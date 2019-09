¿Digno de una segunda oportunidad? Art Briles entrena a estudiantes de preparatoria después de un escándalo de agresión sexual

En preparación para el partido de fútbol local más esperado aquí en años, los puestos de comida dentro del estadio Warrior se abastecieron el viernes por la noche con 320 perros calientes, 240 hamburguesas y 100 libras de papas fritas.

Eso era el doble de comida que la maestra de matemáticas de Bonham High, Brandi Holcomb, generalmente ordena. Y todavía le preocupaba que la demanda pudiera requerir una escapada a mitad del juego hacia Walmart al otro lado de la carretera.

También había cuatro oficiales de policía adicionales caminando por el campo y credenciales nuevas impresas para manejar un contingente de medios tres veces mayor que el tamaño normal. Las puertas que rodeaban el campo, siempre abiertas en las noches de juego, estaban cerradas.

Los preparativos habían tardado tres meses debido al hombre en la línea lateral opuesta, cuyo regreso a los campos de entrenamiento en Estados Unidos había tomado casi cuatro años.

Para Art Briles, el entrenador de fútbol de primer año de 63 años de edad en Mount Vernon High, la noche marcó un regreso a un terreno familiar: la escuela preparatoria se ubica en su estado natal, donde había construido una reputación ganando puntos y campeonatos. Pero liderar a los Tigers, que compiten en la tercera clasificación más pequeña del estado, estaba a un mundo de distancia de la élite que alguna vez tuvo.

Durante ocho temporadas como entrenador en Baylor, Briles transformó a los Bears en campeones de la conferencia y se convirtió en una de las figuras más innovadoras y célebres del fútbol. Luego vino la caída. Desde su despido en 2016 en medio de un escándalo de agresión sexual que continúa sacudiendo el campus de Waco, se le consideró un desempleado en toda América del Norte.

El ex entrenador en jefe de Baylor y actual entrenador en jefe de los Tigers de la Escuela Preparatoria Mount Vernon, Art Briles, en el banquillo durante un juego en la Escuela Preparatoria Bonham el viernes en Bonham, Texas. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Eso cambió en mayo, al momento que Mount Vernon lo convirtió en su entrenador. Cuando Briles se bajó de un autobús escolar dentro de los terrenos del estadio el viernes, flanqueado por un policía estatal y un oficial de seguridad escolar, fue su primer juego en EE.UU desde 2015 y el primero de la escuela preparatoria desde 1999.

Caminando hacia el vestuario de los visitantes antes del inicio, Briles reconoció “emociones profundas recorriéndolo en ese momento”.

Briles ha traído a Mount Vernon un cuerpo de entrenadores completamente nuevo, su habitual ataque abierto y un centro de atención al que no estaban habituados.

Su contratación provocó un debate sobre si su segunda oportunidad era merecida, y condujo a una pregunta que algunos observadores dicen que aún no ha dado una respuesta satisfactoria.

Después de que muchos otros durante tres años dijeron que no, ¿por qué Mount Vernon dijo que sí?

Robles, olmos y señales blancas que marcan casas históricas salpican las suaves colinas del noreste de Texas.

La casa de la infancia de Don Meredith está en la calle South Kaufman en Mount Vernon. El ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys y compañero de Monday Night Football de Howard Cosell también tiene su nombre en el estadio de fútbol, y una exhibición sobre su vida se muestra en el museo del centro del poblado.

Un parque en el centro de la plaza está bordeado por edificios de ladrillo rojo y un palacio de justicia en blanco. La torre de agua que se alza arriba declara a la comunidad un “tesoro de Texas”.

Los únicos semáforos están a una milla al sur de la plaza, junto a las rampas de acceso a la Interestatal 30, que transporta a los conductores a Dallas ubicada a 100 millas al oeste y la frontera de Arkansas a 70 millas al este. Nadie tiene una respuesta directa sobre el tamaño de la población: algunos dicen 2.400, otros alrededor de 2.700.

“Casi todos nos conocemos”, dijo la alcaldesa Teresia Wims.

Y todos han oído hablar del nuevo residente.

Briles era un protagonista mientras jugaba para su padre en una escuela preparatoria cerca de los límites del estado. Fue un receptor rápido para Houston antes de comenzar a entrenar en 1979. Durante los siguientes 37 años nunca tomó un trabajo fuera de Texas, pero se ganó una reputación nacional como un genio ofensivo.

Briles ganó cuatro campeonatos estatales de Texas con Stephenville High extendiendo a los jugadores al ancho del campo y desafiando las defensas para que cubrieran a todos. Le siguieron otros trabajos universitarios: asistente en Texas Tech, entrenador en Houston y, en 2007, su mejor trabajo, en Baylor, un programa que había logrado victorias de dos dígitos sólo una vez en 108 temporadas.

