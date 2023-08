Imitación In-N-Out en México se ve como el original, incluidas las papas fritas y las cebollas asadas

Show more sharing options

Si la imitación es la forma más sincera de adulación, la nueva hamburguesería que abrió recientemente en Sinaloa, México, realmente ama la comida de In-N-Out, con sede en California.

El restaurante mexicano de hamburguesas abrió recientemente con la mayoría de las mismas características In-N-Out que los fanáticos de las hamburguesas pueden encontrar en los EE. UU., incluidas las cabinas rojas, la icónica flecha amarilla brillante en su letrero, hamburguesas y un pastiche de Americana.

La versión mexicana, llamada In-I-Nout, puede parecer un nombre generado por IA para In-N-Out, pero la imitación de Sinaloa sirve papas fritas cubiertas con cebollas asadas y una salsa especial, al igual que el restaurante original. El comedor luce letreros de estilo estadounidense, una partición de imitación de césped, bandejas rojas, cabinas y asientos sinónimos de la estética de In-N-Out.

En un video de Instagram que muestra a personas masticando hamburguesas, In-I-Nout declara con orgullo en español: “No es en California. Es en Culiacán”. (Culiacán es la capital del estado de Sinaloa.)

Pero parece que el auténtico In-N-Out no está contento con esto.

Un portavoz de In-N-Out se negó a comentar “debido a un litigio en curso”, lo que sugiere que la imitación puede estar enfrentando una disputa legal con la cadena.

El restaurante del sur de la frontera difiere en algunos puntos de la cadena de hamburguesas de culto favorita de California. In-I-Nout sirve hamburguesas dobles tradicionales con tocino, bollos de brioche y “aderezo de la casa”, según su publicación en las redes sociales.

La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre lo que la inspiró a morder a In-N-Out, con sede en California. No hubo respuesta para el número de teléfono que aparece en In-I-Nout. No está claro si el negocio es un esfuerzo temporal o un negocio permanente.

In-N-Out fue fundada en 1948 por Harry y Esther Snyder, con su primer stand en Baldwin Park. Durante décadas, la cadena de hamburguesas no se expandió más allá del condado de Los Ángeles y el primer restaurante fuera de California abrió en 2000. Pero In-N-Out no se ha expandido a México, según el sitio web de la compañía.

Si bien la hamburguesa In-N-Out lleva consigo un estilo específico de California, repleto de palmeras ubicadas fuera de su restaurante, hay una gran fanfarria cuando la compañía anuncia sus planes de expandirse a nuevos mercados. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció a principios de este año que In-N-Out se expandiría al estado voluntario en 2026 con un mensaje de video personalizado.