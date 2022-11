México luce vulnerable en último examen mundialista, pero Martino confía

La selección de México cayó por 2-1 ante Suecia en el último ensayo previo al debut en el Mundial de Qatar 2022, en el que exhibió carencias defensivas, así como algunos aspectos positivos como el gol de Alexis Vega, las oportunidades de Uriel Antuna y la actividad de Raúl Jiménez.

Fue un día lleno de actividad para los integrantes del Grupo C de Qatar 2022, en el que Polonia, primer rival de México en el Mundial el próximo 22 de noviembre, derrotó a Chile por 1-0, mientras que Argentina, el segundo oponente del Tri, goleó a Emiratos Árabes por 5-0. Arabia Saudita cayó por la mínima diferencia (1-0) ante Croacia.

El miércoles, el tricolor generó más dudas, pues en varios lapsos del juego no se vio un México dinámico. Los goles de Suecia, que no estará en el Mundial al ser eliminada ante Polonia, fueron por parte de Marcus Rohdén al minuto 54 y Mattias Svanberg al 84. Por México, Vega había empatado al 60.

Antuna fue un jugador peligroso y estrelló dos veces su disparo contra el palo. Al final del encuentro, Martino declaró que el equipo había sido mejor al rival en la cancha.

“Se superó al rival y debimos de haber ganado el partido. El parado táctico de Suecia puede ser similar al de Polonia. Me voy con la sensación de que vamos a competir bien, los jugadores están preparados”, indicó el timonel argentino.

Martino, quien ha recibido mucha crítica en los últimos días por no incluir en la lista final a un delantero como Santiago Giménez, declaró que el equipo no había cometido pocos errores, pero que el primer tanto se debió a una distracción que no pueden tener ante Polonia en el primer partido del Mundial.

Martino destacó también que vio acción Jiménez, un hombre que hasta los últimos días había estado en duda con la selección mexicana debido a una lesión.

“Destaco también que Raúl Jiménez haya podido jugar 45 minutos sin ningún tipo de problema físico”, indicó Martino. “Los cambios de hoy estaban preestablecidos, no tienen nada qué ver con lo que iba pasando en el partido. Queríamos ver a algunos con minutos; estoy conforme con lo que ha pasado en estos 15 días”.

Uno de los aspectos positivos fue la creación en la jugada de gol de Héctor Herrera, quien le dio un gran pase a Vega antes del gol.

“No tengo pensamiento para otra cosa que no sea la Copa del Mundo, estamos enfocados en ello. Yo estoy ilusionado y confiado con lo que veo de las puertas para adentro”, expresó Martino en la conferencia de prensa.

“La pelota parada nos sigue costando, son detalles que afinar”, reconoció Vega.

Por su parte, con el partido ante Suecia, Andrés Guardado se convirtió en el futbolista con más compromisos disputados con la Selección Mexicana, superando a Claudio Suárez.

El Tri ahora viajará a Doha, donde preparará el juego ante los polacos el próximo martes a las 7 p.m. hora local (8 a.m., Hora del Pacífico).