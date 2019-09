Tras derrota ante Perú, Tite se queja de la cancha del Coliseo

El entrenador de Brasil, Tite, expresó su descontento al hablar de la mala calidad del campo de juego del Coliseo Memorial de Los Ángeles, donde los cinco veces campeones del mundo cayeron por la mínima diferencia ante Perú en un partido amistoso disputado el martes por la noche. El entrenador también señaló a la Federación de Futbol de Brasil y la compañía que maneja la gira de los sudamericanos a nivel internacional, como los responsables.

“El césped influye en el rendimiento, no puede pasar esto. Existen riesgos de lesiones. No hay excusa para la derrota, no quiero decir eso. No tomen solo parte de lo que estoy diciendo. El oponente tuvo una estrategia y ganó. Pero esto no puede pasar en el futbol de alto nivel. No se puede tener el campo en estas condiciones”, declaró Tite, quien dijo que debería hablar más sobre estas condiciones con el director de selecciones de la Federación Brasileña y Pitch Internacional, empresa de marketing que maneja los partidos internacionales de Brasil por todo el mundo.

La cancha del Coliseo de Los Ángeles fue utilizada el jueves para el encuentro entre Argentina y Chile, y el sábado se disputó el duelo entre USC y Stanford de futbol americano.

Tite dijo que la grama natural del Coliseo era baja y dura, mientras que la cancha del Banc of California Stadium, la casa del LAFC y sede de los entrenamientos de la Verdeamarelha en Los Ángeles, era mucho mejor.

“Tienes que tener un mejor campo para jugar. No puedes tener un campo así, no puedes tener un espectáculo en un césped como ese. Puedes jugar futbol, puedes jugar tenis. Tuvimos tres primeras bolas que reventamos, fueron tres bolas largas porque no había precisión. No es excusa para la derrota, porque la cancha fue para los dos”, declaró.

Por su parte, Dani Alves y Casemiro dijeron que son partidos donde se pueden cometer errores, aunque siendo Brasil, entienden que nunca deben de aceptar la derrota.