Mayores decepciones: el dramático adiós de Uruguay, el irreconocible Alemania y el colapso de Bélgica

Luis Suárez se había puesto la camisa en la boca y festejó. Su sacrifico había dado resultado.

Hace 12 años, Suárez y Uruguay dejaron fuera a Ghana del Mundial de Sudáfrica 2010 cuando en un duelo de cuartos de final fue expulsado por tocar el balón antes de que este cruzara la línea de gol en un cabezazo de Dominic Adiyiah en los últimos segundos del tiempo extra para mandar el encuentro a tiros penales después de un 1-1 tras 120 minutos de juego. El ghanés Asamoah Gyan falló el cobro y el encuentro se fue a los penaltis, donde Uruguay terminó ganando por 4-2.

Suárez, a quien la prensa de Ghana nombró como ‘El Diablo’ después de ese encuentro, no había cometido ninguna falta antideportiva. Además, pagó esa oportunidad de mantener a la Celeste con vida: no jugó en semifinales en el equipo que perdió contra Holanda. Para el juego por el tercer lugar, Suárez fue abucheado cada vez que tocaba el balón ante Alemania.

“En primer lugar, no creo que tenga que disculparme por aquello”, dijo Suárez antes del partido ante Ghana en Qatar 2022 como parte de la última jornada de la fase de grupos. “Porque yo hice la mano, pero el jugador de Ghana falló el penalti, no yo. Quizás, podría disculparme por lesionar a un jugador con una entrada de tarjeta roja. Pero en este caso me expulsaron por una mano que acabó en penalti”.

Todo parecía olvidado, pero no para los ghaneses. El duelo del 2 de diciembre en Al Janoub Stadium era uno de los más esperados para los africanos. Sin embargo, el partido no fue como ellos lo esperaban. Uruguay se fue arriba 2-0 en 32 minutos. El partido parecía en la bolsa, pero lo que no sospechaban era que la clasificación no estaba asegurada.

Doce años después de aquella legendaria victoria en Sudáfrica, Suárez nuevamente tenía la camisa en la boca, pero esta vez llorando una derrota. Escondía su rostro y por ocasiones volteaba a ver el resultado del Corea del Sur ante Portugal. Uruguay estaba siendo eliminada por Corea del Sur en los últimos segundos de ese cotejo, pues los coreanos estaban derrotando simultáneamente a Portugal por 2-1, por lo que superaban a los celestes en goles anotados. Ghana festejaba como si hubiesen ganado el partido, aunque habían quedado fuera de Qatar 2022.

Así se consumó una de las tres decepciones más grandes de la Copa del Mundo de Catar 2022, Uruguay, dos veces campeona del mundo y animadora en la máxima justa, junto a Alemania, cuatro veces monarca mundial, y Bélgica, semifinalista en Rusia 2018 y tercera en el ránking de FIFA. Las tres vieron cómo sus sueños de una Copa del Mundo terminaron en la primera ronda de Qatar.

El uruguayo Luis Suárez llora tras el partido del grupo H del Mundial entre Ghana y Uruguay, en el estadio Al Janoub de Al Wakrah, Qatar, el viernes 2 de diciembre de 2022. (AP Photo/Manu Fernandez)

(Manu Fernandez / Associated Press)

Al final de la noche en Al Janoub, Edinson Cavani, lleno de frustración, había golpeado el VAR al salir del túnel.

Cavani ya estaba furioso durante el encuentro pues había reclamado un penal cometido en su contra, en una acción que no fue vista como falta por parte del árbitro alemán Daniel Siebert. Fue donde había pasado de todo. Durante el encuentro, Federico Valderdele celebró en la cara al árbitro, después de que Sergio Rochet había detenido un penal a Ghana en el primer tiempo. Al finalizar el partido, Cavani y el arquero suplente Fernando Muslera fueron con todo detrás de Siebert. Lo más lamentable sucedió cuando José María Giménez agredió al director de competencias de la FIFA con el codo. Giménez también insultó en varias ocasiones al cuerpo arbitral frente a las cámaras de televisión.

