Minuto a Minuto de Holanda vs. Argentina EN VIVO en Cuartos de Final de Qatar 2022

Argentina no ha tenido un paso sutil o fino en el Mundial de Qatar de 2022, pero ha sido capaz de remar contra la corriente y nuevamente será puesta a prueba por los Países Bajos en Cuartos de Final del torneo.

Los Países Bajos presentan a una escuadra renovada y con jóvenes capaces, que han tenido una Copa Mundial relativamente tranquila, y con bajo perfil han llegado a estas instancias en que tienen grandes posibilidades de vencer a una Argentina que depende de gran forma en Lionel Messi.

¿Será esta la última vez que Messi vista la camiseta de Argentina en un Mundial?

Posiblemente. Argentina ha dependido mucho de Messi no solo en este torneo, pero por muchos años en otros campeonatos, por lo que, de no aparecer más ayudar para él, no será suficiente para cumplir el sueño de ganar un título de la Copa del Mundo.

Apoyada en su incansable afición, Argentina espera que este no sea tentativamente el último Mundial de Messi en el Lusail Iconic Stadium de Lusail. El partido está programado para iniciar en punto de las 10 p.m. (Hora local) y les tendremos los mejores momentos con datos curiosos a medida que transcurra el juego aquí EN VIVO.