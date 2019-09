Alexis Sánchez: yo vengo para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años

El nuevo futbolista del Inter de Milán, Alexis Sánchez, dijo esta tarde en Los Ángeles que llegó con la selección de Chile para que “no se pierda lo que hemos logrado en 13 años”. La Roja de Chile enfrenta a Argentina el próximo jueves, 5 de septiembre, en el histórico inmueble angelino (7 p.m. ).

Sánchez, bicampeón de Copa América, declaró que llegó para este encuentro amistoso con el objetivo de seguir dejando el nombre de Chile en alto.

“Con el tiempo hemos dejado un nombre, hoy en día hemos jugado Mundiales, hemos sido dos veces campeones de América, eso es lo lindo del futbol”, señaló Sánchez esta tarde en conferencia de prensa en el Banc of California Stadium de Los Ángeles.

El exdelantero del Arsenal y Barcelona se mostró molesto con las criticas extra futbol que escucha en Chile sobre la selección.

“Creo que a veces meter tantas cosas malas a algo que se creó tanto tiempo en la selección nos perjudica a nosotros y a un país también”, expresó Sánchez, quien declaró que cada que va a Chile escucha cosas negativas en torno de la selección.

Sánchez explicó que él entendía y aceptaba criticas relacionadas al futbol o a los resultados.

“Nosotros no somos Argentina o Brasil que tenemos una cantidad de jugadores a nivel mundial”, declaró Sánchez. “Tampoco hay muchos jugando afuera, hay que disfrutar más, la paso bien cuando vengo con la selección, yo vengo acá para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años”, indicó.

“De antes estábamos con calculadora, jugábamos con Argentina y decíamos ya perdimos”, comentó Sánchez, quien en 2015 anotó el penalti final con el que La Roja ganó la Copa América a la Albiceleste.



Sánchez también declaró que la Copa América se ganó porque trabajaron en equipo.

“Ganamos dos Copas América porque eramos un grupo”, declaró Sánchez. “No me la gané yo sola. No tenemos la posibilidad como la tiene Brasil de tener a Neymar, como Argentina la tiene por Messi. Creo que ganamos las dos Copa América es porque corrimos todos por el compañero y así hay que seguir. No peleando, discutiendo, que este tiene que venir, que el otro tiene que venir. Ya eso cansa ya”, añadió.

“Vengo a disfrutar y a ser feliz con la selección”.