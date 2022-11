DaMarcus Beasley, cuatro veces mundialista de EE.UU., cree que es mejor tener juventud en una Copa del Mundo 

El cuatro veces mundialista DaMarcus Beasley llegó el jueves a Doha, Qatar, para presenciar el segundo duelo de Estados Unidos en la Copa del Mundo ante Inglaterra el viernes en Al Khor. El embajador de la MLS en Qatar, comentó que la selección estadounidense empezó bien ante Gales, con un gran gol de Timothy Weah, pero que les faltó manejar el encuentro en el segundo tiempo.

Estados Unidos, el equipo más joven en el Mundial, empató en su primer encuentro ante Gales después de dominar el primer tiempo, pero luego Gareth Bale empató el partido en la última fase del encuentro. Inglaterra trituró 6-2 a Irán y ahora se medirá al equipo de Gregg Berhalter en Al Bayt Stadium. Una derrota ante Inglaterra podría poner en condiciones muy difíciles a Estados Unidos el viernes, mientras que una victoria prácticamente lo clasificaría a la siguiente ronda.

“Son jóvenes, para mí es mejor tener esta edad, pero falta un poco de experiencia, porque el segundo tiempo fue diferente. Se perdieron no las ganas, pero se perdieron las energías en el medio campo”, declaró Beasley. “Si juegan como en el primer tiempo, van a estar bien ante Inglaterra e Irán”.

Damarcus Beasley, cuatro veces mundialista, analiza el EE.UU. vs. Inglaterra https://t.co/Q33xzQWx9k — LA Times en Español (@latimesespanol) November 24, 2022

Beasley, quien debutó en 2002 con Estados Unidos junto a Landon Donovan a los 20 años, declaró que es mejor jugar un Mundial cuando uno es joven.

“Juegas sin miedo, no sabes cómo es un Mundial, no tienen tiempo para pensar en lo que va a pasar, porque no sabes. Este equipo de Estados Unidos es un grupo muy unido, creo que esa es una ventaja para ellos”, indicó Beasley, de 40 años, durante un banquete de Acción de Gracias organizado por la MLS y los funcionarios de U.S. Soccer en el restaurante Flying Carpet en Doha este jueves.

No obstante, Beasley aseveró que el duelo ante Inglaterra será muy complicado por la calidad del rival.

“Inglaterra es un equipo que es el favorito para ganar el Mundial. Solo tienes que ver la lista de jugadores, cuando estaba viendo el juego y vi quién iba a entrar al juego, (Phil) Foden, (Jack) Grealish, es un equipazo creo. Pero Estados Unidos tiene buenos jugadores, talento. Yo creo que si ellos no se dan tanto respeto, tienen confianza, con energía, están luchando por todas, y no das espacio en el medio, si ellos pueden estar cerca de ellos, tienen chance”, indicó Beasley.