EE.UU. sale contento con el punto, pero podría no ser suficiente; Inglaterra lamenta actuación

Jugando de tú a tú ante uno de los favoritos para ganar el Mundial, Estados Unidos tuvo más oportunidades para anotar que Inglaterra y le sacó un empate de 0-0, después de que el equipo inglés había goleado a Irán en el primer partido.

Estados Unidos consiguió un punto que podría ser importante, o insuficiente, en su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial, al empatar a cero en el Estadio Al Bayt, ante casi 70,000 aficionados. Estados Unidos controló las acciones en varios momentos ante los Tres Leones, actualmente clasificados en el quinto puesto de la clasificación mundial de la FIFA.

El empate puso al equipo estadounidense con dos puntos después de dos partidos y, aunque actualmente ocupa el tercer lugar del Grupo B. El resultado obliga al equipo de Gregg Berhalter a algo sencillo y a la vez complicado: doblegar a Irán el martes, 29 de noviembre (11 a.m. Hora del Pacífico; FOX, Telemundo), para asegurar el pase a los octavos de final. Un empate dejaría fuera al equipo estadounidense.

“Creo que los dos equipos trabajaron fuerte, los dos pusieron al otro equipo en dificultades en diferentes momentos. Cada que mantienes intacta tu portería es algo bueno”, declaró Berhalter sobre el empate, aunque aún molesto por no haber anotado. “Me gustaría ver goles en balones parados. Estamos orgullosos, no hemos terminado nuestro trabajo. Tenemos que ganar el martes. Sabemos que cinco puntos nos dejan adentro. Nos tenemos que enfocar en esos cinco puntos”.

“Se trata de ganar el juego, tengo mucha confianza que lo podemos hacer”, indicó Christian Pulisic de cara al partido ante Irán, en el que el equipo estadounidense está obligado a ganar.

Por lo pronto, Estados Unidos fue más consistente que en su primer duelo ante Gales. Estados Unidos disparó más que Inglaterra (10-8), Weston McKennie estuvo apunto de anotar un gol en el primer tiempo, aunque al final el equipo ingles estuvo apunto de capitalizar y dejar a Estados Unidos con las manos vacías en un cabezazo que falló Harry Kane. Inglaterra tuvo el 55% de la posesión del balón, por 45% de Estados Unidos.

“Creo que definitivamente tuvimos muchas cosas positivas. Tuvimos momentos en el primer tiempo en el primer tiempo en el que lucimos dominantes y tuvimos algunas buenas oportunidades. No pudimos concretarlas, desafortunadamente, pero manejamos bien el resultado. Y el tener un empate contra ellos es un buen resultado, pero pensamos que podíamos haber ganado ese juego”, declaró Pulisic, quien volvió a liderar al conjunto más joven de la Copa del Mundo. “Tenemos que ser un poco más clínicos. Continuar en ser agresivos, crear más oportunidades y es así como metes los goles”.

Aficionados de Estados Unidos animan a su equipo durante el partido del grupo B de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Estados Unidos, en el estadio Al Bayt de Al Khor, Qatar, el viernes 25 de noviembre de 2022. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

(Ebrahim Noroozi / Associated Press)

Estados Unidos contó con mucho apoyo en las gradas y sus aficionados se fueron contentos con la actuación del conjunto estadounidense.

“El escuchar a todos esos estadounidenses en esa esquina, al escucharlos apoyar, nos empuja mucho”, reconoció Pulisic.

Por su parte, Inglaterra no estuvo conforme con la actuación, aunque reconocieron la calidad del oponente. El empate deja a Inglaterra con cuatro puntos y una victoria ante Gales, o hasta un empate, los dejaría en primer puesto en el Grupo B.

Declan Rice, de Inglaterra, a la derecha, disputa el balón con Weston McKennie, de Estados Unidos, durante el partido del grupo B de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Estados Unidos, en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar, el viernes 25 de noviembre de 2022. (AP Photo/Andre Penner)

(Andre Penner / Associated Press)

“Nos faltó ser más clínicos en el último tercio de la cancha. Sabíamos que iba a ser difícil para nosotros replicar la actuación del último partido. Controlamos bien el juego desde atrás, pero no tuvimos una oportunidad clara”, declaró Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra. “Pero eso va a pasar en el torneo, no vamos arrasar todas las noches, tienes que enseñar diferentes cualidades para obtener el resultado”,

“No fue nuestro mejor juego, pero al final es un punto, nos pone en un buen puesto en el grupo. Estos juegos no son nada fáciles. Sabíamos que era un buen equipo”, declaró el defensa Harry Maguire. “No fuimos clínicos, no fuimos letales al final”.

“No fue nuestra mejor actuación en general. Tuvimos nuestras oportunidades, posesión de la pelota, pero no pudimos empujarla. El no aceptar goles nos pone en una buena posición para ganar el grupo”, declaró Kane, capitán del equipo inglés. “Nos faltó ser clínicos. Fue todo lo contrario contra Irán, ahí aprovechamos nuestras chances muy bien. hoy tuvimos dos oportunidades, pero no lo pudimos concretar”.

El entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, a la derecha, interactúa con el entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, después del partido del grupo B de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Estados Unidos, en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar, el viernes 25 de noviembre de 2022. (AP Photo/Julio Cortez)

(Julio Cortez / Associated Press)

Kane también reconoció el buen trabajo de presión del conjunto ingles.

“Presionan mucho bien, sabíamos que iban a hacerlo más difícil, son un buen equipo”, expresó Kane.