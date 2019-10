Kovalev está emocionado por pelearle finalmente a un mexicano en Las Vegas

OXNARD, CA.- Cuando Sergey Kovalev ve el “selfie” que se tomó en 2012 con Saúl Álvarez en Big Bear, el ruso de seis pies de altura sonríe.

Se trata de un campamento en el coincidieron en las alturas de las montañas de la ciudad californiana. En ese entonces, Kovalev nunca creyó que este 2 de noviembre de 2019 estaría enfrentando al mexicano en Las Vegas, Nevada.

“Cuando lo conocí, estaba algunas divisiones debajo. Estaba en 154 y yo estaba en 175, y no me imaginaba que iba a pelearle”, declaró el ruso de 36 años sobre su oponente, siete años más joven que él.

“Pero todo pasa, todo cambia, así es la vida”, sonrió.

Kovalev explicó a Los Angeles Times en Español en su campamento de Oxnard que al principio fue sorprendente para él cuando escuchó la posibilidad de la pelea, por la diferencia de pesos.

“Me sorprendió mucho, dije: ‘vamos, está peleando en 160’, pero me dijeron que quería subir. Entonces les dije que estaba bien, que iba a estar listo”, declaró.

El campeón del mundo de la Organización Mundial de Boxeo estará exponiendo su cinturón de las 175 libras ante Álvarez, que hasta hace unos meses estaba peleando ante Daniel Jacobs y Gennady Golovkin en las 160 libras y que experimentó con éxito ante Rocky Fielding en las 168 libras. Este 2 de noviembre estará en busca de su cuarto cinturón en cuatro diferentes divisiones.

Kovalev dijo estar muy emocionado de enfrentar finalmente a un mexicano en su carrera y probablemente lo hará en frente de muchos que apoyarán al pugilista azteca en Las Vegas, un ambiente que no ha vivido el ruso.



“Le tengo mucho respeto al boxeo mexicano. Los mexicanos están locos por el boxeo. Y el boxeo es número uno en México. Cuando fui a México, a Cancún, mucha gente me reconoció. Y vi que mucha gente le gusta el boxeo y ahora que peleo ante el mejor peleador mexicano del mundo estoy muy emocionado”, expresó.

Kovalev (38-3-1, 29 KOs) también señaló que no estaba preocupado por las decisiones cuestionables de algunos jueces en Las Vegas a favor de Canelo, porque su trabajo “es prepararse al cien por ciento”.

Para muchos, Canelo (52-1-2, 35 KOs) ha escogido a Kovalev por su vulnerable defensa cuando le atacan al cuerpo en distancia corta. También, Kovalev ya es más lento, algo que puede aprovechar el mexicano.

“Sí, estoy más viejo en esta división, pero estoy contento que me escogió, porque no había tenido una pelea así de grande. Ya tiene rato que no he tenido una pelea de este nivel, ya tiene mucho que no peleo en Las Vegas, es algo muy motivante para mí”, indicó.

Kovalev también dijo Los Angeles Times en Español que quería hacer unas cuatro o cinco peleas más, para luego retirarse.