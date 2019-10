El guardameta González advierte que Necaxa no puede menospreciar al América

El guardameta del Necaxa Hugo González opinó este jueves que su equipo no puede menospreciar a su próximo rival, el América, porque haya sido goleado por el Cruz Azul el pasado sábado.

“Tal vez al revisar las posiciones de la tabla se nos coloca en automático como ganadores, pero no debe ser así. Con equipos como el América no se puede especular, aunque es cierto que vienen de un duro golpe”, señaló.

En la siguiente fecha del torneo Apertura mexicano, Necaxa, que es el líder, recibirá en su campo de Aguascalientes al América, que ha padecido irregularidades en su nivel y fue goleado 5-2 por Cruz Azul.

González se formó como profesional en el América, equipo con el que debutó en el 2012 y conoce las exigencias a las que están sometidos los jugadores del cuadro azulcrema.

“Conozco el mundo interior del América, entiendo por lo que deben estar pasando luego de ser goleados y eso los vuelve más peligrosos. No podemos confiarnos y creer que somos favoritos. Nosotros hacemos buen fútbol, pero tiene que venir acompañado de un resultado a favor, y por ahora América nos pondrá las cosas difíciles”, agregó.

Al referirse a los altibajos de rendimiento de Guillermo Ochoa, portero del América y compañero suyo en la selección mexicana, González desestimó dar algún consejo al guardameta americanista porque reconoce su vasta trayectoria.

“Es complicado el momento que vive, desconozco a qué se deba porque no estoy con él a diario. Lo que sé bien es de su calidad como futbolista y lo buena persona que es; no me corresponde darle consejos a un hombre con su gran trayectoria”, señaló.



Después de su buen desempeño en el Necaxa, los Rayados de Monterrey, dueños de la carta de González, valoran la posibilidad de regresarlo, pero el arquero prefiere quedarse en el Necaxa ya que allí es titular.

“Me quiero quedar en Necaxa porque estoy contento con mi nivel aquí y por el entorno. La afición es amable conmigo, la directiva me trata bien, la ciudad de Aguascalientes me gusta. En fin, si dependiera de mí, no me movería, sin embargo el Monterrey ha empezado a hablar conmigo en el tema de un posible regreso”, aceptó.