Dave Roberts acepta ser el responsable del fracaso de Dodgers

Después del fracaso de los Dodgers el miércoles por la noche en el Juego 5 de la Serie Divisional ante los Nationals de Washington, el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, aceptó la responsabilidad por la eliminación tempranera del mejor equipo de la temporada regular de las Grandes Ligas.

“Decepcionado es decir poco. Estamos decepcionados de todo”, declaró Roberts durante la conferencia de prensa después del descalabro de 7-3.

Muchos culparán a Roberts por dejar a Clayton Kershaw para el octavo inning, en el que otorgó dos jonrones consecutivos. También dejó a Joe Kelly en el décimo inning y decidió caminar a Juan Soto, llenando la casa, antes de que Howie Kendrick golpeara un Grand Slam.

Kershaw aceptó los jonrones de Anthony Rendón y Soto.

“Teníamos listo a Clayton para este juego. El éxito que había tenido Clayton contra Soto, era una decisión fácil. Lo haría en cualquier momento”, señaló Roberts sobre lo que lo motivó para dejar a Kershaw después del primer jonrón de Rendón.

“Probablemente es nuestro mejor pitcher de la generación. No funcionó, siempre van a haber pensamientos de dudas cada vez que no funcionan las cosas. Pero siempre me arriesgaré con Kershaw en cualquier momento”, añadió Roberts.

“Kelly es el relevista más descansado y creo que era muy fácil la decisión de tenerlo para un segundo inning. No teníamos muchos relevistas detrás de Kenley (Jansen). Me gustaba Joe para ese inning”, agregó.



Sobre el fracaso de los Dodgers en la postemporada, Roberts dijo que si había que culpar alguien tenía que ser él el responsable.

“La culpa cae sobre mí. No tengo problema en aceptarlo. Mi trabajo es poner a los peloteros en la mejor posición para triunfar”.