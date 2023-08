Werdum va por revancha ante Dos Santos en nueva modalidad de pelea: Bare Knuckle MMA

(Jon Super / Associated Press)

Han pasado 15 años desde que Fabricio Werdum cayó derrotado por nocaut a manos de Junior dos Santos, quien le propinó un potente uppercut a su paisano y dejarlo postrado en apenas el primer asalto de la contienda para llevarse la victoria. El 8 de septiembre, Werdum tendrá su revancha, aunque en una modalidad algo diferente, en la velada de Gamebred Bareknuckle MMA 5 (5 p.m. PT) en el VySar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida.

Las reglas de esta modalidad son relativamente similares a las de las artes marciales mixtas – de la que ambos brasileños han sido parte por muchos años – con la diferencia que no se usan guantes en los combates, básicamente a puño limpio como sucede en Bare Knuckle Fighting Championship.

“Sin guantes o con guantes, son muy pequeños en realidad y cuando empieza la pelea y das el primer golpe no hay una diferencia muy grande”, dijo Werdum a LA Times en Español. “Te puedes preparar sin guantes, yo lo he hecho mucho, solo me pongo un esparadrapo en las manos y a pegar sin guantes, con guantes pequeños… en realidad, la defensa es muy poca”.

Según el cuatro veces campeón de peso pesado de jiu-jitsu, la adaptación a este estilo de combates no le ha sido difícil.

“Como peleadores de MMA, nos adaptamos siempre, como el boxeo, muay thai y otras, pero cuando es al revés, si vienen del boxeo, les cuesta adaptarse a nosotros”, explicó el peleador.

Werdum dijo que su decisión de unirse a participar en la velada del próximo sábado fue debido a una invitación que le hizo el expeleador de artes marciales mixtas, Jorge Masvidal, quien es ahora un promotor con su compañía que lleva a cabo estos eventos.

“Cuando yo pensé en los mejores peleadores que estaban disponibles, tenían que ser grandes peleadores, no quería traer cualquiera”, nos dijo Masvidal en el Wild Card Boxing Gym del legendario entrenador Freddie Roach. “Fabricio Werdum es uno de los mejores pesos pesados en el mundo en la actualidad. Ahora mismo en UFC podría ser un número cuatro o cinco. Junior dos Santos es uno de los pesos pesados también que hay y los dos están libres”.

Werdum y dos Santos no son los mismos peleadores de hace 15 años y difícilmente se podría comparar o predecir un resultado basado en aquel primer encontronazo entre ellos en la velada de UFC 90.

“Los dos son del mismo peso y los dos son brasileños, entonces tienen esa sangre caliente que les gusta competir sin guantes, se criaron así”, explicó Masvidal sobre su decisión de invitarlos a enfrentarse nuevamente. “Cuando me estaba imaginando a quién podría traer y hacer una pelea sin guante, pues sin duda alguna tenía que ser Fabricio Werdum vs. Junior Dos Santos”.

Masvidal dijo que no tuvo ningún tipo de inconvenientes para que los peleadores aceptaran enfrentarse nuevamente en una modalidad distinta. Sin embargo, Dos Santos estaba bajo otra compañía, pero eventualmente se pudo confirmar su participación.

Werdum, de 46 años, no ha peleado de manera profesional desde 2021 cuando se enfrentó a Renan Ferreira en Nueva Jersey y en que se declaró que no hubo ganador. Mientras que Dos Santos, de 39 años, no pelea desde el 20 de mayo de 2022, cuando sumó su quinto combate sin conocer la victoria – cuatro en UFC y su última en Eagle FC.

La cartelera se podrá ver en Fite TV y las plataformas de Masvidal y Bare Knuckle MMA en YouTube, Facebook y Twitter.