Briles y los Bears ganaron 10 o más juegos cuatro veces en ocho años. La universidad bautista más grande del mundo le pagó hasta $6 millones anuales.

“Realmente ha ganado en todas partes”, dijo Dave Campbell, cuya revista homónima e influyente es una autoproclamada Biblia del fútbol de Texas. “Él sabe cómo hacer que la gente se abra, cómo combinar un gran ataque de pase y un gran ataque de carrera. Luego termina con una buena línea ofensiva y está en camino”.

Semanas antes de la temporada 2014 que vio a los Bears casi irrumpir en el playoff de fútbol americano universitario de cuatro equipos, Briles habló sobre el nuevo estadio de fútbol de 266 millones de dólares frente al río de la universidad como un símbolo de la fortuna que cambió en la escuela.

El entrenador en jefe de los Tigers de la Escuela Preparatoria Mount Vernon, Art Briles, conversa con los árbitros antes de un partido en Bonham el viernes en Bonham, Texas.

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

“Van a decir: “Mamá o abuela, hombre, mira ese lugar. Es hermoso. ¿Dónde está eso?”, dijo Briles. “Y ella va a responder, ‘Baylor’”. Luego, por el resto de sus vidas, van a asociar a Baylor con la excelencia”.

Esa era la esperanza.

Los últimos años han sido, en palabras de Drayton McLane Jr., el multimillonario tejano cuyo nombre lleva el estadio de fútbol de la escuela, “un momento extremadamente difícil para Baylor”.

Las condenas por agresión sexual contra dos jugadores de fútbol de Baylor llevaron a la universidad, en 2015, a iniciar una investigación independiente de sus respuestas al Título IX, la ley federal que exige la igualdad de género en los campus de educación superior. El informe completo nunca se hizo público, pero los resultados de la indagación, resumidos por la escuela en mayo de 2016, sacudieron la institución y desencadenaron la controversia que ha seguido a Briles desde entonces.

El documento de 13 páginas mostraba una universidad lamentablemente sin preparación para manejar las quejas sobre el Título IX y un departamento de atletismo donde “las elecciones hechas por el personal de fútbol y el liderazgo de atletismo, en algunos casos, representaban un riesgo para la seguridad del campus y la integridad de la universidad”. En los casos, según el informe, no se había actuado sobre la información de violencia sexual o violencia en el noviazgo.

Más tarde, los regentes reconocieron que la investigación, realizada por el bufete de abogados Pepper Hamilton, encontró que 17 mujeres denunciaron agresiones sexuales o domésticas, incluidas cuatro violaciones de pandillas, cometidas por 19 jugadores de fútbol de Baylor entre 2011 y 2016. Una demanda de Título IX de 2017 contra la universidad por un graduado de Baylor alegó que 31 jugadores diferentes de fútbol de Baylor cometieron 52 violaciones, incluidas cinco violaciones de pandillas, entre 2011 y 2014, y que las estudiantes, que actuaban como anfitrionas del programa de fútbol, ​​fueron utilizadas para atraer a posibles reclutas con sexo. El caso fue resuelto.

Briles no fue nombrado en el informe, pero el escándalo le costó a él y al presidente de la escuela, Ken Starr, sus trabajos. El director atlético Ian McCaw renunció a raíz del despido de su entrenador de fútbol.

Incluso cuando gran parte del liderazgo superior de la escuela se fue, Brenda Tracy dijo que estaba preocupada por una actitud que permanecía dentro del programa de fútbol. Como defensora de los sobrevivientes de agresión sexual, Tracy compartió la historia de su violación en 1998 en el estado de Oregón con el equipo de fútbol de Baylor en julio de 2016. Después de que ella terminó, dijo que un entrenador asistente, uno de varios remanentes del personal de Briles, la apartó para decir que “no había ningún problema con el fútbol” en Waco.

La ciudad de Mount Vernon, la sede del condado de Franklin County, con una población estimada de 2.662 personas (según el censo de 2010), es fotografiada. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Como parte de un acuerdo en el momento de su despido, en el que Baylor pagó a Briles $15.1 millones, el entrenador y la universidad reconocieron “serias deficiencias en la respuesta a los informes de violencia sexual por parte de algunos estudiantes atletas, incluidas las fallas en los procesos universitarios y la delegación de responsabilidades disciplinarias con el programa de fútbol”.

Briles siempre ha mantenido que no hizo nada malo. Una carta de 2017 escrita a Briles por el asesor general de Baylor, Christopher Holmes, dijo que la universidad no tenía conocimiento de ninguna situación en la que Briles “tuviera contacto personal con alguien que lo denunciara directamente como víctima de agresión sexual, o que de manera directa haya desanimado a la víctima de una supuesta agresión sexual de informar a la policía o a los funcionarios de Baylor University”.

