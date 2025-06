Dodgers donarán un millón de dólares para ayudar a familias de inmigrantes afectadas por redadas

(Damian Dovarganes / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Los Dodgers de Los Ángeles han donado un millón de dólares para ayudar a las familias afectadas por dos semanas de redadas de inmigración en el sur de California.

Los campeones defensores de la Serie Mundial también informaron el viernes que tienen la intención de formar asociaciones con la Fundación Comunitaria de California, la Federación de Trabajadores del Condado de Los Ángeles y otras organizaciones para continuar brindando ayuda a las familias inmigrantes.

“Lo que está sucediendo en Los Ángeles ha resonado entre miles y miles de personas, y hemos escuchado los llamados para que asumamos un papel de liderazgo en nombre de los afectados”, afirmó el presidente de los Dodgers, Stan Kasten. “Creemos que al comprometer recursos y emprender acciones, continuaremos apoyando y alentando a las comunidades del Gran Los Ángeles”.

Anuncio

Los Dodgers anunciaron las medidas mediante un comunicado de prensa de cinco párrafos que fue cuidadosamente redactado para evitar términos políticos potencialmente inflamatorios, y que no llegó a una condena explícita de la política federal.

El equipo sólo indicó que la ayuda financiera se proporcionaría “para las familias de inmigrantes afectadas por los eventos recientes en la región”.

“Creo que esto es genial”, comentó el manager de los Dodgers, Dave Roberts, antes de que su equipo se enfrentara a los Nacionales de Washington. “Estoy seguro de que el dinero se asignará de la manera correcta. Me alegra saber que los Dodgers han hecho eso, y ciertamente es lo correcto”.

Los Dodgers estuvieron brevemente en el centro de la oposición del sur de California a la política de inmigración federal. El jueves, el equipo pidió a los agentes federales que abandonaran los terrenos del estadio, después de que se reunieron en un estacionamiento cerca de una de las puertas.

Decenas de agentes federales con sus rostros cubiertos llegaron a un lote cerca de la entrada de la Puerta E del estadio en SUVs y furgonetas. Un grupo de manifestantes con carteles en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos llegó poco después, y los agentes finalmente se retiraron.

Roberts manifestó que sus jugadores no han discutido extensamente la situación en el vestuario, pero algunos Dodgers han estado prestando atención. El boricua Kiké Hernández criticó duramente en las redes sociales las redadas el fin de semana pasado. Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama del Béisbol y principal locutor en español de los Dodgers desde 1959 hasta su retiro en 2022, también se pronunció en contra de las acciones federales.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, elogió a los Dodgers en el comunicado de prensa.

“Quiero agradecer a los Dodgers por liderar con esta acción para apoyar a la comunidad inmigrante de Los Ángeles”, dijo. “Estas últimas semanas han deparado oleadas de miedo a través de cada vecindario y han tenido un impacto directo en nuestra economía. Mi mensaje para todos los angelinos es claro: Nos mantendremos unidos durante este tiempo y no nos daremos la espalda unos a otros. Eso es lo que hace de esta la mejor ciudad del mundo”.

Aficionados y legisladores han pedido a los Dodgers durante varios días que hagan una declaración inequívoca de oposición a las redadas, dada su vasta base de fanáticos latinos y su gran influencia en la región. Otros equipos en la región han expresado su solidaridad con la comunidad inmigrante, incluidos Los Angeles FC y Angel City FC.

El legislador Jimmy Gomez, representante federal por el área de Los Ángeles, acudió a las redes sociales el viernes por la mañana para pedir a los Dodgers que se pronuncien.

“En una ciudad donde el 36% de los residentes son inmigrantes y casi el 40% de la base de fanáticos del equipo es latina, no decir nada no solo es decepcionante, es una traición y un insulto”, sentenció. “El silencio no es una opción. Es una elección”.