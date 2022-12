El desarmable Stadium 974 dice adiós al Mundial y al mundo

He visto gente salir del Azteca llorando o riendo porque su equipo ganó o perdió. He visto fanáticos llenos de emoción tras haber visitado el mítico Maracaná en Río de Janeiro. He visto otros embriagados saliendo del Luzhniki, llenos de souvenirs del Parc des Princes del París Saint-Germain, pero en la Copa Mundial Qatar 2022, es la primera vez que veo que la gente se despide de un estadio.

El Stadium 974 se ubica en el Este de Doha, y es el primero que los fanáticos que viajaron a la Copa del Mundo vieron al salir del Aeropuerto Internacional de Doha. Se llama así porque la clave de larga distancia del país es 974 y por eso mismo fue construido con 974 contenedores de carga, en honor al comercio que ha ido creciendo cada vez más en Qatar.

Este inmueble quizás no sea el más bonito de los ocho que fueron testigos de juegos de la máxima competencia del futbol en el planeta, pero sí era el más llamativo, con una atmosfera industrial, donde incluso los contenedores fueron usados en los vestidores y en la zonas VIP del inmueble.

En febrero tuve la oportunidad de pisar la cancha gracias a la amabilidad del Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar, y pude conocer cada rincón de este lugar. Cómo se levantaba con una vista increíble del centro de Doha, como le pegaba la brisa del mar, ya que se encuentra en la costa, y cómo cada uno de los 974 contenedores era usado no solo para adornar el estadio, sino también que eran de utilidad al utilizarse como base de construcción, como oficinas, divididos en dos como vestidores, entre otras formas muy creativas.

En la Copa Árabe de la FIFA 2021 se llevaron a cabo seis partidos, en el Mundial 2022 siete juegos, siendo su último la goleada 4-1 de Brasil ante Corea del Sur en los Octavos de Final. El inmueble se despidió con su mejor asistencia, con 43,847 fanáticos que se dieron cita para decirle adiós.

El portero de Corea del Sur Kim Seung-gyu, abajo a la derecha, se preocupa por su área mientras una gran pancarta de apoyo al brasileño Pelé es sostenida por los aficionados durante el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre Brasil y Corea del Sur, en el Estadio 974 en Doha, Qatar, el lunes 5 de diciembre de 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

Y la parte curiosa, es que no solo esa noche el Stadium 974 recibió la visita de fanáticos, sino que al día siguiente muchos fueron a tomarse la foto con el estadio “que va a ser demolido”, incluso varios amigos míos que nunca tuvieron boleto para ninguno de los juegos celebrados en este inmueble, asistieron solo a tomarse una “selfie” o a posar para la cámara y tener una fotografía con gran historia.

Y así, mis viajes me han llevado a varias catedrales del futbol a nivel internacional con historias increíbles, a presenciar a los mejores futbolistas del orbe, pero en la Copa Mundial es la primera vez que veo que la gente se despide de un estadio como si fuera parte de la familia.