realizó prácticas en Sound Talent Group en la universidad antes de aceptar un trabajo como asociada de contratación tras su graduación.

Fortner se inclinó por la parte comercial de la música, y su trabajo puso de manifiesto su capacidad para planificar giras y festivales para grupos musicales.

Aprendió sola a tocar el piano y la guitarra. Según su familia, a Fortner le gustaba desde el doo-wop de los años 50 hasta el rock clásico, desde Green Day hasta Ed Sheeran.

“A Kendall le encantaba todo”, dice su familia. “Ferozmente independiente y de carácter fuerte, Kendall era el alma de la fiesta e iluminaba cualquier habitación en la que entraba”.

Daniel Williams, 39

Se presume que Daniel Williams, ex batería de la banda de metalcore The Devil Wears Prada, está entre los fallecidos, aunque el forense no ha revelado su nombre. Williams compartió fotos de sí mismo subiendo al avión junto a Shapiro en Instagram horas antes de que se desencadenara la tragedia.

El jueves, la banda compartió fotos de Williams en Instagram con la leyenda “Sin palabras. Te lo debemos todo. Te queremos para siempre”. Un representante de la banda remitió a un reportero de Associated Press a la publicación social cuando se le preguntó sobre la muerte de Williams.

Miles de comentarios lamentando a Williams fueron dejados en el post de Instagram, con varios miembros de la banda y músicos compartiendo mensajes sobre cuánto lo amaban y fueron inspirados por él.

El guitarrista de The Devil Wears Prada, Jeremy DePoyster, compartió un montaje de fotos con Williams en su historia de Instagram, agradeciendo al baterista por todo su apoyo y por ayudar a crear la banda que cambió su vida.

“Me inspiraste todos los días”, escribió DePoyster. “Me diste todo lo que tengo en esta vida. Fuiste mi mentor en los momentos más difíciles”.

La banda se formó con seis miembros en Dayton, Ohio, en 2005. Ganaron fieles seguidores a mediados y finales de la década de 2000 con éxitos como «Hey John, What’s Your Name Again?» y «Dogs Can Grow Beards All Over». Williams se separó del grupo en 2016.

“Solo éramos un grupo de chicos de Dayton Ohio en un garaje y tú lo convertiste en algo que importaba”, escribió DePoyster. “Te quiero hermano”.

Williams sobrevivió a un aterrador tiroteo masivo en 2019, cuando un hombre armado de 24 años abrió fuego en el bar Ned Peppers en Dayton, matando a nueve personas e hiriendo a 27.

“Hubo un tirador activo en el bar en el que estuve esta noche. Me han dicho que tenía un AR15”, escribió Williams en X en agosto de 2019. “Estoy tan increíblemente roto por los afectados por esto. Nunca he estado tan asustada en mi vida”.

El 14 de mayo, Williams escribió en X que había aceptado un nuevo puesto de ingeniería de software en Apple después de casi ocho años trabajando en GoPro.

Aunque Williams no había sido un miembro activo de Devil Wears Prada en casi una década, muchas personas todavía lo reconocen como una figura clave en la escena metalcore.

“Como batería este era uno de los tipos a los que admiraba tremendamente en mi forma de tocar metalcore», escribió un fan en Instagram. “Siempre ha sido tan original y genuino con su estilo y técnica. El tío es un icono. Una noticia devastadora”.

Otras publicaciones como el New York Times y NBC News dijeron que se presume que ha muerto.