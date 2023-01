Orgullo de Pico Rivera, Jonathan Pérez, busca resaltar en 2023 con el Galaxy y recibir una convocatoria de EEUU o México

Entre lo agridulce del 2022 para el Galaxy, uno de los aspectos positivos fue la reaparición de Jonathan Pérez, un producto de la academia que comenzó a afianzarse en el primer equipo.

A pesar de clasificar por primera vez a los playoffs desde 2019, el Galaxy fue eliminado en la segunda ronda de la postemporada por su archirrival, el eventual campeón LAFC. En este 2023, el club galáctico espera no solamente volver a los playoffs, pero quiere ser aspirante al título y jugadores como Pérez serán fundamentales para alcanzar eso.

La temporada 2023 arranca el 25 de febrero cuando el Galaxy sea anfitrión del LAFC en el Rose Bowl de Pasadena.

Pérez hizo su debut en 2021 ante el Sounders y anotó un tanto en pretemporada, pero se dio a conocer en la doble cartelera del 3 de agosto del año pasado en el mundialista SoFi Stadium cuando colocó el 2-0 para el Galaxy sobre las Chivas en el Leagues Cup Showcase al anotar un golazo desde fuera del área. El muchacho de 19 años cruzó su disparo al poste izquierdo y selló el triunfo de su equipo esa tarde en Los Ángeles.

“Para mí fue un momento muy grande”, aceptó Pérez en entrevista con Los Angeles Times. Sin embargo, el jugador mexicoamericano no quiso celebrar ese tanto pues las Chivas era el equipo de sus amores desde niño, así como el de su familia.

“Es un equipo que desde chiquito he apoyado, fue un momento muy especial”, añadió Pérez.

Los compañeros de Pérez, Julian Araujo, Sacha Kljestan, Efraín Álvarez, entre otros, se acercaron para felicitarlo, mientras que algunos lo alentaban para que festejara con mayor impetú. Pérez recordando su amor por los colores rojiblancos, mostró una gran sonrisa, pero no tuvo un festejo desenfrenado en su primer gol como profesional.

El delantero del Galaxy de Los Ángeles Jonathan Pérez, a la izquierda, celebra su gol con el defensa Chase Gasper, arriba, y el centrocampista Adam Saldaña durante el segundo tiempo de un partido de la Copa de la Liga contra Chivas el miércoles 3 de agosto de 2022, en Inglewood, California (AP Photo/Mark J. Terrill). (Mark J. Terrill/AP)

“Querían que disfrutara el momento y lo estaba disfrutando a mi manera, de una forma diferente”, expresó Pérez sobre su golazo en aquel partido de exhibición.

Su papá, Juan, había comprado su boleto meses antes para ver a Chivas, pues no creía que su hijo iba a jugar ese partido ya que no había tenido muchos minutos con el primer equipo. Pero Jonathan le notificó antes del cotejo que iba a tener participación.

“Estaba nervioso, no pensando en Chivas, sino en él, para que hiciera las cosas bien. Le dije, ‘diviértete, y lo mejor que puedes hacer es meterle gol a Chivas’”, declaró Juan, quien se puso la camiseta del Galaxy esa tarde y debajo la jersey rojiblanca de las Chivas.

Pérez ingresó al minuto 46 y anotó al 62.

“Es algo que no se puede describir porque es una emoción que nunca ibas a pensar que ibas a vivir, contra el equipo de sus amores. Yo lo celebre al máximo, mi hija mayor lloró”, describió Juan, oriundo de Teocuitatlán, Jalisco.

Pérez señaló que ha aprendido de muchos jugadores del Galaxy, como Sacha Kljestan y obviamente de Javier Hernández.

Jonathan Pérez (19) with 1 goal and 2 assists for LA Galaxy II in the first half! 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/AbNq1gGKea — German (@PopOutGerman) May 2, 2022

“Su mentalidad y cómo entra en cada partido, te enseña a ser un líder”, declaró Pérez sobre jugar en el mismo equipo de Chicharito.

“¿Qué ocupan los jóvenes?, que haya lideres que los motiven, que les aconsejen”, declaró Juan, quien señaló que su hijo también aprendió mucho de elementos que pasaron por la rica historia del equipo galáctico, como Giovani Dos y Jonathan Dos Santos, así como Cristian Pavón.

El orgullo de Pico Rivera recibió una extensión de contrato de cuatro años, lo que habla de las grandes expectativas que el cuadro galáctico tiene para su futuro.

Jonathan Pérez comenzó a destacar con FC Golden State desde muy temprana edad. (Cortesía Foto familiar)

Pérez, quien salió de un club que se llamaba FC Golden State, donde ganó en la Copa Estatal, primero llamó la atención de Galaxy South Bay pero eventualmente un entrenador lo llevó a la Academia del Galaxy. Pérez fue parte del equipo Sub-13, Sub-14, Sub-15 y Sub-16/17 del equipo de la MLS, en el que disputó más de 100 partidos, contribuyendo 41 tantos.

El mediocampista se unió al Galaxy II, con el que disputó 33 partidos, 27 como titular en el USL Championship. Durante la temporada regular del USL Championship de 2022, Pérez registró tres goles y tres asistencias en cuatro partidos jugados (cuatro como titular). En 2021, Pérez registró un gol y cuatro asistencias en 17 partidos jugados (14 como titular) con Los Dos en la liga.

La primera vez que fue invitado al primer equipo fue en 2020 cuando tenía 16 años y el Galaxy estaba bajó la dirección de Guillermo Barros Schelotto. Era el primer año de la llegada de Hernández en el Galaxy y cuando recibió el llamado, Pérez reconoció que se puso nervioso pues no solo era su primera convocatoria para entrenar con el primer equipo, pero también iba a entrenar con su ídolo, Chicharito. La mamá de Pérez, Doria, recordó que su hijo siempre usaba camisetas de las Chivas y de Chicharito en sus partidos desde pequeño.

Pérez ha estado con la Academia del Galaxy desde el equipo Sub-13. (Cortesía foto familiar)

“Es una persona bien humilde, siempre está trabajando duro en los entrenamientos, tiene una mentalidad de campeón. Es lo que más admiro de él, quiere lo mejor para todo el equipo”, declaró Pérez sobre lo que ha notado de Chicharito como compañero de equipo.

Este enero, Pérez cumplió cinco meses de cirugía en la rodilla, la cual no le permitió tener actividad al mexicoamericano en la segunda mitad de la temporada en 2022. Este año quiere terminar su recuperación, acumular más minutos en la cancha y esperar alguna convocatoria de la selección mexicana o la de Estados Unidos para disputar la Copa Oro.

“Ojalá que cualquiera de las dos selecciones me convoque. La Copa de Oro es este año. No sé con quién, pero ojalá alguna de las dos (selecciones) me den la oportunidad y me convoquen para ese torneo”, declaró Pérez.

El mediocampista ha jugado con la Sub-16, Sub-18, Sub-19 y Sub-20 de México.

Pérez tiene una hermana Salma, que jugó futbol universitario, mientras que Perla práctica el futbol a nivel preparatoria.

Pero aunque esté en el primer equipo y esté entrenando con grandes jugadores, su mamá siempre le recuerda a Jonathan: “Nunca digas ‘ya lo logré. No mijo, usted tiene que trabajar al 130% al 140% porque no sabes quién viene detrás de ti. No tienes que decir, ‘ya lo logré’, cada día hay que trabajar”.