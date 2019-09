A “Míchel” no le hace cosquillas que digan que América es el más grande.

El técnico de los Pumas señaló que si Miguel Herrera considera que las Águilas están muy por encima de Chivas o Pumas, el DT felino lo toma solo como una forma de motivar a sus pupilos.

“Mi madre me dice que soy más guapo también y tengo que creerla, me parece bien que Miguel Herrera lo diga, tiene argumentos para que diga eso, pero a mí me gusta mi equipo, quiero a mi equipo y seguro Herrera lo va a entender. Estaría bueno que el entrenador le diera amor al rival”, declaró.

El ibérico sabe de la importancia del duelo pero así como pide que sea tomado como un clásico, también considera que no debe de ser tomado como algo fuera de lo normal.

“Les pido que jueguen sin miedo, con mucho respeto, pero como cualquier otro rival, que llevemos a América a situaciones a las que no se han enfrentado. No es un partido más pero no podemos tomarlo como algo muy muy especial porque entonces nos despistaríamos”, dijo.

Miguel González quiere enfrentarse a un América con plantel completo, pues confía en que tiene plantilla para competirle a la par.

“Me gusta el espectáculo y quiero que estén todos. Que haya lesionados no es bueno ni del aspecto humano ni deportivo, si tengo que pedir algo es que mi equipo cumpla con la expectativas que tenemos marcadas.

“Es un rival grande, no sólo bueno en México sino a nivel continental, pero me preocupa más nosotros, sabemos que con cualquier 11 que ponga va a ser un rival muy duro”, añadió.

“Míchel” preparó al equipo para el clásico sin Pablo Barrera quien se recupera de una lesión y sin Martín Rodríguez, quien se ausentó por un problema familiar.