LAFC vs. LA Galaxy será un duelo de clubes que gastaron mucho para llegar aquí

El encuentro de semifinales del Oeste en los playoffs de la MLS, entre el Galaxy de Los Ángeles y el LAFC, no solamente será por el orgullo y por el derecho de avanzar a la final de la conferencia, pero también un duelo de clubes que no han dudado en sacar la chequera para llegar a estas instancias.

LAFC y Galaxy se miden el jueves (7 p.m., FS1 y FOX Deportes) en el Banc of California Stadium en un partido de eliminación directa. El LAFC, que tiene dos Supporter’s Shields en sus vitrinas, pero ninguna Copa MLS en su corta historia, tratará de vencer las estadísticas, las cuales solamente registran a un campeón de la Copa MLS que también ha ganado ese mismo año el Supporter’s Shield en las últimas 10 temporadas. Para evitar ser parte de esas estadísticas, el LAFC no dudó en gastar $10 millones adicionales en el verano, de acuerdo con los salarios divulgados por el sindicato de jugadores.

El LAFC, que terminó de superlíder y que a mitad de temporada buscaba la manera de retener a su goleador histórico, Carlos Vela, desembolsó $2.7 millones por el mexicano en salario anual. También trajo a sus super estrellas Gareth Bale y Giorgio Chiellini, por $2.4 millones y 1.1 millones, respectivamente, aunque estos dos jugadores no han visto mucha actividad debido a que no llegaron en optimas condiciones físicas. El goleador Denis Bouanga firmó para reforzar al LAFC por $2.1 millones, así como el español Cristian Tello por $1.7 millones, aunque la columna vertebral del equipo Oro y Negro sigue siendo de elementos que no ganan el millón como el colombiano Cristian Arango ($683,000), el ecuatoriano José Cifuentes ($411,750) y el arquero canadiense Maxime Crépeau ($302,000). El español Illie Sánchez, de muy buen rendimiento en el equipo, gana $1.2 millones.

El Galaxy, por su parte, invirtió $3.4 millones adicionales en las adquisiciones tardías del uruguayo Gastón Brugman y el español Riqui Puig, lo que le valió su primera clasificación a los playoffs desde 2019.

El conjunto galáctico tiene a su jugador que más ha ganado en la historia de la franquicia, Chicharito Hernández, con $7.4 millones. Al final de esta temporada, trajo a dos refuerzos que han importantes para no solo regresar a los playoffs pero también a superar la primera ronda: el español Puig, que cuesta $1.6 millones anualmente en salario, y el uruguayo Gastón Brugman por $1.4 millones. También firmó al defensa celeste Martín Cáceres por $294,000. Otros jugadores con un alto salario pero que no han cumplido con las expectativas hasta el momento han sido Kevin Cabral, que tiene ganancias de $1.65 millones y Douglas Costa, con $5.8 millones.

También, la columna vertebral del Galaxy tiene a piezas que obtienen menos del millón de dólares anualmente, como el arquero Jonathan Bond ($526,000), Mark Delgado ($726,000), Raheem Edwards ($307,000) y Víctor Vázquez ($440,000).

El salario mínimo en la MLS es de $65,000 y el promedio para un futbolista no Designado es de $438,728.