Los partidarios, incluido McLane, un regente de la escuela, sostienen que Briles fue un chivo expiatorio de problemas sistémicos en Baylor. La escuela ha intentado pulir su nombre desde 2016, pero los resultados de una investigación de dos años de la NCAA se esperan pronto y nadie sabe qué esperar. Las demandas de Jane Doe contra la escuela se han presentado en nombre de 15 mujeres que dicen haber sido agredidas sexualmente mientras estudiaban en Baylor, y algunas de las agresiones se atribuyeron a jugadores de fútbol.

Tracy dijo que estaba decepcionada pero no sorprendida de que Briles haya encontrado otra oportunidad para entrenar.

“No pensé que sería un equipo de preparatoria”, agregó. “Me sorprende que una escuela piense que tiene razón para entrenar y dirigir mentes jóvenes de esa edad”.

En mayo, después de que el entrenador de fútbol americano de Mount Vernon tomó un trabajo guiando a un equipo rival, Jason McCullough, el superintendente de escuelas, y Landon Ramsay, un hijo nativo de una prominente familia local, estaban discutiendo posibles reemplazos cuando se toparon con una idea radical.

McCullough había visto el ascenso de Baylor mientras trabajaba fuera de Waco como administrador de la escuela. Ramsay era un graduado de la facultad de derecho de Baylor que había sido fiscal en la oficina del distrito en Waco. Y su esposa, Leigh Anne, fue directora asistente de reclutamiento en el campus de Baylor Football entre 2014 y 2016.

Todavía tenía el número de Briles y le envió un mensaje de texto preguntándole si él recibiría una llamada telefónica de su esposo.

“Me tomó por sorpresa”, dijo Briles a los periodistas en agosto. “Mi respuesta siempre ha sido… sí. Si me preguntas: ‘Vamos a Abilene Junior High mañana’, diría, vamos a verlo”.

El entrenador en jefe de Mount Vernon High School Tigers, Art Briles, y los Mount Vernon Tigers antes del comienzo de un juego en Bonham High School el viernes en Bonham, Texas. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Sus elecciones, hasta ese momento, eran limitadas.

En 2017, Briles perdió un trabajo como asistente con los Hamilton Tiger-Cats de la Canadian Football League cuando, sólo unas horas después de que se anunció la contratación, el equipo se vio envuelto por lo que el CEO del equipo, Scott Mitchell, calificó de “tsunami de negatividad”. El propietario Bob Young se refirió a la contratación como un “gran error grave”.

En 2018, el mismo día se reveló que Briles había sido invitado a hablar en la convención de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Americano. El tema “La posición firme / Gestión del juego”. Las críticas llevaron a la organización a rechazar rápidamente la oferta.

En febrero, el entrenador del sur de Mississippi, Jay Hopson, quería contratar a Briles como coordinador ofensivo, pero fue revocado por sus jefes, sobre la base de que la investigación de la NCAA sobre Baylor seguía activa.

El único trabajo que Briles pudo mantener fue en las márgenes del fútbol, ​​en Florencia, Italia, donde entrenó a un equipo profesional de bajo nivel el invierno pasado.

McCullough calificó el proceso de investigación de antecedentes del distrito como “vasto”, aunque no contactó a ninguna de las mujeres que demandaron a Baylor.

“Sentimos que mirarlo en su totalidad era algo más que lo que la prensa quería imprimir, o lo que la junta de regentes de Baylor estaba permitiendo que saliera”, dijo. “Pensamos que si realmente estabamos tratando de encontrar la mejor persona para el trabajo, desde el punto de vista del fútbol, ​​es difícil superar el éxito que ha tenido en cada lugar donde ha llegado”.

Horas antes de la graduación de la escuela preparatoria, el 24 de mayo, la junta escolar aprobó por unanimidad un contrato de dos años para Briles que le paga $82.000 al año, allanando el camino para su regreso a la banca en un estado con profundos apegos a los juegos de la escuela preparatoria.

“Es la industria más grande de Texas”, dijo McLane. “No es el negocio del petróleo, como la gente piensa”.

El sol se pone sobre el Warrior Stadium en Bonham High School cuando los Bonham Warriors y los Mount Vernon Tigers se enfrentan el viernes en Bonham, Texas.

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Los dueños de negocios Jeff y Amy Briscoe, cuyo hijo mayor es un jugador de fútbol de octavo grado, dicen que su hijo ha disfrutado del nuevo personal. Agregan que tienen plena confianza en McCullough. Pero lamentan que la junta escolar no haya buscado aportes de la comunidad antes de la contratación y “la división” que ha provocado en su comunidad.

