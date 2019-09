Tomás Boy espera ayudar a Oribe Peralta recuperar su nivel

Mucho más relajado tras la victoria del Clásico Tapatío, Tomás Boy, técnico del Guadalajara, reconoció que, ahora, una de sus tareas es recuperar el nivel de jugadores de peso, como Oribe Peralta y Oswaldo Alanís, quienes se han quedado en la banca en las últimas dos fechas.

Incluso el “Jefe” resaltó el profesionalismo del “Cepillo”, a quien detecta con malestar, por haber salido de la titularidad después de 6 partidos jugados.

“Oribe por eso fue muy grande como jugador. Estoy seguro que le debe repatear en el alma estar en la banca, y no sería Oribe, o no sería el gran jugador que ha sido, si él estuviera tranquilo. Está muy molesto”, reconoció Boy.

“Inclusive él en sus redes sociales ha vertido explicaciones a la gente por su rendimiento, pero... no, no es tan fácil para mí. Y ya he dirigido a muchísimos jugadores de gran calidad, y a veces los he tenido que dejar en el banco”.

Peralta entró de cambio en la fecha uno ante el Santos, para luego ser titular en las siguientes cinco fechas, sin que lograra anotar ni un solo gol, por lo que en la fecha siete ante Cruz Azul, su lugar fue ocupado por Alexis Vega en el ataque.

“Mi misión es buscar lo mejor para el equipo, y si permea esto hacia abajo, aunque duela y moleste, pues es comprensible”, agregó Tomás.

“Me ha gustado el rendimiento de Oribe, aunque no haya sido a la altura de lo que la gente esperaba de él. Creo que ha hecho un muy bien trabajo. Estamos trabajando para que regresen al nivel”.

Las Chivas trabajaron este martes en Verde Valle ya con la mayoría de los lesionados de regreso en el equipo, incluidos Hiram Mier, Eduardo López y Alanís, quienes trabajaron con los suplentes, a excepción de Michael Pérez, quien continuará fuera de circulación.

“El entrenador no quiere ser injusto, pero tampoco va a jugar contra sí mismo, jugará con el que mejor esté. Yo trato de ser lo más justo posible, pero a veces no se puede”, reiteró el estratega rojiblanco.