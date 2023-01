Buffalo busca inspiración en Hamlin para cerrar temporada

Cuando el corazón de Damar Hamlin se detuvo en el campo de Paycor Stadium, fue el latido de Buffalo y toda la comunidad de la NFL lo que lo mantuvo con vida.

Ahora, el débil latido de Hamlin desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Cincinnati se ha convertido en el motor y estandarte de un equipo y de toda una ciudad hambrienta de triunfos y esperanzada en que el jugador se recupere.

Con la mente concentrada casi totalmente en su compañero, los Bills (12-3) se preparan para enfrentar a unos peligrosos Patriots (8-8) que, sólo de manera figurativa, también luchan por su vida. A pesar de perder cuatro de sus últimos seis encuentros, Nueva Inglaterra controla su destino y avanzaría a playoffs por segundo año consecutivo con un triunfo.

Desde luego, es más fácil decirlo que hacerlo. Buffalo ha ganado cuatro de los cinco duelos más recientes ante su adversario divisional, incluyendo un triunfo 24-10 en la semana 13. Es, también, la segunda mejor defensiva, la mejor en la zona roja y la sexta en robos de balón.

Dos personas enteradas de la situación dijeron a The Associated Press que la NFL no reanudará el partido entre los Bills y los Bengals que se suspendió el lunes por la noche luego que Hamlin sufrió un paro cardiaco en el terreno. Las dos personas hablan con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque la liga busca todavía una manera de determinar cuál será la colocación de los preclasificados para los playoffs.

Independientemente de si los Bills tienen o no en sus manos el primer sitio de la Conferencia Americana, cuentan con mejores estadísticas que los Pats.

Pero están por verse los efectos que la situación traumática dejará en el equipo.

Luego de haber visto la tragedia a los ojos, Buffalo mostró unión y fortaleza, ingredientes principales en la receta del éxito en la NFL. Además, las noticias de la destacada mejoría de Hamlin podrían servir de motivación.

Todo eso se suma para convertir a Buffalo en un reto formidable para unos Patriots que han atravesado un sinnúmero de problemas a la ofensiva. El ataque comandado por el quarterback Mac Jones es 17mo en puntos, 21ro en yardas aéreas y último en efectividad en las últimas 20 yardas.

Nueva Inglaterra, sin embargo, mantiene intactas sus aspiraciones gracias a una defensa que es segunda de la NFL en robos de balón y la sexta mejor contra la carrera.

La brecha entre ambos conjuntos es, a primera impresión, demasiado grande, pero podría reducirse drásticamente si los Bills no están suficientemente concentrados en el encuentro. Dadas las circunstancias, ese es un desafío igualmente titánico.

___

LIONS (8-8) en GREEN BAY (8-8)

Los Lions iniciaron la temporada con marca de 1-6 y la terminan con un duelo de vida o muerte ante unos Packers que, de la misma manera, encontraron la manera de resucitar una campaña que parecía perdida.

El último partido del calendario regular de temporada es también el que más emociones promete. Los playoffs comienzan el domingo por la noche en Lambeau Field. O tal vez no. Si bien Detroit tiene al menos 8 triunfos por primera vez desde 2017, una victoria de Seattle ante los Rams horas antes podría eliminar automáticamente a los Lions y su portentoso ataque.

La historia es diferente para Aaron Rodgers y los Packers, que controlan su destino de postemporada. Un triunfo y están dentro, una derrota los deja fuera, tal como parecía en la semana 12, cuando colocaron su registro en 4-8. Cuatro victorias consecutivas desde entonces tienen a Green Bay a un paso de la historia.

Sólo los Chargers en 2008 y Carolina en 2014 han avanzado a postemporada luego de sumar cuatro triunfos o menos en sus primeros 12 partidos y Rodgers está en posición de convertirse en el primer quarterback con tres temporadas de playoffs luego de colocarse por debajo de .500 tras 10 semanas de temporada.

