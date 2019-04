Pechugas de pollo al jengibre

Vierta el aceite en una sartén de 12 pulgadas, colóquela a fuego medio-alto e incline la sartén para que el aceite cubra el fondo. Sostenga su mano a una pulgada por encima del fondo de la sartén. Cuando esté caliente, coloque los trozos de pollo en la sartén, dejando un poco de espacio entre ellos para que se cocinen uniformemente. Párese junto a la estufa y use un tenedor para mover los trozos de pollo de vez en cuando (sin voltearlos) para que no se peguen. Después de 2 a 3 minutos de cocción, use el tenedor para levantar una de las piezas y observe si está bien dorada. Si es así, dele vuelta. Compruebe los otros trozos en la sartén y voltée cada uno de ellos a medida que se van dorando. Cocine el pollo por el segundo lado otros 2 ó 3 minutos, hasta que las piezas estén doradas.