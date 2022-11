Juan Carlos Osorio explica la importancia de Carlos Vela hace cuatro años en Rusia; lamenta que no vaya a Qatar

Después de mucho tiempo de no tocar a fondo el tema de la selección mexicana, el director técnico colombiano Juan Carlos Osorio, habló del representativo tricolor que llevó a Rusia hace cuatro años, en el que destacó la labor de Carlos Vela, jugador del LAFC que recientemente ganó la Copa MLS y que no estará en Qatar 2022. Osorio, quien llevó al Tri a los octavos de Rusia 2018, señaló que tiene esperanzas de que México pueda demostrar mucho en la inminente Copa del Mundo, a pesar de que no existe mucho optimismo en su entorno.

“Yo creo que México tiene mucho por demostrar”, indicó Osorio, quien le deseó lo mejor a Gerardo Martino, actual entrenador de México, en la recta final de un proceso mundialista que ha ido de más a menos. En Qatar se enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, aunque la afición duda de que se puedan sacar buenos resultados debido a que Martino ha perdido dos finales regionales ante Estados Unidos y no brilló mucho en la eliminatoria mundialista, donde no le pudo ganar a la selección canadiense y la estadounidense.

“Martino tiene toda la experiencia, la experiencia del mundo y el conocimiento para saber ajustar, ya sea con cambios nominales o estructurales. Y yo personalmente me animo a pensar que México tiene grandes posibilidades de pasar la fase de grupos”, expresó Osorio en una entrevista reciente con LA Times en Español.

“Ojalá que puedan manejar esa presión, porque inevitablemente, que es una presión muy alta y se puede llevar lo mejor de uno”, reconoció Osorio, cuyo período con el Tri también se caracterizó por recibir muchas críticas por las “rotaciones” de jugadores y un escandaloso 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016.

Osorio regresó recientemente a hablar con la prensa mexicana, en el programa de Futbol Picante de ESPN, donde reveló que se arrepintió de haber rechazado un segundo término con México después de Rusia 2018 y también volvió a lamentar el planteamiento que tuvo ante Suecia en el último partido de la fase de grupos, que le forzó a enfrentar a Brasil en octavos de final.

“Yo creo que fue el mayor error que cometí. Estábamos en un proyecto muy lindo, muy positivo”, aceptó Osorio sobre no quedarse en México para un segundo término. “No me arrepiento porque lo hice pensando siempre que era por regresar a Colombia, a mi país. Para estar con mis padres y mi familia y aportarle a mi país. Desafortunadamente no pasó. Y bueno, esa es la vida del futbol y hay que seguir”.

Osorio formará parte de la lista de comentaristas de ESPN que viajará a Qatar para la cobertura de la Copa del Mundo. Osorio se desempeñará como analista principal del programa de debate y análisis del futbol mexicano de ESPN Deportes, Fútbol Picante. También contribuirá en SportsCenter y en Futbol Americas de ESPN+, así como en ESPNFC.

Juan Carlos Osorio tuvo un Mundial de Rusia 2018 que terminó en octavos de final, tal como lo hicieron los anteriores seis técnicos del Tri. (EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

Recuerda la gran victoria sobre Alemania

Ya han pasado más de cuatro años desde que México sorprendió al mundo al vencer al campeón defensor Alemania en su debut en Rusia 2018 en el Estadio Luzhniki de Moscú con gol de Irving Lozano. Osorio señaló que recuerda ese día varios movimientos tácticos que aseguraron probablemente la victoria más grande del Tri en los Mundiales. Uno de esos movimientos fue él esconder la estrategia de mandar a Miguel Layún al extremo derecho y a Carlos Vela cerca de Toni Kroos para marcar la salida.

