Guerrero vuelve a la selección de Perú para el doble amistoso con Uruguay

El delantero Paolo Guerrero, del Internacional brasileño, regresó este viernes a las convocatorias de la selección de Perú para el doble enfrentamiento que mantendrá en octubre con su par de Uruguay, mientras que el atacante Raúl Ruidíaz, del Seattle Sounders estadounidense, es el principal ausente.

Guerrero no estuvo en la pasada lista del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, al que pidió reiteradamente quedarse fuera de la nómina para los amistosos de septiembre ante Ecuador y Brasil para disputar con el Internacional las semifinales y la final de la Copa de Brasil.

Así quedará zanjada la polémica que supuso en Perú que su capitán y máximo goleador histórico renunciase a los amistosos de su combinado nacional para a cambio mantenerse a las órdenes del club brasileño.

“Que se le haya dado permiso a Paolo no trae ningún tipo de consecuencias. Él ha mostrado deseo de ser tomado en cuenta, vivía un momento importante para él y para el club. Accedimos y ahora retorna a la selección”, apostilló Gareca en conferencia de prensa.

Además de Guerrero, la mayor novedad de la nueva lista de Gareca son los centrocampistas Armando Alfageme, del Universitario de Deportes, y Carlos Ascues, del Orlando City estadounidense, que vuelve a la selección tras haber sido una pieza importante en el primer año del argentino al mando de la Blanquirroja.

“Alfageme es uno de esos jugadores silenciosos que hace su trabajo y no tiene una repercusión mediática, pero que se prepara muy bien para lo que tiene que hacer”, señaló Gareca.

La ausencia más destacada es la de Ruidíaz, un nombre casi fijo en todas las convocatorias de Gareca para ocupar el banquillo, pero que no ha podido reivindicarse con goles cuando le ha tocado ocupar la posición de Guerrero.

“En este caso queremos darle posibilidades a otros muchachos. No hay una razón particular para no convocarlo, es el jugador más convocado en nuestra época. Es un jugador importante, no se le cierra la posibilidad, solo es esta convocatoria”, aclaró el técnico argentino.

Otras ausencias en la lista son el defensa Miguel Araujo, que se encuentra sin club, y el centrocampista Pedro Aquino, del León mexicano, que sufrió una lesión la pasada semana.

La selección peruana se medirá a Uruguay primero el viernes 11 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo y cuatro días más tarde en el Estadio Nacional de Lima, con miras a comenzar el próximo año las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022. EFE

Los 23 jugadores convocados por Perú son:

- Porteros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Patricio Álvarez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

- Defensas: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP), Carlos Zambrano (Dinamo de Kiev-UCR), Alexander Callens (New York City-EUA), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Luis Abram (Vélez Sarsfield-ARG), Marcos López (San José Earthquakes-EUA) y Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA).

- Centrocampistas: Armando Alfageme (Universitario), Carlos Ascues (Orlando City-EUA), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Renato Tapia (Feyenoord-HOL), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX), Edison Flores (Monarcas Morelia-MEX), Josepmir Ballón (Universidad de Concepción-CHI) y Christian Cueva (Santos-BRA).

- Delanteros: Gabriel Costa (Colo Colo-CHI), André Carrillo (Al Hilal-SAU), Yordy Reyna ( Vancouver Whitecaps -CAN) y Paolo Guerrero (Internacional-BRA).