¿Qué necesita México ante Arabia Saudita para clasificar a la siguiente ronda en el Mundial?

México cayó el sábado por la noche en Lusail Stadium ante la poderosa selección de Argentina en su segundo partido del Mundial de Qatar 2022, lo que la ubica en el último puesto del Grupo C, aunque no está eliminada aún. De hecho, no sería descabellado que se dieran algunos resultados favorables para la selección mexicana para que pudiera clasificar como segunda de grupo. El primer puesto ya no es opción para el Tri.

El criterio de desempate en la primera ronda es el siguiente:

1) Puntos

2) Mejor diferencia de goles

3) Mayores goles anotados

4) Duelo directo

Para que clasifique México tendrá que depender totalmente del resultado entre Argentina y Polonia, el cual se jugará a la misma hora (10 p.m. Hora Local) en el Estadio 974 de Doha. Estos son los siguientes escenarios:

Si Polonia le gana a Argentina por cualquier marcador: México necesita vencer a Arabia Saudita por cualquier resultado. Ese es el escenario más sencillo.

Si Polonia y Argentina empatan: Polonia quedaría en primero del grupo con 5 puntos, Argentina con 4. México entonces tendría que derrotar a Arabia Saudita para llegar a 4 también pero tendría que terminar la fase de grupos con mejor diferencia de goles que la Albiceleste, pues ahora está en -2. El Tri entonces tendría que derrotar a Arabia por 3 goles o ganar por dos, pero con un resultado abultado para tener más goles que Argentina (por ejemplo, que Argentina y Polonia empaten a cero, y México doblegue a Arabia Saudita, 4-2 o 5-3).

Si Argentina gana a Polonia: Los polacos se quedarían con 4 puntos, pero con un +2, tendría México que ganarle a Arabia Saudita por diferencia de tres goles o por diferencia de dos goles con un marcador abultado, paras así tener un mayor número de goles en la fase de grupos que Polonia (por ejemplo, que Argentina doblegue a Polonia por 1-0, y México doblegue a Arabia Saudita 4-1, 5-2, Argentina doblegue a Polonia 2-0 y México derrote a Arabia Saudita 4-2, 5-3).

Un resultado que mandaría el desempate al Fair Play es si México doblega a Arabia 2-0 y Argentina vence a Polonia 2-0. Eso dejaría a México y Polonia con cuatro puntos, con la misma diferencia de goles, mismos goles anotados y como también empataron en su duelo directo 0-0 se irían a desempate por medio de Fair Play. Hasta el momento, México tiene 6 tarjetas amarillas por 4 de Polonia.