“No veo cómo el beneficio supera el costo”, dijo Amy.

Los residentes dicen que evaluar el apoyo general para Briles es difícil, porque algunas personas temen hablar sobre sus reservas. El sentimiento predominante es que los jugadores de fútbol merecen un fuerte apoyo.

El alcalde Wims dijo: “Todavía tengo la esperanza de creer que las personas con puntos de vista opuestos puedan ser amables entre sí".

Pepper Puryear, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Mount Vernon durante 26 años, considera que la segunda oportunidad de Briles es algo divino para mostrar el mejor lado de Mount Vernon a una audiencia nacional.

“Creo que el Señor está tramando algo aquí en esta comunidad, sobre redimir a un hombre”, dijo Puryear. “¿Por qué en el mundo Art Briles estaría entrenando fútbol americano en Mount Vernon, Texas, si no hubiera algo más grande?

“Él puede necesitarnos, nosotros podemos necesitarlo. Es posible que nos necesitemos el uno al otro. Creo que aquí va a haber una gran historia sobre la redención, el perdón y la restauración, que una comunidad puede mostrar a un hombre que estaba en la cima y se ha alejado mucho de donde estaba y ha sido excluido”.

Para otros, la presencia de Briles es una razón para que los extraños crean lo peor.

Un titular de Yahoo.com de meses atrás que decía que Mount Vernon había “vendido su alma” por el éxito en el campo todavía hace que tanto los partidarios como los cínicos se estremezcan. Dos veces este verano, las cámaras de vigilancia han captado un par de vándalos -aún por identificar- colocándo calcomanías en las empresas del centro que dicen: “Art Briles protege a los violadores”.

La situación recuerda al ex centro de la NBA, Greg Ostertag, de una lección que aprendió en la universidad de Kansas mientras jugaba para Roy Williams.

El actual entrenador en jefe de los Tigres de Mount Vernon High School, Art Briles, y los Tigers de Mount Vernon en el Warrior Stadium de Bonham High School el viernes, en Bonham, Texas. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

“Solíamos tener estos pequeños dichos antes de la práctica”, recordó Ostertag, quien se mudó a Mount Vernon en 2015 y es dueño de una empresa de construcción y un restaurante junto con su esposa. “Uno de ellos era que no se puede juzgar a un hombre hasta que haya caminado en sus zapatos durante dos meses completos”.

“No se puede juzgar esta ciudad en función de una contratación”.

Eran poco más de las 4 p.m. el viernes cuando el equipo de fútbol de Mount Vernon abordó tres autobuses para un viaje de 80 minutos hacia el oeste para llegar a Bonham. Era una noche de incertidumbre.

Los Tigers no tenían idea de cómo jugarían o cómo se recibiría a su entrenador, y sus anfitriones también se estaban preparando. Anticipando el potencial de protestas, los funcionarios en Bonham habían coordinado la seguridad con las fuerzas del orden locales.

El conflicto nunca se materializó. No hubo protestas. Sólo apareció un puñado de simpatizantes de Briles con ropa de Baylor. En un estadio de 6.000 asientos que estaba dos tercios lleno, Mount Vernon dominó en una victoria por 44-16. Los Tigers anotaron desde 47 yardas en su cuarta jugada.

Briles, con la barca de la mano, estrechó la mano de los entrenadores opuestos en el mediocampo con medio minuto restante. Luego, mientras las cámaras de un equipo de documentales lo seguían, comenzó a correr lentamente hacia el vestuario.

Respondiendo preguntas de los reporteros después de dirigirse a su equipo, Briles reconoció que había sentido un poco de presión adicional.

“Me han dado una oportunidad en Mount Vernon High School, debido a algunas personas que creen en mí, así que estoy extremadamente agradecido”, dijo.

La próxima semana trae otro juego de visitante en Farmersville. El primer juego en casa es el 13 de septiembre, y los locales esperan una gran noche. Se cree que habrá más atención de los medios. Las protestas siguen siendo una posibilidad.

“No quieren creerlo, pero me gusta entrenar fútbol”, dijo Briles. “Eso es todo a lo que le presto atención, y es todo lo que he hecho”. “Las personas pueden pensar y decir lo que quieran. No tengo control sobre eso”.

Los simpatizantes formaron una larga línea de recepción de dos profundidades fuera del vestuario y, con su trabajo hecho, Briles mostró una amplia sonrisa, una de las pocas en toda la noche.

Más tarde, algunos fanáticos se quedaron alrededor de la entrada para celebrar cuando los jugadores salieran del vestuario hacia su viaje en autobús a casa.

No había oportunidad de darle a Briles una última ovación. Se deslizó por la puerta trasera, hacia una cálida noche de Texas.

