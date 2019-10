¿Asustan los fantasmas al Cruz Azul cuando enfrenta al América? Siboldi responde

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de Cruz Azul, aseguró este jueves que en su equipo no existen fantasmas que ronden la mente de sus jugadores para impedir ganarle al América, rival al cual no vencen desde el Clausura 2014.

“En ningún momento mis jugadores han manifestado fantasmas o cosas raras que tengan influencia del América hacia nosotros, lo vemos sí como un equipo de gran rivalidad; los fantasmas no son algo interno, vienen más de fuera”, dijo el técnico en la conferencia de prensa de este jueves.

Cruz Azul recibirá al América este sábado en el Estadio Azteca en el llamado clásico joven del fútbol mexicano; el más reciente triunfo de La Máquina ante las Águilas se remonta a la jornada 14 del Clausura 2014, cuando ganaron 2-1.

A pesar de ser su primer partido en el banquillo de Cruz Azul en un clásico joven, Siboldi esgrimió su pasado como cementero para jugar este tipo de partidos.

“Me tocó vestir esta camiseta como jugador y sé lo que representa, y ahora como técnico sé lo que significa enfrentar al América; es el rival a vencer durante el torneo”, explicó.

Ante la pregunta ¿qué sienten en Cruz Azul cuando ven la camiseta del América?, dijo: “Pensamos en el respeto que se merece, eso pensamos de América y después no tenemos margen de error, debemos ganarlo todo para tener un chance de alcanzar la calificación”.

La Máquina llega al encuentro como lugar 14 de la tabla con 13 puntos, a cuatro unidades de los puestos de Liguilla, mientras las Águilas son terceras con 21.



Siboldi no obtiene un triunfo de liga como técnico desde el 5 de agosto de 2018, fecha del último partido en que dirigió a Santos a la victoria de 2-0 sobre Puebla en el Apertura de aquel año, partido después del cual fue despedido. Para el Apertura 2019 dirigió al Veracruz durante 14 juegos de los cuales empató cuatro y perdió 10 antes de ser cesado.

“No miro esa racha, es estadística, yo me fijo en el desarrollo que tengo y este grupo es diferente al de Veracruz y al de Santos. No me fijo en esos números”, sentenció.