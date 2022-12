Guillermo Ochoa dice que es un error desechar todo y comenzar desde cero tras eliminación de México

Tras la eliminación de México en Lusail al vencer a Arabia Saudita por 2-1, pero terminar en tercer puesto en el Grupo C por diferencia de goles con Polonia, el arquero mexicano Guillermo Ochoa lamentó el destino final del Tricolor en Qatar 2022, aunque señaló que el representativo azteca se había entregado en el último partido de la primera fase.

“Teníamos que entregar todo por México. Obviamente que el objetivo era no quedarse en esta ronda, pero a mi parecer siento que el equipo compitió bien en cada partido. Con Polonia se compitió muy bien, con ganas, igual casi lo perdemos. Lo competimos bien con una buena selección de Polonia que se encerró. Después el partido de Argentina. Yo sé que muchos dicen que el planteamiento, pero bueno, el planteanimiento estuvo bien. Por ahí si sacas el empate y hubieran dicho que fue un buen planteamiento. Una genialidad nos cambió el ritmo, una genealidad de (Lionel) Messi. El día de hoy tu lo viste, el equipo se entregó, corrió, como todos los partidos. Creamos oportundidades. Yo siento que pudimos hacer más goles el día de hoy, no estuvimos finos, los fuera de lugares, es una lástima, pero el equipo respondió y sudó la playera”, indicó Ochoa, quien jugó su tercer Mundial como titular.

No obstante, el guardameta del Tri señaló que la eliminación en Qatar 2022 en la primera ronda, no debe resultar en desechar todo lo que se está haciendo en el futbol mexicano.

“No por un resultado debes de preguntarte si se está avanzando o se está retrocediendo. Hay cosas buenas que se están haciendo y hay que mantenerlas y las que no, hay que mejorarlas. Es un error que cada cuatro años dices que el ciclo se acabó y comienzas de cero. Es uno de los errores y experiencias que me ha tocado vivir y que no debíamos hacer”, declaró Ochoa, para luego destacar el debut de jóvenes en Copas del Mundo, como Kevin Álvarez y Alexis Vega. “Hay jóvenes que jugaron su primer mundial y ganaron experiencia y que están haciendo un paso al frente. Y hay que guiarlos para el siguiente Mundial, porque no va a ser sencillo. No vamos a jugar eliminatorias, vamos a jugar Copa Oro pero todos sabemos el nivel que tiene. Va a ser dificil porque ojalá que se pueda conseguir que se pueda jugar en la Copa Asia, Copa América. No jugar solo los partidos amistosos en Estados Unidos. Eso no nos va a beneficiar, así como eso, muchas cosas detrás en el torneo local”.

“Hay cosas buenas, no hay que desechar todo, hay cosas para construir y hay cosas para sumar. Hay gente con talento que va a tener que apretar, porque cada vez hay selecciones que se preparan más, como hoy Arabia”, declaró el guardameta.

Para terminar, Ochoa también le mandó un mensaje a sus compañeros y a los aficionados que llegaron a Qatar a apoyar en miles al seleccionado mexicano.

“Les dije que se sintieran orgullosos de lo que habían hecho, de entrada no cualquiera puede vivir y jugar un Mundial, que somos afortunados de estar acá, que en un partido de futbol pueden pasar muchas cosas, pero que se sientan orgullosos que el partido de hoy fue bien jugado, bien competido. El partido con Polonia fue bien jugado, bien competitivo. El partido ante Argentina.. lo que nos complicó fue ese segundo gol que le hace Polonia a Arabia y el segundo gol que nos hace Argentina. Pequeños detalles que nos marcan el rumbo y el destino y fue una barrera, pero el equipo compitió y se entregó", indicó Ochoa, para luego agradecer a la afición mexicana. “Le queríamos dar una alegría, sabemos que lo único que le habían festejado fue el penal que había atajado, en un Mundial, un grito de gol es lo más bonito. Fuera como fuera el resultado, queríamos salir a ganar y obviamente le queríamos dar una alegría mas grande a la afición y avanzar, pero el equipo dio la cara. Y sudó la playera por su país”.

Por su parte, Kevin Álvarez dijo que el triunfo y su debut en los Mundiales fue algo agridulce, pero que se llevaba con él los buenos recuerdos.

“Es agridulce porque era mi primer Mundial, era mi sueño. Pero el estar aquí y competir pero quedarte en la fase de grupos es un poco doloroso. Nos queda la experiencia y tomar los lindos que tuve y disfrutar”, declaró el jugador de 23 años. “Yo confio mucho en los mexicanos, sé de la calidad que tienen. No se dieron los resultados pero convivir con jugadores de tanta calidad yo creo que más adelante podemos hacer grandes cosas”.

Por su parte, Orbelín Pineda también disputó su primer Mundial y mostró su tristeza al no poder hacer ayudar a clasificar a México a la próxima ronda.

“Muy triste, era una situación muy difícil por no tener la posición de tener goles en los partidos pasados. Fue una parte que nos complicó. Es complicado porque para la mayoría de los jóvenes era su primer mundial, es triste y feo, pero así es el futbol”.