Después de todo el drama, una de las selecciones que llegaron a Qatar como muchas expectativas, se había ido por la puerta de atrás y el responsable más grande, el entrenador Diego Alonso, le echó la culpa al gol que concedieron de último momento ante Portugal.

Un aficionado de Uruguay reacciona al final del partido de la selección contra Ghana, organizado por Qatar, después de que los aficionados lo vieran en una pantalla grande en Montevideo, Uruguay, el viernes 2 de diciembre de 2022. (AP Photo/Matilde Campodonico)

(Matilde Campodonico / Associated Press)

“No creo que el punto (contra Corea del Sur, con un empate sin goles) nos haya eliminado. Nos eliminó el penal de Portugal. Es la diferencia del gol (respecto a Corea en la tabla final, entre ser segundo y tercero). Es lo que nos eliminó. No fue el punto. Nos eliminó el penalti que nos convierten en el tiempo extra y que la FIFA dice que no es penalti“, afirmó Alonso en la rueda de prensa en Al Wakrah citando el penal en el que Giménez toca el balón con la mano de apoyo en aquel duelo ante los portuguéses.

Uruguay, con estrellas en las ligas europeas, pareció confiarse también en que Corea del Sur no iba a poder vencer a Portugal, algo que sucedió cuando Hwang Hee-chan anotó en los segundos finales. Días antes, también habían cometido el pecado de perder por 2-0 ante Portugal, lo que comenzó a sellar su destino.

En 2026, el proceso tendrá que comenzar sin los Suárez o los Cavani, pero de la mano de hombres frescos como Valverde, la Celeste necesitará de una amplia reconstrucción.

ALEMANIA NO PUEDE LEVANTAR

El alemán Kai Havertz, a la izquierda, y el alemán Thomas Mueller reaccionan tras el partido del grupo E de la Copa del Mundo entre Costa Rica y Alemania en el estadio Al Bayt en Al Khor , Qatar, el jueves 1 de diciembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner)

(Martin Meissner / Associated Press)

Hace más de cuatro años en Moscú, Alemania cayó sorpresivamente en su primer duelo mundialista en el que defendia su corona obtenida en Brasil 2014. México la había derrotado por la mínima diferencia, pero todo parecía un accidente, especialmente cuando doblegaron 2-1 a Suecia en el segundo partido en la Copa del Mundo en Rusia. Sin embargo, luego cayó el balde de agua fría al sucumbir por 2-0 ante Corea del Sur y sorprender al orbe con su eliminación en la primera ronda.

Con jugadores de la talla de Emmanuel Neur, Thomas Mueller y un entrenador laureado como Joachim Low, Alemania tendría que cambiar el rumbo. Low dejó el banquillo y llegó Hansi Flick, exentrenador del Bayern Munich. También con él, llegó una renovación de jugadores.

Alemania, una selección acostumbrada a ser paciente con sus entrenadores y proyectos a largo plazo, tuvo un tropiezo grande en la Eurocopa 2020 al ser eliminado en octavos de final por Inglaterra.

En su debut ante Japón en Qatar, las cosas comenzaron con el pie izquierdo. Algunos han sugerido que Alemania se distrajo con demostraciones políticas previas al duelo ante Japón pues el conjunto germano se tomó la fotografía del equipo antes del partido con las manos en la boca, en protesta porque FIFA no les permitió utilizar sus brazaletes de OneLove. Inglaterra, Gales y Holanda realizaron este tipo de demostraciones.

Los jugadores del equipo de Alemania se cubren la boca mientras posan para una foto de grupo antes del partido del grupo E de la Copa del Mundo entre Alemania y Japón, en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, Qatar, el miércoles 23 de noviembre de 2022. (AP Photo/Ricardo Mazalan)



(Ricardo Mazalan / Associated Press)

Después de la mala experiencia en Rusia, Alemania parecía no haber aprendido la lección y cayó ante Japón. Con la soga en el cuello enfrentó a España, a la que le sacó un empate de 1-1, en un duelo en el que estaba obligado a ganar pero que estuvo a punto de perder. En la última jornada de la fase de grupos, enfrentó a Costa Rica. Al igual de lo sucedido con Uruguay, los germanos nunca creyeron que Japón iba a poder vencer a España, tal como sucedio en Khalifa International Stadium.

