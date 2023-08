Recibió a Messi y se hizo viral en el Mundial femenil, Melissa Ortiz es el paquete completo

Toma poco para que Melissa Ortiz irrumpa en llanto y salte de un lugar a otro exclamando sus sentimientos, sin importar si se encuentra en una transmisión en vivo con FOX Sports o como lo hizo por muchos años en un terreno de juego.

Ortiz ha vivido el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 con tal pasión como cualquier jugadora que acaba de anotar un gol y con tal exaltación como cualquier aficionado dentro del estadio o pegado al televisor.

Cuando la selección femenil de Colombia venció a Alemania el pasado 30 de julio con un gol de último minuto de Manuela Vanegas, que le dio la clasificación a la siguiente fase del Mundial, Ortiz lució con más orgullo la camiseta amarilla con su número 5 con más orgullo que nunca y además rompió con el protocolo de mantener la cordura y neutralidad como presentadora de televisión.

Ella saltó de su asiento y corrió por el set de FOX Sports mientras que algunos de sus compañeros de studio la abrazan y un guardia de seguridad trataba de contenerla.

Anuncio

“¡Colombia! ¡Qué golazo h...! ¡Vamos Colombia!”, gritó mientras corría de un lado a otro. Este momento le dio la vuelta al mundo, pues se hizo viral.

Tras el final del encuentro, Ortiz trató de explicar sus sentimientos ante lo logrado por su selección, pero ella era un mar de lágrimas, quizá porque muy adentro de sí sabía que podía aún hacer parte de la Selección Colombia, la misma que acababa de hacer historia en el Mundial.

En 2019, Ortiz, quien jugó como delantera y mediocampista, y su excompañera de selección, la defensa Isabella Echeverri, tomaron la decisión de denunciar a la Federación Colombiana de Futbol por la falta de apoyo a sus jugadoras. En tal video, ellas aseguraron que se sentían amenazadas, les tocaba pagar sus vuelos, alimentos, atuendos y estadía para poder ser parte de los viajes del equipo.

Esto lo hacemos para las generaciones que vienen, queremos transparencia y la buscamos atraves de la honestidad. Lo hacemos para futuras generaciones. | We want to better the future for generations to come. @Isaeche11 #menosmiedomasfutbol #speakup pic.twitter.com/uqT7iKEjUR — Melissa Ortiz (@MelissaMOrtiz) February 19, 2019

Ortiz estaba retirada del futbol cuando hizo la denuncia pública, mientras que Echeverri aún no. Después de este incidente, Echeverri nunca volvió a ser considerada para vestir la camiseta colombiana y por si Ortiz hubiera deseado volver, sus opciones eran nulas también. Otras jugadoras que se unieron a la denuncia, que incluyó discriminación sexual por ganar muy poco que sus contrapartes masculinas, fueron de la misma forma baneadas del tricolor.

Todo esto ocurría en medio de un movimiento mundial, como cuando las jugadoras de la selección de Estados Unidos demandaron a su federación en 2019, en busca de $67 millones en remuneración por haber ganado dos Copas del Mundo, lo que se le hubiera pagado a la selección varonil en caso tal de ellos hubieran ganado sus torneos mundialistas.

“He vivido tantas emociones en este último mes”, dijo Ortiz a LA Times en Español por medio de una videollamada desde Australia. “Emociones que siempre las he sentido, pero a la vez nunca las he demostrado. Pero me han salido tan auténtica, tan de las reacciones de los golazos, de haber ganado a Alemania, de hacer historia y llegar a los Cuartos de Finales”.

Ortiz tuvo su primer llamado a la selección en 2009. Ayudó a Colombia a clasificar al Mundial de 2015, en el que no pudo competir por una dura lesión en el talón de Aquiles que la dejó afuera. También participó en Olimpiadas, Copa América y Juegos Centroamericanos.

“Todo lo que he vivido, dentro como fuera de la cancha, en este momento de mi vida, que también he podido ver y disfrutar el fútbol desde este ángulo, me ha afectado muy emocionalmente”, dijo la nacida en West Palm Beach, Florida. “Jugué para Colombia cuando en un momento no teníamos casi nada, cuando no nos pagaban, cuando no nos ayudaban, apoyaban, tanto dentro de Federación, como la prensa … ni nos hacían caso, nada, cero”.

Anuncio

El orgullo de la actuación de Colombia en Mundial, que por primera vez avanzó a Cuartos de Final para luego ser eliminada por la potente Inglaterra, le ha dejado una gran satisfacción por todo el sacrificio que hizo para que las generaciones futuras se beneficien por lo que hizo. Inglaterra jugará la final del torneo el domingo contra la sorpresiva España (3 a.m. PT, FOX Sports).

