Inter Miami se va sin gol por 1ra vez en la era Messi

El astro argentino no consiguió anotar en un par de tiros libres, durante lo que fue su primer partido de la MLS como local. Y fue la primera ocasión desde su arribo al conjunto floridano que no consiguió gol.

