CONMEBOL anuncia ‘Fair Play financiero’ a partir de 2023

La CONMEBOL implementará reglas del llamado “Fair Play financiero” a partir del próximo año en todas sus competencias, y adelantó que evalúa un cambio en el mecanismo de elección de las sedes para las finales únicas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“Hace dos o tres semanas el consejo aprobó... volver a meter todo dentro de la licuadora y hacer una autocrítica a ver qué podemos hacer para ser mejores y más competitivos. Qué hicimos bien en estos cuatro años y qué se puede hacer mejor”, detalló el presidente de la entidad sudamericana, Alejandro Domínguez, el jueves durante un encuentro con periodistas en Buenos Aires.

“Dentro de esa estrategia, está tener un Fair Play financiero”, mencionó el dirigente paraguayo.

El reclamo de fijar un tope para reforzar las plantillas de equipos sudamericanos tomó fuerza a partir de la hegemonía de los clubes brasileños en las instancias decisivas de las dos competencias más importantes a nivel de clubes en la región.

Por tercera edición consecutiva, dos equipos brasileños disputarán el partido decisivo por el título de la Copa Libertadores, Flamengo y Athletico Paranaense.

Equipos brasileños también estuvieron presentes en las dos últimas finales de la Copa Sudamericana, aunque Independiente del Valle de Ecuador conquistó la edición de 2022 al vencer 2-0 al Sao Paulo.

En 2021 Brasil aprobó una ley que dio luz verde a la irrupción de sociedades anónimas en el fútbol, tras lo cual importantes fondos de inversión volcaron millones de dólares en los clubes locales.

La idea de CONMEBOL es que el Fair Play financiero empiece a regir en sus competiciones a partir de 2023. Domínguez no dio detalles sobre cómo se aplicarán las disposiciones.

Para Domínguez, sin embargo, el dinero no es garantía de éxito.

“Sigo considerando que el dinero no condiciona el resultado. Si no, Independiente del Valle no le podría haber ganado a Sao Paulo. Y el París Saint Germain hubiera ganado la Champions” League, opinó Domínguez. “Brasil hace tres o cuatro años empezó a cambiar sus competencias... No es solamente que tienen más plata, están trabajando bien. Necesitamos que el resto de los países acompañen ese cambio”.

Por otra parte, el presidente de CONMEBOL reconoció que está en revisión “cómo seleccionamos una ciudad para que sea sede de la final única” de Libertadores y Sudamericana, aunque aclaró que el formato no se alterará.

El planteo surge a partir del malestar de los hinchas brasileños por tener que trasladarse a Guayaquil, Ecuador, para la final de la Copa Libertadores el 29 de octubre. La falta de suficientes vuelos, el costo del pasaje y el poco atractivo turístico que algunos hinchas han señalado sobre la ciudad forma parte de las quejas.

Domínguez alertó también que “no puede repetirse” la imagen de butacas vacías en la definición de un torneo continental como sucedió en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia argentina Córdoba en la reciente final de la Copa Sudamericana.

El presidente de CONMEBOL es partidario de “elegir una sede alternativa” al estadio que sea designado para albergar la final única, lo cual le permitiría cambiar el escenario original una vez definidos los equipos finalistas.