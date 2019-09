Una nueva estación radial en Los Ángeles transmitirá cerca de 500 juegos de futbol anualmente

La desaparición de ESPN Deportes Radio ha permitido a Univision tomar control de las emisiones radiales y aumentar su presencia bajo el branding de TUDN Radio en la frecuencia de KWKW 1330 AM.

Esta iniciativa incorpora programaciones de Univision y Televisa, de México, y que se podrá escuchar en varias estaciones locales en el área de Los Ángeles y Bakersfield.

La programación incluirá alrededor de 500 juegos de futbol anuales de torneos como la Champions League, Liga MX, MLS, la Euro 2020 y juegos de las selecciones estadounidenses de hombres y mujeres.

Además, TUDN Radio está disponible en KFWB 980 AM y K264CQ 100.7 FM en Los Ángeles, como también en KTMZ 1220 AM en el área del valle de Pomona. La transmisión se extiende a las áreas de Tijuana y San Diego por la filial XEXX, 1420 AM.