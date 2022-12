¿Bueno o malo? Expertos opinan sobre el uso del VAR durante el Mundial de Qatar 2022

El pasado 18 de diciembre, el Mundial de Qatar 2022 coronó a un nuevo campeón en el Lusail Iconic Stadium de Lusail, Qatar. La Argentina de Lionel Messi derrocó a la Francia de Kylian Mbappé y se alzó con su tercera Copa del Mundo en su historia.

Los argentinos sufrieron, como lo hicieron en gran parte del torneo, para alcanzar el título que finalmente llegó por medio de la tanda de penales. La celebración no se hizo esperar y se prolongó a lo largo de la semana, al igual que las conspiraciones de que el campeonato fue diseñado para que Messi pudiera llevarse por fin un campeonato mundial.

A pesar de que la FIFA implementó por segundo Mundial masculino el uso del Árbitro Video Asistente (VAR), – el primer Mundial en el que se usó fue en Rusia 2018 – las quejas de un sector de la afición y algunos expertos señalan que hubo manipulación en los juegos para favorecer a los argentinos. Otros creen que VAR ayudó al torneo y al futbol en general.

Estas son algunas de las opiniones expertas que arrojó el uso del VAR en este recién finalizado Mundial:

Iván Zamorano – Exjugador y analista deportivo de TUDN

“El VAR siempre va a ayudar para el futbol sea más justo. El problema del VAR, son los que están en el VAR. Creo que hoy me parece que falta mucha capacidad como para poder resolver jugadas esenciales que a la larga se transforman en decisivas. Para mí, el VAR siempre va a ser importante desde el punto de vista de colaboración para que el futbol sea más justo. El error humano sigue estando presente, lo vimos en este Mundial, primero por el VAR y en segunda por los criterios que de repente son distintos por el árbitro”.

“Yo viví el futbol en mi etapa de jugador con mucha intensidad, en la forma que se dio. Antes no teníamos VAR, teníamos solo cinco cámaras de televisión en el estadio, no existían muchas cosas y uno tenía que adaptarse a todo eso. Hoy en día, hay 35 cámaras en el estadio, incluso una que sigue a cada jugador, está el VAR, todo está para poder desarrollar el futbol de una manera mucho más justa. En definitiva, siguen manteniendo en el tiempo los errores, es ahí que espero que los que están en el VAR deben tener la capacidad para lograr eso”.

Carlos Valderrama – Exjugador y analista de Telemundo

“Nunca me gustó el VAR, nunca me gustó el VAR. ¿Para qué está el árbitro? Tenemos el VAR o tenemos al árbitro. El árbitro siempre estuvo, se equivoca como todos, entonces ¿para qué está el VAR?”.

“No es ‘evolución del juego’, es un invento el que han hecho, del juego no. El juego son 11 contra 11 y un balón. Juegan y ganan los mejores. El VAR ¿para qué? Entonces no pongan árbitro… el VAR ya está, pero a mí nunca me gustó. Si me preguntan que cambiaría con lo que se hizo en el Mundial, pues que quiten el VAR y dejen al árbitro”.

Manuel Sol – Exjugador y analista deportivo de Telemundo y NBC Universo

“A apreciación personal, no me gusta. Prefiero como era antes, pero hay que adaptarse a esto y bueno, creo que hubo muchos errores, muchas jugadas que no fueron penal, las marcaron como penal por el VAR. No me gusta el VAR la verdad”.

“En mi carrera me hubiera gustado que me haya tocado VAR de algo que se vino en contra (risas), pero por lo general el futbol es un deporte de errores, en el que el árbitro también se va a equivocar y es parte del futbol. Por eso no me gusta el VAR porque le quita responsabilidad al árbitro. Hay en situaciones que sea benéfico el VAR, como esas en las que sale el balón o no… para los fuera de lugar puede ser que también lo utilizaría, pero el resto que no estoy de acuerdo es para el penal, faltas de ese tipo porque cuando lo ves en cámara lenta cambia absolutamente todo. El futbol es un deporte de contacto y con eso hay jugadas que llegas tarde, la ven con tarjeta roja cuando son jugadas normalmente regulares, igual que en los penales cuando hay un contacto y no deberían ser penales, pero el VAR ha cambiado todo eso”.