“La clave fue el no haber mostrado el equipo ese día. Por ejemplo, si usted recuerda como Carlos Salcedo se fue de marcador derecho y jugó Miguel Layún de extremo derecho, por ejemplo, nadie se lo esperaba. Todo el mundo pensó que el lateral derecho iba a ser Miguel, porque contra Croacia jugó ahí. Entonces todo el mundo esperaba mirar a Miguel de lateral y ese día jugó de extremo. Y lo otro, que en la mitad el que más nos ayudó fue Carlitos Vela, que desafortunadamente no está para el Mundial. Pero él era el que marcaba a (Toni) Kross y evitaba la distribución de ese extraordinario jugador alemán. Entonces, ese día yo creo que las grandes modificaciones fueron el tener a Miguel de extremo y a Carlos de volante central, con Héctor (Herrera) y con Andrés (Guardado)”, expresó Osorio sobre la táctica que usó el 17 de junio de 2018 en Moscú.

Osorio también lamentó que un jugador como Vela no esté en el Mundial, pues para él fue fácil el convencerlo, después de que había estado ausente en Brasil 2014.

“Carlos es un gran ser humano, un jugador extraordinario. Yo le veo similitud a él en el juego de Arjen Robben, y a Bernardo Silva, a ese tipo de jugador de zurdo, jugando con perfil cambiado por derecha y siempre jugando hacia adentro, con esa gran capacidad que tiene en el uno contra uno y el entendimiento del juego para asistir a un desmarque ruptura, para apoyarse en una red de apoyo, valga la redundancia, para buscar una jugada en pared, ese remate cruzado que tiene al segundo palo... Es muy difícil encontrar un jugador de esas condiciones. Y la clave con él era simplemente manifestarle lo importante que él podía ser para la selección. Anteriormente los líderes, lideraban, valga la redundancia, por mandato. ‘Yo digo que hay que hacer y se hace’. Hoy en día no es así. En los últimos 10 o 15 años los grandes líderes de la humanidad, se destacan porque están para servir, para apoyar y para desde abajo aportar al grupo y sobre todo, hacer sentir a todos sus dirigidos la importancia que tiene”.

El mexicano Carlos Vela celebra después de anotar el primer gol durante el partido del grupo F entre México y Corea del Sur en el Mundial 2018 en el Rostov Arena en Rostov del Don, Rusia, el sábado 23 de junio de 2018. (AP Photo/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo / Associated Press)

“Aquí no hablamos de titulares o suplentes hablamos de lo importante que es hablarle a Carlos y en su momento lo entendió perfectamente, a tal punto que como siempre lo destaco, yo creo que fue el jugador que mejor perfiló y marcó a Kross en el primer tiempo. Espectacular”, declaró Osorio.

El entrenador colombiano recalcó que llevar a Rafa Márquez a su quinta Copa del Mundo fue una decisión difícil pero que fue lo correcto.

“Participó y tiene en su récord que ha jugado cinco mundiales, le tocó y le correspondió contra Brasil. Estaba compitiendo bien hasta la amonestación”, expresó Osorio sobre aquel partido donde Márquez comienza como titular y se pierde 2-0 ante Brasil, quedando otra vez en octavos de final, fracasando en el intento de avanzar al quinto partido.

“Al final creo que aprendí mucho de él, del grupo”, expresó.

Confía en Martino y analiza su futuro

El entrenador de México, Gerardo Tata Martino, en el centro, se encuentra en la banda antes de un partido amistoso internacional contra Nigeria el sábado 28 de mayo de 2022, en Arlington, Texas. (AP Photo/LM Otero) (LM Otero / Associated Press)

Una de los aspectos más difíciles para ser entrenador de México es el control de las críticas de la prensa, en un país en donde los entrenadores extranjeros son juzgados duramente. Martino ha sido criticado por los resultados obtenidos en Concacaf y por su rendimiento del equipo en la cancha, mientras que Osorio dominó la región, pero varios exigían su renuncia tras la derrota de 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario, la peor derrota del Tri a nivel internacional. En una gira reciente en Los Ángeles, Martino dio entre ver que en México no se le pregunta mucho de lo futbolístico, pero sí otras cosas entorno al representativo azteca. Al preguntarle sobre los comentarios de Martino hacia la prensa mexicana, el extrenador del Tri dibujó una sonrisa.

