Gervonta Davis noquea y todo parece listo para duelo ante Ryan García el 15 de abril

Gervonta “Tank” Davis conectó a Héctor Luis García (16-1, 10 KOs) con una izquierda en los últimos momentos del octavo asalto y noqueó al dominicano un round después en la función del sábado por la noche en el Capital One Arena de Washington, D.C. La pelea fue detenida en el minuto 0:13 del noveno asalto en el evento principal de Showtime Pay-Per-View. Davis ganaba 79-73, 79-73 y 78-74 en el momento que terminó la contienda cuando García se quejó de tener la visión borrosa.

Davis derrotó metódicamente al hasta entonces invicto García, antes de lastimarlo con su potente mano izquierda al final del octavo asalto. García, visiblemente conmocionado, regresó a la esquina y permaneció en su banquillo cuando sonó la campana del noveno asalto. Momentos después, su entrenador, Bob Santos, le pidió al réferi Albert Earl Brown que detuviera el combate.

“Me sorprendió un poco que no saliera”, dijo Davis. “Pero sabía que estaba lastimado, pero es un peleador y no quería demostrarlo. Pero yo sabía que estaba lastimado”.

“No sabía dónde estaba cuando me conectó con ese golpe. Todavía me duele la cabeza. No podía ver, pero he recuperado la visión”, declaró García tras la derrota.

Davis (28-0, 26 KOs) mantuvo intacto su récord de cara a una superpelea prevista para el 15 de abril contra Ryan García en Las Vegas, aunque ese enfrentamiento aún no es oficial.

“Si Dios quiere, estoy listo para la pelea”, dijo Davis. “Está programada para abril y estoy aquí. Por mi parte, estoy listo. Me tomaré una semana de descanso y volveré [al gimnasio] seguro”.

Ryan García presenció el duelo de las 130 libras por la corona de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y respondió a los pocos segundos de anunciarse el veredicto oficial.

“No hablemos más, vamos a hacerlo: 15 de abril”, tuiteó García inmediatamente después del combate.