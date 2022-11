El Tri en los mundiales ayudó a un aficionado de Santa Ana a encontrar sus raíces

Yair, nacido en la Ciudad de México y residente de Santa Ana, California, confiesa que antes de saber lo que era el Tri en los mundiales su imagen era muy diferente y él lo reconoce: era un “Whitexican”, pues le gustaba usar ropa de marca y de Estados Unidos pero no tenía una identidad real. Pero todo cambió cuando el hijo de padre michoacano y madre duranguense, viajó a su primer mundial en Alemania 2006.

“Yo quería que toda mi ropa fuera de Estados Unidos. Traía mi gorrita de Nueva York, yo traía mi gorrita de Los Ángeles. Yo era el típico ‘Whitexican’. Pero cuando fui a Alemania, y la gente me adoraba por ser mexicano, me dije: ‘estoy haciendo algo mal’. Fue cuando me dije, ‘estas equivocado mano’. Tú no eres de Los Ángeles. No eres de Nueva York. No eres americano, no eres estadounidense. Tu eres mexicano. Ahí cambió todo mi chip y empecé a querer mucho lo que es la cultura mexicana”, declaró Yair, quien ahora dice ponerse ropa mexicana “hasta los calzones”.

Como sucede cada cuatro años en los mundiales, varios aficionados del Tricolor se han hecho virales por sus trajes y ocurrencias mientras apoyan a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. ‘El Traviezo’ ha sido uno de los que se ha robado la atención de las redes sociales en Qatar 2022 al tener su acostumbrada bocina gigante a sus espaldas, con curiosos audios, como el de una señora que grita “fierro viejo que vendan” o clásicas canciones que hacen retumbar los corazones de aquellos mexicanos que viajan para apoyar a la selección mexicana.

Su video cuando llega a Doha, con la bocina en la espalda y con los sonidos de una señora comprando fierro viejo, se hizo viral, con millones de seguidores compartiendo el contenido.

“Vine a divertirme y no me iba a esperar hacia otro momento. Porque cualquier país al que he ido, ya sea en Colombia, Alemania, Brasil, Rusia, ahí siempre hago lo mismo. Llego al aeropuerto y comienzo a hacer ese relajo, pero no había muchas cámaras, pero ahora que hay muchas cámaras, la gente lo va conociendo”, expresa Yair.

Esta costumbre, no es solamente algo que suele hacer en los mundiales. Cada que viaja por el interior de la república, el residente del Condado de Orange lleva consigo una bocina gigante, tal como lo hizo en el pasado mundial en Rusia. Esa idea se originó en una colonia afluente de Polanco cuando un día llegó y puso el audio de una señora comprando fierro viejo y el chiste fue bien recibido por sus compatriotas en una zona que usualmente tiene gente vestida de traje y corbata. Luego repitió lo mismo en Rusia 2018 cuando se dirigía en metro al Estadio Luzhniki de Moscú.

Yair, un comerciante que compra productos mexicanos en México y luego los vende en Estados Unidos, confiesa que cuando viajaba por otros países, estaba asombrado con la cultura de otros, pero durante sus viajes se dio cuenta que la gente se admiraba de su cultura, de la música y comida mexicana, su rica historia de los aztecas, mayas, y muchas otras cosas que él no tomaba en cuenta.

“Desde ese entonces yo siempre he estado orgulloso de ser mexicano, los que me conocen saben que este no es un personaje. Así soy en la vida real”, declara Yair, quien le gusta ser conocido solo por su nombre y su apodo ‘El Traviezo’.