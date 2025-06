La competencia de atletismo de California debería haber estado en el centro de atención, no en la vergüenza | Opinión

(Jae C. Hong/AP)

Finalmente, la farsa del presidente Donald Trump y otros políticos que fingen preocuparse por los deportes femeninos terminó con la clausura el sábado por la noche de los Campeonatos de Atletismo de la Federación Interescolar de California 2025 en el Estadio de Veteranos de Buchanan High.

Bueno, espero que ya haya terminado. He cubierto la competencia estatal de atletismo intermitentemente desde 1979, cuando viajé a Berkeley para cubrir el evento para The Bakersfield Californian. No recuerdo que ningún político apareciera animando a las competidoras.

Estuve allí el año pasado y estoy seguro de que los supervisores del condado de Fresno, Garry Bredefeld y Nathan Magsig, no asistieron a una conferencia de prensa para promocionar a las chicas que participaban en 17 finales de atletismo.

La edición de este año de un evento deportivo que atrae a más de 1.500 niños y niñas probablemente habría llegado y se habría ido sin previo aviso si no fuera por la amenaza de Trump el martes de retener fondos federales para California si la competencia de atletismo estatal incluía a una niña transgénero del condado de Riverside.

“Mientras tanto, ordeno a las autoridades locales que, de ser necesario, no permitan que la persona en transición compita en las finales estatales”, publicó el presidente en Truth Social. “¡Esta situación es totalmente absurda!”.

Lo ridículo es que la niña transgénero haya seguido las reglas, que les han permitido competir a nivel de escuela secundaria desde 2013. El CIF modificó sus reglas para un programa piloto que permita que cualquier niña cisgénero que haya sido desplazada por una niña trans pueda competir en la competencia estatal.

El CIF también emitió un comunicado el miércoles: “Una estudiante-atleta biológica que hubiera obtenido un lugar específico en el podio también recibirá la medalla correspondiente y los resultados se reflejarán en el evento”.

El programa piloto suena un poco confuso, pero la culpa es de los políticos, que deberían ganarse una medalla de oro por detectar un micrófono y una cámara de televisión. El sábado, el aspirante republicano a gobernador, Steve Hilton, habló en una conferencia de prensa frente al Estadio de los Veteranos, donde criticó duramente la política estatal que permite a las chicas trans competir.

Atención equivocada

Todo el ruido, y la dosis extra de atención mediática, es un error. El año pasado, encontrar un lugar en la mesa de prensa no fue un problema. El sábado, la zona se llenó de periodistas, atraídos no tanto por el atletismo, sino por una joven de 16 años que provocó la ira de Trump.

Los auténticos aficionados del atletismo acudían para animar a Giselle Fernández, de la preparatoria Riverbank, en la carrera de 1600 metros. O a Khaliq Muhammad, de la preparatoria Pittsburg, en el salto con pértiga. O a las gemelas Herbst (Morgan y Makenna) de Carlsbad.

Sólo aquellos estancados en la Edad Media se atreverían a alzar la voz contra el atleta trans.

La verdadera atención debería haber estado en los competidores nombrados anteriormente y otros, quienes transforman la competencia estatal de California en la mejor del país.

Fernández y Riverbank han sido la pareja perfecta para la final estatal. La estudiante de último año no igualó el doblete estatal de su hermano Germán en 2008 en los 1600 y 3200 metros, del que aún se habla, pero Giselle demostró que merece una oportunidad por el título al mejorar su marca personal en los 1600 metros en más de 10 segundos.

El sábado quedó en sexto lugar con un tiempo de 4:43.8.

¿Ayuda tener a su hermano, que todavía ostenta el récord estatal en los 1.600 metros con un tiempo de 4:00,9?

Por supuesto, dijo Giselle, que tenía un año cuando su hermano ganó sus títulos estatales.

“Mi hermano ha conectado con mucha gente que ahora corre profesionalmente, y eso me ha beneficiado”, dijo Giselle. “No he terminado aquí. Creo que el año que viene puedo mejorar aún más”.

Muhammad es otro competidor estatal con pedigrí. Su hermana mayor, Jathiyah, ganó el salto con pértiga estatal femenino el año pasado. Su padre, Gary, es entrenador de salto con pértiga en Pittsburgh.

Khaliq dominó el salto con pértiga masculino, superando su mejor marca personal de 17 pies y medio (10.5 pies) y el récord de la competencia por media pulgada. Falló un intento a 5.5 metros (18 pies y media pulgada) antes de dar por finalizado el salto. “Estaba cansado”, dijo.

‘Sabía que iba a ganar. Tenía confianza en mi capacidad para ganar”, dijo Muhammad, quien atribuye su éxito a su padre. “Ha sido mi entrenador durante 12 años, desde que empecé”».

Morgan Herbst rompió el récord de la competencia al ganar los 300 metros con vallas femeninos (39,64 segundos), mientras que su hermana McKenna ganó la carrera femenina de 800 metros a menos de un cuarto de segundo del récord de la competencia (2:02,28).

Podría mencionar a muchos otros atletas que merecen la atención al ganar una medalla en un día con más de 38 grados. Ahí es donde debería haberse centrado esta competencia estatal desde el principio.

© 2025 the Merced Sun-Star (Merced, Calif.). Distributed by Tribune Content Agency, LLC.