Pero primero deben hacerle frente a unos Lions que ya los derrotaron 15-9 en la semana nueve, en un encuentro en donde Rodgers lanzó tres intercepciones ante la peor defensiva de la NFL.

___

EL RESTO DE LA JORNADA

La última semana de campaña regular inicia el sábado con la visita de los Chiefs (13-3) a Las Vegas (6-10) en un encuentro en el que Kansas City aún aspira a quedarse con el primer lugar de la AFC. Más tarde, los Titans (7-9) visitan a Jacksonville (8-8) en un partido en el que el ganador se ceñirá la corona del Sur de la AFC y firmará su boleto a postemporada.

La acción concluye el domingo con los siguientes encuentros: Buccaneers (8-8) en Atlanta (6-10); Vikings (12-4) en Chicago (3-13); Ravens (10-6) en Cincinnati (11-4); Houston (2-13-1) en Indianápolis (4-11-1); Jets (7-9) en Miami (8-8); Panthers (6-10) en Nueva Orleans (7-9); Browns (7-9) en Pittsburgh (8-8); Chargers (10-6) en Denver (4-12); Giants (9-6-1) en Filadelfia (13-3); Cardinals (4-12) en San Francisco (12-4); Rams (5-11) en Seattle (8-8); y Cowboys (12-4) en Washington (7-8-1).

___

RUMBO A PLAYOFFS

CONFERENCIA NACIONAL

Filadelfia ya tiene un lugar en postemporada y se asegura el título de la División Este y el primer lugar de la NFC con un triunfo.

San Francisco ya es campeón de la División Oeste y aspira al primer lugar de la NFC con una victoria sumada a una derrota de los Eagles.

Dallas ya está en playoffs, pero se asegura el título de la División Este con una victoria combinada con derrota de Filadelfia. Si gana y Filadelfia y San Francisco pierden, sería líder de la NFC.

Minnesota ya es campeón de la División Norte.

Tampa Bay ya es campeón de la División Sur.

Giants ya tienen asegurado un lugar en playoffs como equipo comodín.

Green Bay asegura un boleto a playoffs con una victoria sobre Detroit.

Seattle iría a postemporada con un triunfo combinado con derrota de Green Bay.

Detroit podría avanzar a playoffs con una victoria aunada a una derrota de Seattle.

CONFERENCIA AMERICANA

Buffalo ya es campeón de la División Este

Kansas City ya es campeón de la División Oeste

Chargers ya tienen asegurado un lugar en playoffs como equipo comodín.

Cincinnati ya tiene un lugar en postemporada y podría asegurarse la División Norte con un triunfo ante Baltimore.

Baltimore ya tiene su lugar en playoffs, pero aún aspira a ser campeón divisional con un triunfo y otras combinaciones.

Jacksonville avanzaría como campeón de la División Sur con un triunfo ante los Titans. De lo contrario, requiere de derrotas de Dolphins, Patriots y Steelers para clasificarse como comodín.

Tennessee avanzaría como campeón de la División Sur con una victoria sobre Jacksonville.

Nueva Inglaterra clasificaría a playoffs con un triunfo sobre Buffalo.

Miami obtendría un lugar en postemporada con un triunfo y una derrota de Patriots.

Pittsburgh puede ingresar a playoffs con un triunfo ante Cleveland aunado a derrotas de Miami y Nueva Inglaterra.

___

PRECLASIFICADOS EN LA AFC

Ante la suspensión del juego entre Buffalo y Cincinnati en la semana 17 por la lesión de Hamlin, el panorama del primer lugar en la siembra por la Conferencia Americana es incierto hasta que la NFL no tome una decisión sobre el encuentro pendiente.

Entre las opciones está reprogramar el partido para una fecha posterior, dar por finalizado el encuentro con el resultado al momento (7-3 Cincinnati) o anularlo y definir todo en puntos porcentuales después de concluida la semana 18. Incluso podría haber más equipos que avancen a los playoffs.