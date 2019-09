Khabib: a mí también me gusta el dinero, pero es peligroso

El campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, ya ha comenzado a cosechar grandes bolsas en las artes marciales mixtas. Este sábado en Abu Dabi, el invicto campeón ruso enfrentará al monarca interino Dustin Poirier, en una contienda de unificación.

Será el regreso al octágono para el campeón de 30 años de edad, quien no ha peleado desde octubre de 2019 cuando derrotó a la superestrella Conor McGregor. En esa pelea principal de UFC 229, Nurmagomedovse se llevó $2 millones a la bolsa, por $3 millones que ganó McGregor.

Pero para el duelo de este sábado, el papá de Nurmagomedov, Abdulmanap, declaró que, en la segunda defensa de la corona, su hijo ganará $6 millones.

Durante el acceso a los medios después del pesaje, Nurmagomedov declaró que también le gustaba el dinero, pero que tenía que tener cuidado de los peligros del mismo.

“Me gusta el dinero también. ¿Quién dijo que no me gusta el dinero? A todos les gusta el dinero, pero no se trata esto de solo dinero. Me gusta el dinero, el dinero es muy importante. Pero también es muy peligroso”, declaró el monarca mundial.

“Si tienes dinero en tu mano, es algo bueno, puedes hacer muchas cosas, puedes ayudar a mucha gente. Pero si el dinero se mete en tu mente y solo piensas en eso, creo que son problemas”, declaró Nurmagomedov.

El campeón también se molestó de las repetidas preguntas sobre el regreso de su padre a su esquina. En la última pelea ante McGregor, su padre no pudo estar a su lado debido a que el gobierno de Estados Unidos le negó la visa. Después de triunfo sobre el irlandés, Nurmagomedov atacó a miembros del equipo de McGregor fuera del octágono, en uno de los escándalos más grandes de UFC.



Por su parte, aún se desconoce las ganancias de Poirier para mañana pero es muy probable que esté ganando más de los $250,000 que obtuvo al vencer a Max Holloway en UFC 236.