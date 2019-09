El argentino La Volpe se culpa a sí mismo del mal paso del Toluca

El argentino Ricardo La Volpe, entrenador del Toluca, admitió que él es el culpable de que el equipo tenga malos números en el torneo Apertura del fútbol mexicano, al marchar en el penúltimo lugar de una clasificación de 18 equipos, con 5 puntos ganados de 24 posibles.

El estratega aceptó que concretó un mala planificación al reforzar al equipo en las zonas en las que el creyó conveniente de acuerdo a su rendimiento del torneo anterior.

“Nadie esperaba este arranque de torneo, ni yo mismo. Si hay un culpable soy yo, al basarme en cómo terminamos el torneo anterior, por lo que pedí dos refuerzos”, dijo La Volpe en conferencia.

Recordó que dio de baja a cuatro jugadores por razones éticas, “porque creo que un jugador extranjero tiene que venir a hacer diferencia, estar un peldaño arriba del mexicano”.

El técnico manifestó que espera que sus refuerzos y en general los jugadores que tiene en la plantilla sobresalgan porque es una obligación y dijo que si un extranjero viene al fútbol mexicano es porque tiene un mejor nivel.

“Si viene un extranjero que no demuestra ser más que un mexicano, que se quede en su país. Años atrás cuando solo se permitían cinco plazas de extranjeros, se traían las figuras necesarias para ayudar a un equipo. Entonces no le demos vueltas, si hay un culpable de no traer mejores jugadores soy yo, porque pensaba que estaba completo”, apuntó.

Al dirigir en una segunda etapa al Toluca, La Volpe siente que el mal momento que atraviesan se debe a la pérdida de confianza, aunado a la falta de refuerzos y espera que con la Fecha FIFA de la próxima semana pueda encontrar el tiempo para despabilarlos.

“Los propios jugadores están tocados mentalmente, en shock; Federico Mancuello no es el mismo, Emmanuel Gigliotti tampoco, así están muchos, andan desconectados, William Da Silva y Alexis Canelo son otros ejemplos y es lógico, pesan los malos resultados”.

El argentino quiere trabajar con las fuerzas inferiores para planificar el futuro del Toluca, porque reconoció no tener el presupuesto de otros equipos del campeonato mexicano.

Para ello, se fortalece con el intercambio de ideas con Antonio Naelson “Sinha”, ex centrocampista de los Diablos y hoy director deportivo del club.

“Hablo con ‘Sinha’ porque no tenemos el presupuesto de otros equipos como América, yo estuve ahí y me cerraron el dinero, pero cuando me fui contrataron a varios; no vamos a gastar lo que Monterrey o Tigres, incluso Cruz Azul. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y mi director deportivo me tiene que captar mínimo un jugador por posición”, finalizó.