“Me mataste ahí. En todas partes hay cronistas deportivos y líderes de opinión. Hay hombres de futbol bien intencionados y mal intencionados. Como en todas las sociedades, como en todas las culturas y en México no faltan. La gran diferencia con lo mencionado anteriormente es que son ustedes son casi 140 millones de habitantes y obviamente que es mucho más. Son tres veces la población de Colombia, casi seis. Hay que poner en contexto todas las preguntas y todas las críticas. A mí me parece que el señor Martino tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y. Y seguramente que debe saber lo que significa esa gran responsabilidad de dirigir a la selección mexicana de futbol, con todo lo que se quiera decir”.

“En realidad, es normal. No tanto normal, es esperado”, aseveró Osorio.

Osorio señaló que después del Mundial pensará en su futuro, pero por ahora quiere concentrarse en analizar los partidos para ESPN.

“Yo tomé una decisión familiar con mi hijo, mi señora y mis hijos. Me voy a ir hasta el Mundial para pensar cuál es mi próximo proyecto deportivo. He tenido varias ofertas de la MLS, futbol argentino, pero al final no he podido llegar a un acuerdo. Tengo muy definido cuáles son los cinco aspectos que quiero el próximo proyecto deportivo”, indicó el entrenador de 61 años nacido en Santa Rosa de Cabal, Colombia.

“Y lo que más disfruto es analizar el juego, hablar del juego y tratar de ser lo más objetivo posible. Porque para debatir y para criticar yo creo que están los comentaristas, pero yo prefiero pensar que voy a hacer y voy a cumplir el rol para el que me trajo y es bien que es analizar lo bueno y espero hacerlo. Como dije anteriormente, muy objetiva y estrictamente bajo el plano del juego y no debatir las decisiones de los que toman precisamente las decisiones. Porque pues como dicen ‘con el diario del lunes es muy fácil hablar de las noticias del domingo’”, declaró el timonel.

Para Osorio, el Mundial le intriga pues piensa que será una Copa del Mundo única desde el punto de vista tecnológico, que se disputará en solo una ciudad y que los jugadores llegarán menos cansados.

El seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, celebra al final del partido del grupo F entre México y Corea del Sur en el Mundial 2018 en el Rostov Arena en Rostov del Don, Rusia, el sábado 23 de junio de 2018. (AP Photo/Martin Meissner)

(Martin Meissner / Associated Press)

“Yo creo que eso va a mejorar mucho la parte técnica y aquel que sepa sacarle provecho a esa parte, a la planificación, entrenamiento, descanso, recuperación, nutrición. Yo creo que va a tener grandes posibilidades”, expresó Osorio, un admirador de Holanda de 1974 de Joan Cruyff y Brasil de 1982 de Falcao y Toninho Cerezo.

Sobre la selección colombiana y el nuevo proceso rumbo al Mundial 2026, evitó indagar.

“Esta era una decisión familiar. Yo ese tema no, no hablo nada de la selección. Soy un colombiano orgulloso de ser colombiano, entendiendo todas las dificultades que existen en mi país, socio políticas, culturales, de salud, de educación. El futbol, como en muchos países, es un futbol mezquino y prefiero mantenerme al margen. A lo único que me dedicado ahora es a trabajar, a prepararme la mejor manera, a seguir invirtiendo al cuerpo, a estudiarlo en las mañanas temprano, a entrenar y que el de arriba se encargue. Solo me queda apoyar a mi país, al igual que siempre estoy deseando lo mismo a México y haré mucha fuerza cuando le toque competir porque soy un firme creyente que no hay que opacar la lucha de nadie para para que la de uno brille”.