“Podemos levantarnos rápidamente y recuperarnos. Veremos cómo es el futuro y cómo podemos aplicar nuestras ideas. Soy una persona muy crítica y lo evaluaremos todo”, declaró Flick, quien probablemente tendrá que prescindir de jugadores veteranos como Emmanuel Neuer, Muller y Mario Gotze para comenzar a planear la campaña para 2026.

“Si ese fue mi último partido con Alemania, ha sido un tremendo placer, muchas gracias”, declaró Muller, quien también declaró que tenía muchos compañeros talentosos, pero no especialistas en una posición.

“Todos los cargos de la DFB deberían ser cuestionados, incluido el entrenador. Con este tipo de futbol no se llega muy lejos. Lo vemos en los equipos con menos talento que nosotros pero que nos dan problemas”, dijo el exseleccionado Michael Ballack en Magenta TV.

La tóxica Bélgica

Los belgas Axel Witsel (6), Toby Alderweireld (2), Timothy Castagne (21) y Jeremy Doku (25) reaccionan tras el partido del grupo F de la Copa del Mundo entre Croacia y Bélgica en el estadio Ahmad Bin Ali en Al Rayyan, Qatar, el jueves 1 de diciembre de 2022. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

(Ebrahim Noroozi / Associated Press)

Bélgica hace cuatro años avanzó a semifinales de Rusia 2018 al liquidar a Brasil y hacerlo ver como si fuera un equipo ordinario en Rusia. De la mano del delantero Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Laurent Courtois, este equipo parecía llegar al momento que todo Bélgica había deseado: su consagración en una Copa del Mundo.

Pero una semifinal en la que pierden por la mínima diferencia ante los eventuales campeones Francia, hizo que su generación dorada se tornara en la eterna aspirante.

Y en este Mundial no solo dejó de ser aspirante, sino toxica.

El técnico de Bélgica Roberto Martínez abraza a Jeremy Doku tras el empate 0-0 contra Croacia en el partido por el Grupo F del Mundial, el jueves 1 de diciembre de 2022, en Rayán, Qatar. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) (Thanassis Stavrakis / Associated Press)

Después de vencer a Canadá por 1-0 en el debut de Qatar 2022, perdieron por 2-0 ante Marruecos. Tras la derrota, el equipo se vio sacudido por una extraña entrevista realizada por De Bruyne, en la que afirmaba que la plantilla de Roberto Martínez era “demasiado vieja” para ganar el Mundial. Desde luego, eso no le pareció a varios jugadores del seleccionado belga.

Sin embargo, De Bruyne quizá tenga algo de razón. En 2018, Eden Hazard estaba en su mejor forma y fue uno de los mejores jugadores en Rusia, además de que tenía a Lukaku, una garantía de gol. Martínez decidió mantener a Hazard, Lukaku y Dries Mertens, ignorando jóvenes con talento como Leandro Trossard y Romeo Lavia.

Durante el último partido de Bélgica, Lukaku le dio un puñetazo al banquillo en señal de frustración y fue consolado por el seleccionador Thierry Henry tras el pitazo final de la eliminación.

El portero belga Thibaut Courtois, en el centro, y los jugadores reaccionan al final del partido del grupo F del Mundial entre Croacia y Bélgica en el estadio Ahmad Bin Ali en Al Rayyan, Qatar, el jueves 1 de diciembre de 2022. (AP Photo/Francisco Seco)

(Francisco Seco / Associated Press)

Roberto Martínez, de 49 años, dijo que este iba a ser su último Mundial como entrenador del equipo belga. El director técnico había estado a cargo de Bélgica desde el 2016, pero su contrato se terminaba al finalizar el contrato.

“Ha sido mi último partido con la selección, no puedo seguir”, dijo Martínez en su rueda de prensa posterior al partido. “Es el momento de aceptar que es el último partido”.

El conjunto belga, que llegó como tercero en el ránking de la FIFA, previo al inicio del Mundial tendrá que buscar a un nuevo entrenador y cambiar la vieja guardia de un equipo que parece que se ha cansado de estar junto.