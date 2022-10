Mario Kempes sobre Vinicius Jr. de cara al Real Madrid- Barcelona: No hay que reírse del contrario

Ante la expectativa de una nueva versión del clásico de clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, las redes sociales han calentado el ambiente previo al juego del domingo (7:15 a.m., ESPN Deportes) y el nombre del legendario Mario Kempes también ha sido parte del partido.

El campeón de la Copa Mundial con Argentina en 1978 fue el blanco de atención por sus comentarios sobre el jugador Merengue, Vinicius Jr., en un partido de su escuadra ante el Getafe el pasado 8 de octubre.

En una conversación con LA Times en Español dijo que su comentario fue mal interpretado.

“Yo simplemente digo que no porque sea joven, que esté jugando en el Madrid, que tenga la habilidad, que tengas desde el inicio te puedas reír del contrario”, señaló el analista de ESPN Deportes.

El delantero brasileño ha estado envuelto en diversos casos controversiales, que incluyen su manera de celebrar. Kempes reitera que la actitud de Vinicius puede ser tomaba por otros jugadores como burlona, por lo que se expone a ser físicamente atacado.

Kempes comparó lo que sucede con el brasileño con su paisano en Paris Saint-Germain.

“No hay que reírse del contrario. Esto lo hacía Neymar y con eso hice la comparación. Cuando estaba en Barcelona, Neymar la paraba con el taquito y le caían, pero no a patadas, sino que, con los periodistas, de todo, le llovía de todo”, dijo Kempes. “Neymar lo hacía con 0 a 0 y perdiendo 1 a 0. Vinicius lo hace 0 a 0, perdiendo 1 a 0, ganando 1 a 0. Yo no voy en contra del que juega bien, voy simplemente a que no se ría del contrario, porque el contrario puede ser muy bueno. Todos son buenos. Cuando uno, van pasando los minutos y le haces un caño y lo miras y te reís vos solo, o haces una jugadita que se le tira por la cabeza y la sonrisita... a la tercera, cuando vos le quieres hacer algo, te van a dar una patada que ojalá no te rompa, pero que llega un momento en que te calientas”.

Kempes será parte de la transmisión de ESPN Deportes y estará viajando a distintas ciudades de España para diversas coberturas que incluyen el partido en el que los punteros de La Liga se enfrentan en el Santiago Bernabéu.

“Llegan los dos primeros, Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, es un partido diferente, totalmente diferente, donde se pelea por la primacía, que tampoco es tanto, pues este partido no va a decidir nada de quien a lo mejor sale campeón, ni mucho menos”, analizó Kempes. “Pero es ese, ese saborcito que queda de un clásico que le puede ganar al eterno rival”.