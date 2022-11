Carlos Vela llegó a un equipo que no tenía ni estadio ni uniforme y está a un paso de hacerlo campeón

Cuando Carlos Vela recordó este jueves el día que llegó a Los Ángeles para ser presentado, dibujó una sonrisa en su rostro al describir aquel club que no tenía ni estadio, ni uniforme y fue contratado casi al mismo tiempo que el primero entrenador del equipo, Bob Bradley.

Este sábado, el mexicano podrá coronar aquel verano de 2017 en el que arribó a una franquicia que tampoco tenía oficinas o una cancha donde entrenar, pero que a base de éxitos, tropiezos y paciencia, está apunto de entregarle su primera estrella después de cinco temporadas. Este año, Vela ya le ha dado al LAFC su segundo Supporter’s Shield de su historia y el campeonato de la Conferencia Oeste, en lo que ha sido la mejor compaña del equipo Negro y Oro en su corta existencia. El sábado le podrá dar su primer título de la MLS cuando enfrente al Union de Filadelfia en la final de la liga estadounidense en el Banc of California Stadium (1 p.m.), donde solamente perdieron dos partidos durante la temporada y arrasó en los playoffs con el Galaxy y Austin FC.

Vela, junto a Latif Blessing, son los únicos dos jugadores que permanecen de aquel equipo que debutó en la temporada 2018.

“Cuando llegué a Los Ángeles pensé, a lo mejor nadie me va a venir a recoger”, indicó Vela en tono de broma. Pero la realidad no estaba tan lejos, pues Vela había firmado desde España, ignorando que no había ni compañeros de equipo o estadio.

“En camino a la presentación pensé que no había nada. Es que la realidad era así. No había nada. No había quién me aseguraba que había club. No había ni oficinas para poder ir. Uno dice, ¿a dónde me metí?”, recordó con una gran sonrisa Vela, quien es hoy en día el ídolo de varios aficionados que llenan juego con juego el Banc of California Stadium con capacidad de 22,000 personas.

“Cuando yo firmé era uno de los objetivos, era crear algo nuevo, crear un equipo competitivo, pero el día de hoy estamos muy cerca. Cuando decidí venir a este club, la ambición era llegar a lo más alto”, declaró Vela durante el día de medios el jueves en el Intercontinental Hotel de Los Ángeles. “Desde el primer día pensé que era pieza importante para poder conseguirla”.

En 2019, Vela logró la mayor cantidad de goles de un jugador en una temporada regular de la MLS. Esa campaña fue el Jugador Más Valioso de la liga, al conquistar 34 goles y 15 asistencias, superando a goleadores como Zlatan Ibrahimovic y Josef Martínez. Llevó ese año al equipo a la final de la Conferencia Oeste, donde perdieron ante Seattle, y luego en 2020 jugó una final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Tigres de la UANL, torneo en el que dejaron fuera a Cruz Azul y América, pero perdieron ante los felinos en el duelo de campeonato.

Después de que Vela sufrió para recuperarse de lesiones en las temporadas 2020 y 2021, el originario de Quintana Roo ya no es el mejor jugador del LAFC. De hecho, el colombiano Cristian Arango ha sido más importante y el artillero Denis Bouanga parece ser más determinante en los cotejos, pero Vela sigue siendo letal con su desequilibrio y zurda mortal en los linderos del área. También tiene pases precisos que lo hacen muy peligroso. Pero ya no corre como antes, lucha para terminar los 90 minutos, y él mismo ha mencionado que su carrera está llegando a su fin.

Pero el no haber logrado un campeonato de liga en su carrera y estar a las puertas de coronar su historia en un equipo que comenzó desde cero y vio como fue literalmente construyendo su historia poco a poco, hace de esta Copa MLS el juego más importante de su carrera, a pesar de haber ganado una Copa Mundial Sub-17, haber jugado en la Liga Premier de Inglaterra, La Liga de España, obtenido Copas Oro y disputado los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

“Mi filosofía de ver la vida y el futbol es disfrutar el momento”, declaró Vela. “Valorar lo que tengo hasta el día de hoy y para mí, el más importante es el sábado. No me importa cuales jugué en el pasado y cuáles pueda jugar en el futuro, porque no sé. Solo sé que el sábado me juego un título y para mí es el más importante”.

Vela señaló que el conjunto de dueños del LAFC tiene mucho mérito, debido a que quisieron hacer desde el inicio un conjunto “muy especial” y eso se debió a su esfuerzo de traer grandes jugadores. También, el jugador de 33 años de edad dijo que los fracasos, como el de la temporada pasada, o la decepción de 2019 cuando parecía que lo ganaban todo, han ayudado a llevar al LAFC a un paso del título.

Durante el día de medios, también negó en una entrevista con ESPN Deportes que alguien en la federación mexicana se le hubiese acercado para tratar de llevarlo al Mundial de Qatar, el cual inicia en unos días.

“Me enteré apenas hoy en la mañana cuando me comentaron unos compañeros y dije ‘ah, pues no sé con quién fue’ (que hablaron). Yo me los he encontrado en el All Star (Juego de Estrellas), con el ‘Tata’ (Martino) alguna vez he platicado con él casual sobre cualquier tema, pero hasta ahí. Nunca ha llegado nadie a decirme ‘toma esto’”, aseguró en una entrevista con el medio de comunicación.

Vela no juega con México desde el último partido de la Copa del Mundo Rusia 2018, cuando la selección cayó ante Brasil en octavos de final. Y a diferencia de Chicharito Hernández, el jugador del LAFC se ha autodescartado en varias ocasiones.

“Tengo mucho respeto hacia el ‘Tata’, directivos, porque no he tenido un problema. No he tenido algo donde pueda decir algo malo sobre ellos. Al final les deseo lo mejor. He dicho mi postura cuando hablé con ‘Tata’ y hasta ahí. No sé por qué quieren seguir”, comentó el delantero de Los Ángeles FC. “No sé por qué quieren buscar donde no hay. Sabemos la gente que estará en Qatar y lo que hay que hacer es apoyar”.