Simeone: Estamos en el mundo competitivo que imaginé cuando vine de Argentina

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reflexionó este viernes, en la víspera del derbi con el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, que su equipo está “en ese mundo competitivo” que se imaginó cuando se subió al avión en Argentina para dirigir al conjunto rojiblanco.

“Cuando llegamos hacía catorce años que no podíamos ganar un derbi. Y al principio nos costó, porque habíamos perdido por lo menos los primeros tres. Aquel partido de la Copa del Rey (el 17 de mayo de 2013) seguramente será uno de los que más teníamos que haber perdido, porque el Madrid hizo un partido extraordinario y Courtois fue figura absoluta de nuestro equipo”, rememoró de aquel momento.

“Y el equipo con mucha fuerza mental, sobre todo en el alargue, fue superior al Real Madrid, pero en los 90 minutos el Madrid había sido superior. Cambió la situación y a partir de ahí nos tocó ganar, nos tocó perder, alguna final de Champions perdida, alguna Supercopa ganada... Estamos en ese mundo competitivo, que es lo que me imaginé cuando me subí al avión de Argentina y me vine al Atlético de Madrid: ser competitivo”, añadió en rueda de prensa en Majadahonda.

Ya son 29 derbis de competición oficial en la era Diego Simeone, con nueve victorias -cuatro como local-, nueve empates y once derrotas, más uno amistoso, este mismo verano en Estados Unidos, con el sonoro 3-7 con el que el conjunto rojiblanco doblegó a su rival.

“Normalmente, este tipo de partidos son cerrados, y los detalles van equilibrando el partido para un lado o para otro. El Madrid ha mejorado mucho en el partido con el Sevilla. Con el Osasuna hizo varios cambios, pero se le vio en la misma línea de Sevilla, que imagino que será la línea a seguir. Tiene grandes futbolistas y un grandísimo entrenador”, repasó antes del entrenamiento vespertino.

“El Madrid tiene una columna vertebral muy fuerte de los últimos años, ha cambiado muy poco y siguen siendo los mismos futbolistas que lo hacen muy bien y que mantienen el lugar que tienen en su equipo hoy. Esa columna Casemiro, Ramos y Benzema claramente son futbolistas demasiado importantes”, valoró Simeone, que antes enfocó al ataque del conjunto blanco.

“Seguramente, si aprovecha los espacios son complicados. Bale está creciendo, Benzema está en un momento ideal y Hazard tiene unas condiciones enormes”, enfatizó el técnico cuando había sido preguntado por una cuestión totalmente diferente: por la sanción de 300 euros al Barcelona por el fichaje del francés Antoine Griezmann.

Entre ganar el derbi o la Liga de Campeones, Simeone expresó que el partido de este sábado porque es lo más inmediato, no valoró en que es mejor su conjunto al Real Madrid, porque “simplemente” busca potenciar las virtudes” de su equipo, y remarcó que transmitirá a sus jugadores “lo que el futbolista del Atlético tiene claro cuando está acá, que cualquier partido” que se juega “es muy importante”.

Simeone está pendiente de Álvaro Morata. A la espera de la decisión del Comité de Apelación, el atacante está sancionado por su expulsión del pasado miércoles contra el Mallorca por doble tarjeta amarilla. “El club está trabajando en consecuencia de lo que tiene que hacer. En cuanto a su baja, seguir en la línea cual estuvimos cuando él no estuvo”, explicó el técnico.

“Claro que hablamos en su momento con Diego (Costa), cuando le ha pasado lo que le sucedió (la expulsión contra el Barcelona en el Camp Nou del pasado mes de abril). Ayer, después del entrenamiento, estuvimos charlando un poco con Álvaro y le dije claramente lo que pienso de la jerarquía que tiene. Él sabe bien lo que le dije”.

También fue preguntado por las declaraciones de Zinedine Zidane acerca de si el Atlético es el equipo del pueblo. “Lo explicó perfectamente Zidane. No puedo agregar absolutamente nada porque lo explico muy bien”, dijo primero. Interrogado de nuevo, respondió: “Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado”.

“No entro en estas cosas, aquí la gente trabaja mucho, todas las personas del club, que luego la gente de fuera diga que somos un club de ricos y el otro del pueblo, no lo puedo cambiar”, dijo por la mañana Zinedine Zidane en rueda de prensa en Valdebebas.