Con un James descansado, un Davis ansioso y un Howard agradecido, los Lakers dicen estar listos

Los Lakers se presentaron ante los medios de comunicación el viernes para presentar su nueva versión previo a la temporada 2019-20 en busca de regresar a los playoffs, algo que no logra desde que lo hizo por última vez en 2013.

Con LeBron James al mando en su segundo año con el equipo, buscará regresar a los angelinos a su tiempo de gloria de la mano del astro Anthony Davis y el regreso de Dwight Howard, quien espera dejar una mejor impresión en su segundo intento con Lakers.

James, quien desde 2010 jugó en cada playoffs hasta el 2018, dijo encontrarse en un momento extraño de su carrera tras tener un verano fuera de lo acostumbrado.

“Fue un gran verano para mí”, dijo James. “Tuve la oportunidad de pasar el tiempo con mi familia, amigos, filmé una película: Space Jam… de la que estoy muy emocionado y será genial”.

James señaló que se preparó a fondo para esta nueva temporada.

“También tuve la oportunidad de poner mucho trabajo en mi juego, de cuidar mi cuerpo, refrescar mi cuerpo, reiniciar mi cuerpo”, detalló. “Fue un gran verano para mí, fue largo, algo de lo que no he estado acostumbrado en los años anteriores, pero tomas cada día y disfruté cada día que tuve”.

Por su parte, Davis, mostró su alegría por portar la camiseta de Lakers.

“Estoy emocionado solo por iniciar, no puedo esperar hasta mañana, tú sabes, para estar con los muchachos, sabiendo que vamos a estar un paso más cerca de prenderlo de verdad”, dijo el jugador. “Tenemos dos muchachos que piensan desinteresadamente, que solo quieren ganar y cuando tienes algo así, hace nuestro trabajo más fácil. También tenemos otros muchachos alrededor nuestro que también quieren ganar y que nos ayudarán en el camino”.

Howard se mostró más calmado, agradecido por la segunda oportunidad que le ofrece el equipo angelino para demostrar que puede aportar y lograr grandes cosas con el equipo, buscando mejorar la imagen que dejó tras la temporada 2012-13 cuando hizo mancuerna con Kobe Bryant.

“Deseando estar en la cancha y ser parte de esta organización nuevamente”, dijo Howard. “Creo que todos crecemos y cambiamos, sabes, es parte de vivir. No creo que haya alguien en este lugar que quiera mantenerse igual pero a mí me gusta el cambio. También hice cambios en la manera como hablo, la manera de comer... Todo, lo he tratado de cambiar”.