Después de 29 años, Guatemala llega a una semifinal de Copa Oro; lo espera EE.UU. 

(Abbie Parr / Associated Press)

Después de 29 años de espera y múltiples fracasos, la selección de Guatemala avanzó el domingo a una semifinal de Copa Oro al vencer a Canadá desde los puntos de penalti por 6-5 en los cuartos de final del torneo en partido disputado en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, ante más de 32,000 aficionados. El cuadro chapín no había llegado a estas instancias desde 1996.

Dirigido por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, Guatemala ya había vencido en la primera fase a Jamaica y tras un aguerrido partido, vino de atrás para empatar el encuentro 1-1 ante uno de los favoritos y anfitrión de la Copa del Mundo en 2026, Canadá.

Guatemala ahora enfrentará en semifinales a Estados Unidos, que venció también en penales a Costa Rica a segunda hora en el U.S. Bank Stadium, en una cita que se celebrará el 2 de julio en el Energizer Park de St. Louis.

“Es imposible no emocionarse con el apoyo de esta gente”, dijo Tena tras el partido. “Nos dijeron que no iba a venir mucha gente, es imposible no emocionarse al ver cómo estos jugadores se entregan, al escuchar cómo cantan el himno nacional. Los jugadores juegan con el corazón en la mano”.

La victoria significó algo importante de cara a las eliminatorias mundialistas, donde Guatemala busca llegar a su primer mundial. Guatemala se ubica en el Grupo A de las eliminatorias mundialistas con Panamá, El Salvador y Surinam. El primero del grupo clasifica al Mundial, por lo que este conjunto de Tena está soñando después de vencer a Jamaica en la fase de grupos y ahora a Canadá en Copa Oro.

José Morales anotó el gol ganador en la séptima ronda de tiros desde el punto de penalti para darle el triunfo que le arrancó las lágrimas a Tena. Ambos equipos habían fallado su quinto penalti, después de que el arquero chapín Kenderson Navarro atajó el disparo de Cyle Larin, y José Pinto, con la victoria en los pies, sacó un disparo elevado por arriba de la portería.

Luc De Fougerolles falló al pegar el poste, mientras que Morales no perdonó en la segunda ocasión que Guatemala tuvo la oportunidad de matar a los sueños de los canadienses, para vencer a Dayne St Clair y ganar el partido.

Dayne St. Clair (1) cede un gol al delantero de Guatemala Rubio Méndez (9) durante la segunda mitad de un partido de cuartos de final de la Copa O

“Los jugadores tienen mucha más calidad de lo que ellos mismos creen”, expresó Tena. “Fue satisfactorio ver cómo tiraron los penaltis, con mucho carácter”.

El momento clave del partido fue cuando Rubio Rubín anotó de cabeza un centro de Óscar Santis para vencer a St. Clair en el minuto 69 empató el partido 1-1.

“Nuestro equipo ha crecido mucho en personalidad y carácter”, declaró Tena. “No es cuestión de suerte, se habla de la calidad del equipo”.

El portero de Guatemala Kenderson Navarro cede un gol al delantero de Canadá Jonathan David durante la primera mitad de un partido de fútbol de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, el domingo 29 de junio de 2025, en Minneapolis.



(Abbie Parr / Associated Press)

Al momento del empate, Canadá estaba jugando con 10 hombres después de que Jacob Shaffelburg fuera expulsado en tiempo de compensación del primer tiempo por doble tarjeta amarilla.

“Fue un juego muy loco”, declaró Jesse Marsch. “Sentíamos que estábamos en control del equipo. Guatemala fue agresiva y los momentos cambiaron los partidos. Nuestros muchachos trabajaron duro”.

“No teníamos como seis jugadores, y no es excusa, creía mucho en este equipo”, expresó Marsch.

El cuadro dirigido por Jesse Marsch ya se había puesto en ventaja al minuto 30 cuando Jonathan David anotó de penal para vencer a Kenderson Navarro, tras una falta de Aaron Herrera sobre Tani Oluwaseyi.