El 16 de agosto, el onceno femenil colombiano fue recibido por el presidente Gustavo Petro, quien les impuso la Cruz de Boyacá, que es otorgada a quienes se destacan por servir a la patria. El presidente además prometió alrededor de $2 millones para crear una liga femenil profesional en Colombia.

“Me he sentido tan orgullosa de mis compañeras, del liderazgo de algunas, del progreso, de la evolución del equipo que están marcando historia. Y creo que cuando me salieron las lágrimas fue realmente porque vi a esas muchachas celebrando la historia, porque marcaron la historia… me siento tan orgullosa de haber sido parte de la evolución de todo esto, de haber luchado por los derechos de las jugadoras… sé que desde mi posición y de mi ángulo puedo impactar a muchas mujeres y niñas y jugadoras de este ángulo también”.

La bienvenida a la ‘Pulga’

Ortiz arriesgó su propia carrera para ayudar a otras y abrir el camino para futuras generaciones y los resultados aparentemente se empiezan a notar. Sin embargo, después de todo lo que ocurrió, tuvo que remar sola la corriente y abrirse su propio camino en otro aspecto que la mantendría cerca del futbol.

Sus padres le dieron apoyo al emplearla en el negocio de contabilidad y mercadeo, pero eso no la hacia feliz.

“Caí en una depresión y no estaba contenta por haber dejado el futbol, pero también estaba muy herida por el trato y también por las lesiones y muchas cosas, pero sabía en ese momento, después de haber trabajado casi un año, que quería estar en el futbol”, recontó Ortiz.

Anuncio

Ella incursionó en la televisión hasta que un productor le dio la primera oportunidad para cubrir las Eliminatorias de Conmebol. Su trabajo fue tan bien recibido que le abrió camino para FOX Sports y nuevamente superó las expectativas cuando fue puesta a prueba.

WELCOME TO MIAMI, LEO & BUSI! 🙌Was I dreaming!?!! What an incredible honor to be part of such a historic and magical moment ✨🐐⚽️🐙🤝👚 I’m so full of gratitud and immensely proud to have co-hosted one of the BIGGEST MOMENTS IN FÚTBOL HISTORY!!!!

#Messi #InterMiamiCF pic.twitter.com/b58q6NAjRZ — Melissa Ortiz (@MelissaMOrtiz) July 18, 2023

Justo antes del Mundial femenino, vivió uno de los momentos más importantes de su nueva carrera al ser seleccionada para recibir a la superestrella argentina Lionel Messi, quien se unió al Inter Miami de la MLS.

El Inter Miami la contactó tres semanas antes del evento de presentación de la ‘Pulga’, en el DRV PNK Stadium, durante el proceso de planeación y su nombre estaba entre las posibles opciones para liderar el comité de bienvenida. Su viaje al Mundial podía haber sido la causa de perderse la oportunidad de ser co-anfitriona del evento, pero por suerte, el evento se programó para el 16 de julio, un día antes de su viaje a Australia.

“Me dicen que ‘estamos todavía confirmando la fecha, pero te avisamos’ y yo les respondí ‘pon mi nombre en esa lista, por favor, y si algo, hablo con la gente de FOX, no sé, vamos a ver qué va a pasar’ y justo fue el 16 de julio”, detalló Ortiz. “Llegué un día antes del arranque del Mundial, pero bueno, lo de Miami fue una experiencia literalmente que inolvidable para mí, para mi familia, para mi esposo”.

Ese día, la lluvia cambió los planes, que, según Ortiz, fue para bien. Tres horas antes de la presentación, la producción tuvo que improvisar algunos cambios porque la tarima que estaba sobre la cancha quedó muy mojada y había riesgo de algún resbalón que provocara un accidente a cualquiera de los talentos y hasta el mismo Messi.

Uno de los cambios que afectó la lluvia fue el del audio proveniente de los micrófonos. El plan era que cada personaje presente tuviera su propio micrófono, pero se le avisó que tendría que ella estar más cerca aún de Messi y David Beckham, el dueño del equipo, para llevar a cabo el programa.

Ortiz desarrolló su trabajo de gran manera, pero lo que más la alegró fue que su padre estaba ahí para vivir todo eso con ella.

Anuncio

“Lo más lindo fue que mi papá, quien es [parcialmente] ciego estaba en el estadio y aunque no me podía ver, sí podía escuchar mi voz, la voz de David Beckham, de Lionel Messi, de Jorge Más… y de toda la gente gritando, cantando, la música, todo el ambiente”, recordó Ortiz su experiencia. “Y cuando vi a mi familia después del evento, después de algo tan emocional, mi papá me dice ‘Meli, yo no lloro y la única vez que he llorado por ti, fue en tu boda y en esta ocasión’”.