Rafael Dudamel – Exjugador, director técnico y analista de Gol Caracol

“El hecho que interrumpa en muchas ocasiones el partido siempre pareciera un poco incómodo, pero al final para tomar decisiones acertadas, me parece que es una buena herramienta, mientras no sea manipulada por el ser humano. Si se usa de manera imparcial, puede ser un elemento muy bueno, sobre todo que se emplearon las adiciones en el primer y segundo tiempo, según corresponda el tiempo perdido. Me parece que se usaron bien, no solo en el Mundial, pero en todos los países, se pueda optimizar su uso”.

“Toda la vida vivimos disfrutando la picardía, la viveza, el ser ‘canchero’ y el VAR está acabando con esa esencia, pero hay algo que es cierto, mientras se trata de justicia entonces no vamos a tener cómo alegar cualquier decisión. Difícil o incómodo es cuando se usa para unos y para otros no o que se deja a interpretación del árbitro. Hay que acabar esa interpretación porque eso abre todo tipo de suspicacia”.

Rodolfo Landeros – Reportero a nivel de cancha de FOX Sports

“La aplicación del VAR por momentos fue correcta, el futbol ha rebasado el arbitraje y necesita el apoyo. Muchos árbitros han dejado de pitar a sabiendas que el VAR los puede salvar y de alguna manera los han descuidado de pitar como ellos generalmente tendría que hacer su chamba”.

“Si hay algo que cambiaría, no tanto con el VAR, pero sí con los fuera de lugar en cuanto a la tecnología se refiere, creo que pitaron estos fueras de lugar milimétricos o nanométricos, donde esta la manga de la camiseta podría ser incluso estar más adelantado. Creería que, para unificar criterios, tomaría como referencia el pie, que el pie sea la referencia para marcar el fuera de lugar y ya no te vas con el torso, con el hombro porque en teoría es cualquier parte con la que juegas el balón”.

Kevin Baxter – Reportero de LA Times

“En el Mundial de mujeres de 2019 usaron VAR y parecía que muchos de los árbitros estaban temerosos de hacer señalizaciones en algunas jugadas porque temían que VAR les anularan el señalamiento y dejaban que las jugadas continuaran hasta que se fueran a revisión. Ese torneo se vio afectado por la manera cómo se cortaba el juego y no se sentía un ritmo de juego porque los árbitros veían constantemente sobre sus hombros. En Qatar 2022, fue mucho mejor. Creo que los árbitros lo entienden hoy un poco mejor y permitieron las jugadas continuar. Hubo algunas decisiones que fueron volcadas, pero definitivamente fue mejor que lo que vimos en el Mundial de mujeres”.

“Creo que no podemos regresar al genio dentro de la botella, VAR está para quedarse. Los errores de los jugadores son parte del juego, los árbitros cometen errores y lo que no me gusta es que cambias el juego y le quitas el elemento humano. Ese fue el problema que tuvimos en el Mundial femenil en el que se iban hasta 30 segundos para ver si hubo una falta en el trayecto a la anotación. Creo que lo arreglaron, pero no me gusta que pongas una jugada bajo el microscopio y decidir que el gol nunca pasó”.

Brian Straus – Reportero de Sports Illustrated

“La ideología en general del VAR es buena. Pienso que la intención original fue de usarse solo cuando se comete un grave error. Literalmente como cuando alguien le pega con el puño a la pelota para meterla a la portería o un jugador se avienta en el área y nadie lo tocó, pero el árbitro señala la pena máxima y se necesita revolcar la decisión. Solo en los errores claros y lo que pasa es que se usa muy seguido para volver a arbitrar señalizaciones marginalmente pequeñas y desearía que eso no pasara. Pienso que se usa muy seguido y creo que hay un área gris. Hay que volver a cuándo hay un claro, enorme, dramático error que VAR puede arreglar”.

“Si tuviera que cambiar algo, sería que se use menos a menudo y que sean solamente para errores tan claros que afecten el juego. Si tienes que ver una jugada por 45 segundos a un minuto, entonces no es claro y obvio, tiene que ser algo que inmediatamente te de la claridad de la jugada”.